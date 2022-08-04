夏卡爾的女力覺醒（上）：多元背景下的觀點融合，一部前所未有的女性版聖經故事
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當夏卡爾於二戰後歷劫歸來，繼續他未完成的聖經插圖工作時，作品卻風格丕變，不再是描繪有清楚文本對照的聖經場景，而是多次呈現隱晦的先知預言，指涉著戰後以色列建國的意象。畫家現實生活中所經歷的衝擊，於是轉譯為畫面中對聖經文本的個人思索。
文：郭書瑄
1960年，發行了23年的巴黎藝文雜誌《活力》（Verve）正式結束【圖1】。這份由希臘裔出版商泰利亞德（Tériade，原名Stratis Eleftheriadis）創辦的季刊，原本的初衷，便是要網羅當代最活躍的藝術家與文學家作品。
從1937年以馬蒂斯畫作為封面的首期開始，除了二戰期間無可避免地被迫中斷外，《活力》持續收錄了包括畢卡索、波納爾、克利、雷捷、米羅等等現代主義大師在內的版畫圖像，以及如喬依斯、海明威、卡繆、沙特、紀德等等文豪的文學創作，無疑是當時花都藝文界的指標性雜誌之一。
在值得紀念的最後一期，泰利亞德決定採用的藝術家，是在先前期數中已合作過的猶裔俄籍畫家夏卡爾（Marc Chagall, 1887-1985）。和上一回相同，泰利亞德和夏卡爾達成協議，在最後一期《活力》再度刊出他先前已迷惑過讀者的聖經插圖。不過，藝術家這回交出的插畫版本，採取的顯然是和先前完全不同的角度。
夏卡爾聖經插圖脈絡：觀點融合
聖經主題，一向是夏卡爾藝術創作的核心，他不只一次針對聖經文本製作搭配插圖。最初，由出版商佛拉（Ambroise Vollard, 1866-1939）在1930年委託的105幅黑白蝕刻版本，是夏卡爾插畫規模最龐大的一版；但由於經歷了二次大戰與逃亡美國的各種波折，這部聖經插圖直至1956年才終於由泰利亞德代為發行，隨後它也使夏卡爾成了當時最具代表性的聖經畫家。
之後，夏卡爾繼續接獲不同的聖經插畫委託，此時他已改用彩色石版作為創作媒材，包括1956年和1960年的《活力》季刊，以及1966年的《出埃及記的故事》（The Story of the Exodus），都以意想不到的鮮豔色彩呈現在讀者眼前。
但除了色彩運用的熟練度之外，真正使夏卡爾的宗教題材畫作與眾不同的，其實是他個人多元背景下的觀點融合。如他的知名油畫《白色釘刑》（White Crucifixion）【圖2】：畫家結合了猶太教與基督教的意象，以新約中耶穌的受難，作為二十世紀所有猶太人面對的苦難象徵。
這樣的融合特性也延續在他的插畫中。以佛拉的聖經版本為例：首先，藝術家確立了插畫中猶太信仰的基調，例如他選擇的插圖主題集中在猶太先祖、君王及祭司等文化代表人物上，並且經常在畫面中穿插猶太象徵物和希伯來字母。
另一方面，他也融入了猶太文化以外的影響，不僅在舊約場景中加入新約的解讀，更結合了自身背景、現實政治動盪與當代思潮等，作出屬於藝術家的個人詮釋。
最直接的例子，就是當夏卡爾於二戰後歷劫歸來，繼續他未完成的聖經插圖工作時，作品卻風格丕變，不再是描繪有清楚文本對照的聖經場景，而是多次呈現隱晦的先知預言，指涉著戰後以色列建國的意象【圖3】。畫家現實生活中所經歷的衝擊，於是轉譯為畫面中對聖經文本的個人思索。
《活力》女性版聖經插圖：女性角色
這種藝術家的個人詮釋意味，在1960年的《活力》聖經插圖中更為強烈。讀者不需要是聖經圖像專家，也能輕易看出這個版本的獨特之處——一部前所未有的女性版聖經故事。
最明顯的證據，就在其中插畫對象的選擇。夏卡爾一反先前聖經插圖版本中所選擇的猶太男性先祖，這回出現的角色，幾乎全是舊約中屈指可數的女性。他不僅挑選出聖經中少數以女性為主角的章節，甚至在以男性為主的篇章中，也選擇將焦點放在文本中草草帶過的女性配角身上，並且經常給予她們獨特的觀察視角。
除此之外，在彩色石版印刷有限的色彩中，畫家用來作為全系列主調的，便是經常與女性形象連結的紅色；在不同圖版中，紅色發揮著不同的象徵作用，令人聯想到愛、熱情或慾望。
1. 夏娃
《創世紀》中最經典的伊甸園故事便是個明確的例子。佛拉版的聖經是從創造亞當開始敘述，而1960年的版本，卻是不折不扣的夏娃視角。
在一開始的圖版〈樂園〉【圖4】中，如同聖經所描述的，上帝使亞當沈睡後，取出他的一根肋骨創造了夏娃。此處，兩人躺在樂園樹下，一邊的亞當閉目沈睡著，另一邊與他身體連結的「骨中的骨、肉中的肉」的夏娃，卻已淘氣地睜開一隻眼，伸手觸摸頭上的果子，預告著之後偷嚐禁果的發展。
這幅圖版也透露出畫家所抱持的夏娃立場：早在被蛇引誘之前，夏娃便是清醒自覺的，即使冒著死亡懲罰的風險，也要嘗試獲得和神一樣能夠分辨善惡的智慧。
於是，在〈亞當、夏娃與禁果〉【圖5】中，夏娃站在畫面中央，以主動姿態伸手接近樹上魔鬼化身的蛇。而亞當則是拿著果子被動地跟在夏娃身後，暗示著他想偷吃卻又不敢率先嘗試的心態。此處的伊甸園背景不再是〈樂園〉中以大地色系為主的自然色彩，而是染成一片慾望的火紅，如同紅色的蛇身與夏娃的赤紅髮色。
插圖繼續以夏娃的視角進行敘述。在〈上帝與夏娃〉【圖6】裡，上帝以留著長鬚的老人形象出現在右上角，伸手呼喚畫面下方的夏娃。此時的夏娃低頭閉目，一手環抱胸前，身體彎曲著，承接來自上帝的詢問，她的姿態顯示她已充分意識到自己犯下的罪過。畫家將紅色塗抹她的全身，對比著上帝臉上平靜的綠色。
值得一提的是，畫家將耶和華的四字神名「YHWH」以希伯來字母書寫在祂頭部左側，一方面符合了猶太畫家以四字神名表示上帝出現的慣例，另一方面以基督教的圖像傳統描繪祂的形象。夏卡爾以上帝和夏娃的圖像，再度證明了他結合猶太教、新教與個人詮釋的意圖。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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