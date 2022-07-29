「共機持續擾台」仍辦雙城論壇違背台北市議會決議，視訊1小時95萬費用要柯文哲自行買單
我們想讓你知道的是
議員認為，共機是否「持續擾台」是市府秘書長陳志銘自行認定就簽核執行，且刻意挑共機沒來的日子，就說共機沒有「持續」擾台，無法接受這樣的判斷。
台北上海城市論壇上週落幕，不過台北市議會昨（28）日通過決議，不得動支雙城論壇預算95萬元，恐怕需要台北市長柯文哲自行買單；柯文哲的太太陳佩琪在臉書貼出柯文哲薪資轉帳戶的存摺，戶頭內約有100萬，表示「有需要隨時拿走」引發網友議論，有人認為陳佩琪是「賢內助」；不過跨黨派的台北市議員表示，議會審預算早就決議條件是「共機未持續擾台」，條件不符合市政府仍舉辦，不尊重市議會，且費用太貴。接下來這筆錢該如何支應，則留待北市府向中央審計部釐清。
議會下但書，但北市府認定共機並未「持續擾台」
台北市議會1月審議今年度預算時，針對雙城論壇預算下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算。」而台北市政府今年舉辦雙城論壇特別低調，市長柯文哲14日總質詢被問及此事時，稱共機共艦是否擾台定義要由陸委會認定，因此19日照常舉辦。
《蘋果日報》報導，台北市議會27日下午召開大會，台北市政府秘書長陳志銘坦言，今年雙城論壇是用秘書處下的雙城論壇139萬元預算執行，去年下但書時是讓市府自行認定，他們初步認定「持續（擾台）」這塊是「沒有持續」。
不過台北市議會認為，市府不尊重議會決議；議長陳錦祥最後在大會中拍板通過決議，今年雙城論壇經費95萬元由市府自行想辦法，代表市府不得動用城市論壇預算，必須另外找財源填補95萬元經費。
而陳佩琪則在昨天中午在臉書發文指出，「北市議會拍板！柯文哲得「自行買單」雙城論壇95萬開銷」，自己剛剛看到這個新聞，不知道為何這樣，特意刷了本子，正好多過95萬，她已經把放存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。
議員齊聲批北市府不尊重議會，雙城論壇視訊1分鐘1.5萬太貴
《聯合報》報導，台北市議員不滿柯市府未經議會同意就動支雙城論壇預算，且60分鐘視訊會議，花了95萬，一分鐘1.5萬，亂花公帑。議員許淑華也曝光市府內部簽呈，指秘書長陳志銘竟指6月1、3、4和7日沒共機現蹤，自行認定共機沒有「持續」擾台。議會決議要求柯文哲自行買單雙城論壇的95萬費用。
《自由時報》報導，台北市議員梁文傑表示，根據《預算法》第52條，除非議會所下的但書或附帶決議在法律上不允許，否則市府必須遵守，但書和附帶決議不能打折，「否則議會幹嘛審預算，希望所有局處能明白，不是台北市長硬拗就能過得了關」現在即將開始審明年預算，他質疑若市府隨便不遵守，議會何必花時間討論，「預算書也不用過來審，全都退回去就好。」
議員簡舒培則認為，市府不遵守但書對議會來說是個羞恥，也沒有經過程序報來議會說明動支，至今沒收到市府覆議，完全不尊重議會，預算花得莫名其妙，「一小時的視訊要花95萬，議長難道不生氣嗎？一分鐘花市民1.5萬公帑，開什麼玩笑，真的無法接受。」
苗博雅在臉書表示，議會審預算時，白紙黑字決議，辦活動有條件，市政府在明知道條件不符合的情況下，仍然執意辦了活動，既然條件不符合，這筆錢無法用公款核銷，其實是依法行政的結果，跟活動辦得好不好沒關係。各黨派的共識就是「本項預算如用於舉辦台北上海雙城論壇，若舉辦前共機、共艦持續擾台，兩岸氛圍不佳，則本預算不得動支」，當時民眾黨的議員也在，副市長黃珊珊也在場，三讀通過後市府也沒提出覆議，也沒在動支前先來函議會詢問議會是否同意解凍。
苗博雅說，台北市長柯文哲也在臉書上承認兩岸關係不佳、共機擾台，該走的程序都沒走，再來鬧「我不喜歡這個決議」是小孩子賴皮，「明知沒買車票，執意跑上車了，卻吵鬧『我不想買車票』。在民主法治的社會，這是不好的行為。」苗博雅強調審議預算是議會的核心權力，如果市府可以公然違反議會三讀通過的法定預算但書決議，那往後議會只能淪為市府的「議事局」，成為擺設裝飾品。
《三立新聞》報導，許淑華之前向台北市整府索取資料時也發現，雙城論壇19日早上10點半到11點半，包含場地、轉播設備、人力等預算額度原本上限139萬，市府刻意將金額壓在剛剛好的95萬，她認為這很明顯是在規避《採購法》的規定，因為《採購法》是100萬以上必須公開招標，所以95萬雙城論壇只有委辦。
她也懷疑，95萬面有很多浮編預算，很可能是「封口費」；最後得標的廠商是負責經營南港瓶蓋工廠的集思國際顧問會議公司，但瓶蓋工廠開幕至今僅去年4月有營收，其餘全部虧損，為何找上這家公司主辦雙城，議員索資相關預算簽核都是「密件」。
《新頭殼》報導，許淑華也表示，共機是否「持續擾台」是市府秘書長陳志銘自行認定就簽核執行，且刻意挑共機沒來的日子，就說共機沒有「持續」擾台，痛批「這是甚麼專業判斷？」市政府提供的資料寫到「1、經查6/1、6/3、6/4、6/7未有共機現蹤，未達『持續』擾台之條件。2、能降低兩岸衝突的事就去做（指舉辦雙城論壇）」
議長陳錦祥則表示雙城論壇的費用「很貴」，並裁示市府在下周三前來函說明為何不遵守議會決議；主計處長鄭瑞成回應，將請秘書處的會計室同仁，把清單送到議會參考，也將說明市府認為窒礙難行的地方。
台北市政府：將向中央釐清
對此風波，《聯合報》報導，台北市發言人陳智菡則表示，議會決議與《審計法》恐怕有一些出入，且當初議會決議，沒說動支之前還要經過議會核可，有沒有違法動支；台北市政府會到審計、主計總處進一步釐清。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。