夏卡爾的女力覺醒（下）：男性為尊的時代將成為過往，新世代的女性力量已然到來
我們想讓你知道的是
當泰利亞德的《活力》走入歷史的最後一刻，夏卡爾的女性版聖經插圖還可以有另一層意義的解讀：《活力》這份標榜最前衛、最現代的藝文刊物，從創刊以來卻只刊登過男性作者的作品；如今，畫面中女性聲音的展露，正意味著男性為尊的時代將成為過往，新世代的女性力量已然覺醒。
文：郭書瑄
2. 路得
在夏娃之外，路得是這個聖經版本中描繪最多的女性，系列中總共包含了五幅關於路得故事的插圖。
根據《路得記》的記敘，守寡的路得在婆婆的提點下，主動來到家族成員波阿斯的麥場上，冀求受到庇護。在〈波阿斯與路得的相遇〉【圖7】中，整幅圖版以代表熱情的紅色為主調，包括路得的髮色與衣著，以及畫面左方超現實的火紅落日，意味著兩人初遇時的火花。
在兩人相遇後的當晚，雖然聖經中僅含蓄地描述路得「掀開他腳上的被，躺臥在那裡」，但在夏卡爾的插畫中，則是以更直接的方式點出了兩人發生的事——在關鍵的〈波阿斯醒來發現路得在他腳邊〉【圖8】中，前一晚波阿斯與路得在麥場上和衣而眠，次日起身後的兩人卻都是赤裸的，並且在波阿斯給予承諾之後，清晨的色調清晰明亮，路得的髮色也轉變成寧靜的灰藍色。
在整部聖經文本中，只有《路得記》和《以斯帖記》兩卷書是以女性角色為篇名，而夏卡爾則給予平民女子路得更詳細的敘述篇幅。在當時女性意識逐漸提升的年代，路得這名具有自主精神、敢於主動出擊的舊約女子，顯然獲得了畫家更多的認同。
3. 其他女性角色
在其餘登場的女性角色中，畫家同樣展現了獨特的觀察。尤其，讀者很難不留意到的是，無論聖經文本中的篇幅或立場為何，夏卡爾總是提供出場女性的個人視角。
例如，在王后以斯帖作為主角的《以斯帖記》中，除了美麗王后以斯帖的肖像之外，他也對故事中被廢的前王后瓦實提寄予同情，並替她個別描繪了一幅心境圖像〈亞哈隨魯王驅逐瓦實提〉【圖9】，圖中一邊是王座上的男性權威，一邊是因為拒絕被當作炫耀物件而立刻遭到罷黜的女性弱勢。畫面兩半的紅藍色調對比，更加強了兩造命運的極端印象。
另一幅回到女性觀點的例子，則是關於亞伯拉罕的妻子撒拉。亞伯拉罕接待三名天使的故事，是許多藝術家們經常描繪的題材，夏卡爾在佛拉委託的插圖版本中便畫過此段落。
不過，在佛拉版的插畫中，畫面中心是背著巨大羽翼的三名天使和服侍在側的亞伯拉罕；撒拉的存在被擠到了畫面邊緣，甚至還是不完整的身影【圖10】。
然而在1960年的《活力》版本中，畫家則站在女主人撒拉的視角：她不再只是躲在一旁偷聽男人們的對話，而是作為畫面的主角。根據聖經描述，當她聽到天使說出自己將老年生子的預言時，情不自禁發出了喜笑；此時畫面中的撒拉微笑低頭，閉目舉起雙手，彷彿正在向神的作為獻上禮讚，而三名火紅的天使聚集在她上方，一名吹起號角、另一名舉起雙手為她慶賀【圖11】。
其餘的例子，無論是為了愛人大衛而不惜與父王為敵的米甲、對約書亞使者給予救命協助的妓女喇合，或是偷走父親神像的拉結，甚至是誘騙公公和自己行房、以便懷孕的他瑪等女性角色的作為或許備受稱讚、或許有所爭議，但她們被描繪的一刻，大多都是不顧既有父權觀念的控制、採取出於個人自主意念的舉動。這些不常出現在聖經主題畫作的女性們，如今在夏卡爾的新版插畫中，獲得了自由伸展的機會。
女力覺醒
至此，我們已可明顯看出，不同於佛拉版的聖經插圖，1960年的《活力》版所反映的不是政治歷史，而是當代正崛起的女性思潮。雖然夏卡爾並未直接表明過他對於女性理論的想法，但他在現實生活中和兩任妻子的深厚感情卻是有目共睹，在他的畫作與其他插圖系列中，也不時採取女性主題或女性角色的視點。
正如《活力》聖經插圖的卷首圖版〈以色列之面〉【圖12】所證明的，畫家在這幅圖像中，描寫著上帝對以色列的眷顧。而用來象徵這種神聖眷顧力量的不是別的，正是來自女性的愛：包括畫面前景將所愛之人擁入懷中的女子，以及背景中帶著孩子的母親；她們都在畫面上方天使的照護下，融合在熱情的火紅當中。
於是，當泰利亞德的《活力》走入歷史的最後一刻，夏卡爾的女性版聖經插圖還可以有另一層意義的解讀：《活力》這份標榜最前衛、最現代的藝文刊物，從創刊以來卻只刊登過男性作者的作品；如今，畫面中女性聲音的展露，正意味著男性為尊的時代將成為過往，新世代的女性力量已然覺醒。
本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈女力覺醒：夏卡爾的女性版聖經插圖（下）〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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