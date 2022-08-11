營養師破解迷思：超商麵包為什麼放很久都不會壞？過期了還可以吃嗎？
我們想讓你知道的是
為了讓麵包本體不易黴菌生存，食品工廠在麵包的製作上做了許多調整，除了改變糖、油脂配比，讓麵包的水活性（微生物可使用的水分）減少，同時也增加發酵時間，使酵母菌與乳酸菌增生，透過優勢菌種更有效地抑制黴菌。除了麵包製程，包裝也是防止發霉的一大重點。
文：林世航營養師
商架上商品琳瑯滿目，尤其麵包種類多、口味也多，食用起來方便快速又有飽足感，是許多人三餐的好選擇。但是，你是否也曾被長輩不斷勸說「不要吃超商麵包！那都有加防腐劑」？
其實，事實並非如此，好食課營養師針對2大問題詳細解答，破解大家長久以來的迷思。
為什麼超商麵包看起來不會壞？是不是有加很多防腐劑？
有時候不小心將麵包放到過期，但久放又沒有發霉，許多網友就會以為這樣是添加防腐劑而讓麵包不會壞。
但其實影響食品「壞」與「不壞」有許多因子，我們可以透過操作這些因子，用一層一層的措施來防止細菌滋生，這又稱為「柵欄效應」，而食品添加物僅是其中一層措施。
當食品加工的措施，已經足夠防止細菌、黴菌滋生，甚至是不需要添加防腐劑等食品添加物來抑制食品壞掉。
製造、運送與販賣環境都會影響麵包保存
首先，先帶大家了解發霉的原因。黴菌是一種真菌，裡面的菌絲會產生孢子，平時隨著空氣飄散，當遇到適合的宿主時就開始附著生長。影響黴菌生長的因素，除了宿主本身的營養以外，環境的「溫度」與「濕度」也是關鍵。
一般而言，當濕度達到60％、溫度達到25˚C以上至一定範圍內時，是黴菌就的生長環境，食物、麵包等放在這個環境內就有可能發霉，所以要防止發霉就要看是否處於這環境中。
然而，這也剛好是我們生活的範圍，比較難透過控制環境溼度與溫度來保存，但食品工廠就可以有其他的措施。
管控麵包工廠的環境，原料與環境乾淨能減少黴菌孢子附著，微生物的生長需要有來源，如果可以將阻絕來源就能減少後續發生發霉、腐壞的問題。
超商的麵包工廠一定都有嚴格的管控，除了透過HACCP等措施以外，也會有其他食安相關認證，讓麵包在製作時的環境，空氣乾淨、落塵少，也能減少黴菌孢子數量。
調整麵包成分配比，改變製程也能減少黴菌滋生
為了讓麵包本體不易黴菌生存，食品工廠在麵包的製作上做了許多調整，除了改變糖、油脂配比，讓麵包的水活性（微生物可使用的水分）減少，同時也增加發酵時間，使酵母菌與乳酸菌增生，透過優勢菌種更有效地抑制黴菌。
在溫度方面，烘焙溫度會達到180～230°C，透過高溫殺死絕大部分出廠前麵包上的微生物，也讓麵包環境不易成為黴菌孳生的溫床。
包裝技術提升，產品更不易孳生黴菌
除了麵包製程，包裝也是防止發霉的一大重點。黴菌是好氧的微生物，需要氧氣才能生長，所以透過在密封包裝中填充氮氣與二氧化碳，能不利黴菌生存，讓數量已經微乎其微的黴菌孢子，更不會萌發成黴菌菌絲。
所以，利用這些措施形成「柵欄」，管控好製作、販賣時的各種環境，在水份與氧氣量都嚴格控管，就算不使用防腐劑，麵包也不容易發霉。
保存技術變好，那麵包過期了是不是也可以吃？
雖然製作過程改變，讓麵包不用靠防腐劑也不易發霉，但制定有效期限就是最嚴格的保障食安，是食品廠商給予消費者的食安承諾。未開封的食品，在有效期限前都是不得有腐壞的問題，若剛過期，未開封或者已開封但保存良好的食品是不至於馬上腐壞，但不代表所有的過期食品都可以食用。
很多人可能會認為麵包外觀看起來正常就是可以吃，事實上裡面可能早已潛藏黴菌，因為麵包拆封後會接觸到氧氣、濕氣，也會接觸到空氣中的黴菌孢子。而黴菌直徑相當的小，只有約2－10微米，光靠我們的肉眼無法清楚看見，容易誤以為沒有發霉。
因此，如果產品過了有效期限，若無法保證儲存環境是否乾淨，尤其是已開封的食品，如：吐司等就盡量不要食用，以免麵包已經孳生黴菌，吃了有害身體健康。
超商麵包搭配豆漿、茶葉蛋，均衡飲食，身體更健康
最後營養師也要提醒大家，超商麵包雖然很好吃又方便，但建議大家可以再搭配其他超商食品，讓飲食更均衡。
1. 麵包搭配蛋白質
蛋白質是我們身體新增、修補組織和細胞的重要來源，這部分的攝取不可忽略，可以選擇茶葉蛋、舒肥雞肉，或是簡單搭配無糖豆漿。
2. 麵包搭配蔬菜水果
蔬果擁有大量纖維，能夠幫助我們的腸內物質及胃壁蠕動。沙拉是一個方便、簡單的選擇，但份量比較少，建議可以再搭配種類多元的關東煮，例如玉米筍、娃娃菜、玉米、蘿蔔、筍子、杏鮑菇，讓蔬菜攝取份量更足夠。
以麵包加上不同的食品，完成簡單的一餐。就算只是超商食品，也要攝取足夠的營養，讓每一餐都吃得更安心、更健康。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
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嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
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