今日本土新增2萬3822例、死亡62例：零星BA.5已進入社區，但多數個案仍為BA.2，維持既有防疫措施不加嚴

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增2萬3971例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬3822例本土個案及149例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

莊人祥指出，今天的本土病例比起上週四減少4.4%，確診人數還是有下降，但下降趨勢減緩。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。

今日死亡個案中，較年輕的是一名有慢性病史的40多歲女性，曾經接種疫苗，於7月22日快篩陽性，在家中被發現意識改變、高燒、呼吸急促等症狀，送醫後因病況惡化不幸死亡，死因為肺炎合併呼吸衰竭以及敗血性休克。

重症則包含有5位12歲以下兒童，其中4位罹患MIS-C，另一位則是肺炎。羅一鈞指出，雖然兒童重症整體病例數下降，但MIS-C相關個案還是一直都有，原因在於6月初全台尚處於疫情高峰，因此間隔一個月的時間裡陸陸續續會有一些MIS-C個案，最近尤其以中南部居多，反映出疫情發展趨勢。

羅一鈞提醒，預計下一波疫情會在8月中或8月底再起，因此家長可以利用疫情還算平穩的時候，趕快帶小孩前往醫療院所接種疫苗，減少未來病毒對兒童健康造成的威脅。

此外，指揮中心指出目前兒童重症共128位，其中62位為MIS-C個案且只有少數施打過疫苗。羅一鈞補充隨著疫情發展，未來MIS-C個案可能會逐漸減少，7月下旬MIS-C高峰大致上會結束，總數預估會達到80至100例。

關於南部造船廠後續檢驗情形，羅一鈞說明2名同住家人基因定序為BA.5，與指標個案員工屬同一起事件。船廠相關接觸者第一批採檢10人陽性，其中7人做基因定序，其中4位為BA.2，另位3位則因病毒量過低無法檢出。

指揮中心表示，隨著國際疫情的升溫、邊境檢疫措施調整，還是會有零星的BA.5變異株進入社區，引起一些傳染鏈的進行。不過，目前絕大部分的本土個案還是以先前流行的BA.2為主，BA.5個案也多為輕症、無症狀，因此還是會維持既有的防疫措施，不會加嚴。

羅一鈞補充，雖然專家預估下一波疫情的規模與確診人數不會比前一波還多，但仍會持續監測BA.4及BA.5變異株的檢出比例是否有增加趨勢，這麼做對預估下一波疫情的開始以及高峰會是重要關鍵。

針對次世代疫苗抵台前，民眾需不需要施打第4劑等問題，莊人祥回覆，研究顯示對於年輕族群來說施打第4劑後，抗體會比剛打第3劑時多一點，但在後續感染以及預防重症層面並沒有顯著效果，因此世界各國都沒有全面開放接種第4劑的政策。

他表示，國內已經非常寬鬆，只要50歲以上民眾都可以施打，所以指揮中心也沒有考慮要全面接種。

最後指揮中心報告，我國採購的504份猴痘抗病毒藥物tecovirimat已於昨（27）日抵台，將於通關及驗收後配發各區管制中心。藥物將由醫師評估、充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核提供重症及免疫力低下的確診個案使用。

目前國內2名境外移入猴痘病患，一名已康復出院，另一名則是持續在醫院治療中。莊人祥解釋，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以支持性療法就可以減經症狀和併發症。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航