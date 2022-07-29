「共機持續擾台」仍辦雙城論壇違背台北市議會決議，視訊1小時95萬費用要柯文哲自行買單

台北上海城市論壇上週落幕，不過台北市議會昨（28）日通過決議，不得動支雙城論壇預算95萬元，恐怕需要台北市長柯文哲自行買單；柯文哲的太太陳佩琪在臉書貼出柯文哲薪資轉帳戶的存摺，戶頭內約有100萬，表示「有需要隨時拿走」引發網友議論，有人認為陳佩琪是「賢內助」；不過跨黨派的台北市議員表示，議會審預算早就決議條件是「共機未持續擾台」，條件不符合市政府仍舉辦，不尊重市議會，且費用太貴。接下來這筆錢該如何支應，則留待北市府向中央審計部釐清。

議會下但書，但北市府認定共機並未「持續擾台」

台北市議會1月審議今年度預算時，針對雙城論壇預算下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算。」而台北市政府今年舉辦雙城論壇特別低調，市長柯文哲14日總質詢被問及此事時，稱共機共艦是否擾台定義要由陸委會認定，因此19日照常舉辦。

《蘋果日報》報導，台北市議會27日下午召開大會，台北市政府秘書長陳志銘坦言，今年雙城論壇是用秘書處下的雙城論壇139萬元預算執行，去年下但書時是讓市府自行認定，他們初步認定「持續（擾台）」這塊是「沒有持續」。

不過台北市議會認為，市府不尊重議會決議；議長陳錦祥最後在大會中拍板通過決議，今年雙城論壇經費95萬元由市府自行想辦法，代表市府不得動用城市論壇預算，必須另外找財源填補95萬元經費。

而陳佩琪則在昨天中午在臉書發文指出，「北市議會拍板！柯文哲得「自行買單」雙城論壇95萬開銷」，自己剛剛看到這個新聞，不知道為何這樣，特意刷了本子，正好多過95萬，她已經把放存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。

議員齊聲批北市府不尊重議會，雙城論壇視訊1分鐘1.5萬太貴

《聯合報》報導，台北市議員不滿柯市府未經議會同意就動支雙城論壇預算，且60分鐘視訊會議，花了95萬，一分鐘1.5萬，亂花公帑。議員許淑華也曝光市府內部簽呈，指秘書長陳志銘竟指6月1、3、4和7日沒共機現蹤，自行認定共機沒有「持續」擾台。議會決議要求柯文哲自行買單雙城論壇的95萬費用。

《自由時報》報導，台北市議員梁文傑表示，根據《預算法》第52條，除非議會所下的但書或附帶決議在法律上不允許，否則市府必須遵守，但書和附帶決議不能打折，「否則議會幹嘛審預算，希望所有局處能明白，不是台北市長硬拗就能過得了關」現在即將開始審明年預算，他質疑若市府隨便不遵守，議會何必花時間討論，「預算書也不用過來審，全都退回去就好。」

議員簡舒培則認為，市府不遵守但書對議會來說是個羞恥，也沒有經過程序報來議會說明動支，至今沒收到市府覆議，完全不尊重議會，預算花得莫名其妙，「一小時的視訊要花95萬，議長難道不生氣嗎？一分鐘花市民1.5萬公帑，開什麼玩笑，真的無法接受。」

苗博雅在臉書表示，議會審預算時，白紙黑字決議，辦活動有條件，市政府在明知道條件不符合的情況下，仍然執意辦了活動，既然條件不符合，這筆錢無法用公款核銷，其實是依法行政的結果，跟活動辦得好不好沒關係。各黨派的共識就是「本項預算如用於舉辦台北上海雙城論壇，若舉辦前共機、共艦持續擾台，兩岸氛圍不佳，則本預算不得動支」，當時民眾黨的議員也在，副市長黃珊珊也在場，三讀通過後市府也沒提出覆議，也沒在動支前先來函議會詢問議會是否同意解凍。

苗博雅說，台北市長柯文哲也在臉書上承認兩岸關係不佳、共機擾台，該走的程序都沒走，再來鬧「我不喜歡這個決議」是小孩子賴皮，「明知沒買車票，執意跑上車了，卻吵鬧『我不想買車票』。在民主法治的社會，這是不好的行為。」苗博雅強調審議預算是議會的核心權力，如果市府可以公然違反議會三讀通過的法定預算但書決議，那往後議會只能淪為市府的「議事局」，成為擺設裝飾品。

《三立新聞》報導，許淑華之前向台北市整府索取資料時也發現，雙城論壇19日早上10點半到11點半，包含場地、轉播設備、人力等預算額度原本上限139萬，市府刻意將金額壓在剛剛好的95萬，她認為這很明顯是在規避《採購法》的規定，因為《採購法》是100萬以上必須公開招標，所以95萬雙城論壇只有委辦。

她也懷疑，95萬面有很多浮編預算，很可能是「封口費」；最後得標的廠商是負責經營南港瓶蓋工廠的集思國際顧問會議公司，但瓶蓋工廠開幕至今僅去年4月有營收，其餘全部虧損，為何找上這家公司主辦雙城，議員索資相關預算簽核都是「密件」。

《新頭殼》報導，許淑華也表示，共機是否「持續擾台」是市府秘書長陳志銘自行認定就簽核執行，且刻意挑共機沒來的日子，就說共機沒有「持續」擾台，痛批「這是甚麼專業判斷？」市政府提供的資料寫到「1、經查6/1、6/3、6/4、6/7未有共機現蹤，未達『持續』擾台之條件。2、能降低兩岸衝突的事就去做（指舉辦雙城論壇）」

議長陳錦祥則表示雙城論壇的費用「很貴」，並裁示市府在下周三前來函說明為何不遵守議會決議；主計處長鄭瑞成回應，將請秘書處的會計室同仁，把清單送到議會參考，也將說明市府認為窒礙難行的地方。

台北市政府：將向中央釐清

對此風波，《聯合報》報導，台北市發言人陳智菡則表示，議會決議與《審計法》恐怕有一些出入，且當初議會決議，沒說動支之前還要經過議會核可，有沒有違法動支；台北市政府會到審計、主計總處進一步釐清。