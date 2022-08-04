【戲劇】《虛擬逃生口》：透過VTuber音樂劇縫合表演藝術圈與宅圈，讓兩端的人們能互相跨入

文：陳怡慈

攝影：趙珮榕

我們與郭沛昱相約在火車站附近的共享空間，夏日午後，逼得人悶出汗來，郭沛昱卻一身神清氣爽地走來，一點都不局促，自有他的陽光爽朗。他說話亦是如此，節奏明快、不急不緩，才初見便自然營造出熟絡的氛圍。

他與我們細數從小見證網路的發展，Yahoo!奇摩聊天室、MSN，到後來批踢踢實業工作坊（Ptt.cc）、YouTube，帶來完全不同的溝通媒介轉變：「現在聯絡變得很方便了，比如我想念我高雄的朋友，可以拍一個短片傳給他，不再受到時間空間限制，」但反而因為聯絡的便利性，「我們不會刻意經營（人際）……人與人之間很有疏離感。」

Photo Credit: 趙珮榕攝影 見證網路從連線時代至社群時代的郭沛昱，對於虛擬空間、虛擬物與人際有一定程度的觀察探討，這也形成《虛擬逃生口》的創作源頭。

他開始思索社群媒體跟網路帶來什麼樣的社會變化，以及人與虛擬物之間的關係詮釋。他的擔憂並非沒有道理，無論現在處於元宇宙的何種階段、抑或是Web 3.0的倡議者，都還沒解開這個哲學難題：人類需要一個重新看待虛擬物的方式，以及建構新的、架構於虛擬現實之間的溝通文化。

他孵育中的新作《虛擬逃生口》，用了非常正向的態度探討此議題。《虛擬逃生口》討論的是VTuber文化與網路間的人際互動，甚至延伸至當下的新難題：網路霸凌。

腳本首先直擊城市化的孤寂感：許多高職業壓力、缺乏休閒時間與交友環境的人們，下班後無論是腦力或者心靈，都缺乏餘裕，僅想要快速且具陪伴感的撫慰。這種時候，閱讀、追劇、社交，可能都無法帶來即刻的舒緩，而VTuber則建構了一個無壓力的空間，可以透過互動，接納一個人的快樂與不快樂。

他注意到網路匿名性的特質，使人在抒發時不會有過度的包袱；同時也注意到人需要一個完美化的偶像來陪伴，因此虛擬人物可以填補這樣零缺點的需求。

人們對於真人會有先入為主的刻板印象、或者批判、或者對於展露自己的羞怯；然而面對虛擬人物，沒有一個具體評判標準、也沒有跟現實的牽連感，因此能有舒緩。

同時，也因為人們能敏感地察覺VTuber是介於虛實之間（形象是虛擬的，然而背後有扮演的真人），這樣複雜的雙向關係與期待，是人性可愛又矛盾的表露，也是探討後現代人與虛擬物關係的切入點。

對郭沛昱來說，若我們將社會視為生物，便能感覺到社會是個有機體，存在相當的變化性。藝術是紀錄社會的一種方式，當社會有新議題的需求時，藝術能作為輕鬆的媒介。

這樣的媒介也不一定需要太多理論，從大眾文化或次文化建構的討論性，或許更有親近感。郭沛昱敏銳地察覺到當代議題、同時也選擇一個很「異質」（郭沛昱語）的媒介來詮釋。

因此他設想的《虛擬逃生口》，不是只有宅市場而已，也希望透過VTuber音樂劇的形式，縫合表演藝術圈與宅圈，讓兩端的人們能互相跨入／理解對方的領域。他的野心很大：讓大眾流行文化的消費力進來、讓小眾的表演藝術得以推廣出去、讓VTuber文化能因此開展新的角度，朝更成熟的、更穩固的方向走去。

「只要娛樂是正當的，就是好事。」沒有對於科技疏離的悲觀焦慮、也沒有表演藝術與宅文化誰高誰低，郭沛昱的《虛擬逃生口》是一個開頭，他期望的未來，或許跟日本初音（初音ミク）帶來的影響很類似：從消費者行為重啟文化發展，從次文化的沃土中孕育更多人才、表演空間與討論。

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航