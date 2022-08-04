【戲劇】《虛擬逃生口》：透過VTuber音樂劇縫合表演藝術圈與宅圈，讓兩端的人們能互相跨入
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「只要娛樂是正當的，就是好事。」沒有對於科技疏離的悲觀焦慮、也沒有表演藝術與宅文化誰高誰低，郭沛昱的《虛擬逃生口》是一個開頭，他期望的未來，或許跟日本初音（初音ミク）帶來的影響很類似：從消費者行為重啟文化發展，從次文化的沃土中孕育更多人才、表演空間與討論。
文：陳怡慈
攝影：趙珮榕
我們與郭沛昱相約在火車站附近的共享空間，夏日午後，逼得人悶出汗來，郭沛昱卻一身神清氣爽地走來，一點都不局促，自有他的陽光爽朗。他說話亦是如此，節奏明快、不急不緩，才初見便自然營造出熟絡的氛圍。
他與我們細數從小見證網路的發展，Yahoo!奇摩聊天室、MSN，到後來批踢踢實業工作坊（Ptt.cc）、YouTube，帶來完全不同的溝通媒介轉變：「現在聯絡變得很方便了，比如我想念我高雄的朋友，可以拍一個短片傳給他，不再受到時間空間限制，」但反而因為聯絡的便利性，「我們不會刻意經營（人際）……人與人之間很有疏離感。」
他開始思索社群媒體跟網路帶來什麼樣的社會變化，以及人與虛擬物之間的關係詮釋。他的擔憂並非沒有道理，無論現在處於元宇宙的何種階段、抑或是Web 3.0的倡議者，都還沒解開這個哲學難題：人類需要一個重新看待虛擬物的方式，以及建構新的、架構於虛擬現實之間的溝通文化。
他孵育中的新作《虛擬逃生口》，用了非常正向的態度探討此議題。《虛擬逃生口》討論的是VTuber文化與網路間的人際互動，甚至延伸至當下的新難題：網路霸凌。
腳本首先直擊城市化的孤寂感：許多高職業壓力、缺乏休閒時間與交友環境的人們，下班後無論是腦力或者心靈，都缺乏餘裕，僅想要快速且具陪伴感的撫慰。這種時候，閱讀、追劇、社交，可能都無法帶來即刻的舒緩，而VTuber則建構了一個無壓力的空間，可以透過互動，接納一個人的快樂與不快樂。
他注意到網路匿名性的特質，使人在抒發時不會有過度的包袱；同時也注意到人需要一個完美化的偶像來陪伴，因此虛擬人物可以填補這樣零缺點的需求。
人們對於真人會有先入為主的刻板印象、或者批判、或者對於展露自己的羞怯；然而面對虛擬人物，沒有一個具體評判標準、也沒有跟現實的牽連感，因此能有舒緩。
同時，也因為人們能敏感地察覺VTuber是介於虛實之間（形象是虛擬的，然而背後有扮演的真人），這樣複雜的雙向關係與期待，是人性可愛又矛盾的表露，也是探討後現代人與虛擬物關係的切入點。
對郭沛昱來說，若我們將社會視為生物，便能感覺到社會是個有機體，存在相當的變化性。藝術是紀錄社會的一種方式，當社會有新議題的需求時，藝術能作為輕鬆的媒介。
這樣的媒介也不一定需要太多理論，從大眾文化或次文化建構的討論性，或許更有親近感。郭沛昱敏銳地察覺到當代議題、同時也選擇一個很「異質」（郭沛昱語）的媒介來詮釋。
因此他設想的《虛擬逃生口》，不是只有宅市場而已，也希望透過VTuber音樂劇的形式，縫合表演藝術圈與宅圈，讓兩端的人們能互相跨入／理解對方的領域。他的野心很大：讓大眾流行文化的消費力進來、讓小眾的表演藝術得以推廣出去、讓VTuber文化能因此開展新的角度，朝更成熟的、更穩固的方向走去。
「只要娛樂是正當的，就是好事。」沒有對於科技疏離的悲觀焦慮、也沒有表演藝術與宅文化誰高誰低，郭沛昱的《虛擬逃生口》是一個開頭，他期望的未來，或許跟日本初音（初音ミク）帶來的影響很類似：從消費者行為重啟文化發展，從次文化的沃土中孕育更多人才、表演空間與討論。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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