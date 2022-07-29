裴洛西訪台是為展現對台灣人的愛，而不是中國輿論那些敵意甚深的理由

日前，英國媒體《金融時報》再度傳出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃在東亞之行訪問台灣，美中台三方再次掀起軒然大波。

中國放出對裴洛西「竄訪台灣」「嚴陣以待」的狠話，軍方說「絕對不會坐視不管」。中國輿論和評論家紛紛獻計，有說要把台灣上空列為禁飛區，敢過來就擊落；有說要攔截裴洛西軍機；有說要「伴飛」，趁機進入甚至穿越台灣領空。

裴洛西辦公室說行程未定，拜登（Joe Biden）則說「聽說軍方不是很贊成」，共和黨的蓬佩奧（Mike Pompeo）和波頓（John Bolton）都極力贊成，前者還說想和裴洛西同機前往。美國軍方則說，已制定安全護送裴洛西的計劃。一時間，台灣海峽局勢驟然緊張起來。

裴洛西在今（2022）年4月份已傳出計劃訪問台灣，當時已引發中國暴怒。隨後，裴洛西感染了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），整個東亞之行都被推遲。當時還有不少中文媒體懷疑裴洛西「詐病」，以在中國強烈抗議下找個下台階。這完全符合中國式思維。

但在美國，政客「撒謊」是嚴重錯誤，當年彈劾柯林頓（Bill Clinton）就因為他在作證時撒謊。如果裴洛西在病歷上造假，明明沒病謊稱有病，這同樣是對公眾的撒謊，這也是嚴重的錯誤（相反，如果有病隱瞞不報，這不算是撒謊，性質反而沒有這麼嚴重）。只要這些中國評論家了解美國的政治制度和運作，就不會不知道，裴洛西為挽回面子而撒謊的機會為零。

由於裴洛西東亞之行只是推遲而不是取消，因此再度傳出裴洛西訪問台灣，並不意外。這個消息當然也是對中國黨國評論家那種口口聲聲「美國慌了」的「打臉」。也難怪，這次再度傳出消息，中國的輿論反應更大。

站在中國政府和官方媒體的角度，認為美國近年來在美台關係上「切香腸」，逐步掏空「一個中國原則」，裴洛西作為美國政壇第三號人物（在總統繼承順序上排第二，僅次於副總統），是可忍孰不可忍？放出狠話並非不可想象。