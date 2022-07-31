【教學】Google表單如何調整字體大小、粗體、底線？還有可替換中文字型新功能推出

Google Forms（Google表單）很早期的版本，其實是可以設定問卷不同元素的字體大小與替換字型的，但後來新版的Google表單簡化（自動化）了介面設計，但在字體設計上反而沒辦法做太多的手動調整，尤其對中文內容更不親切。有時候想要把中文標題換成比較醒目的字型，或是把說明中的重點句加上粗體也做不到。

不過，最近Google Forms（Google表單）似乎想通了，陸續添加了可以調整字體大小、粗體、底線，以及可以替換更多字型（也有一些可以顯示中文的字型可替換）的新功能。

當然，要做出很漂亮的問卷可能還是比不上其他專業的表單工具，但如果只是想做一個快速簡單的表單，現在可以加上一些更有彈性的字體字型設計了。

首先，利用右上方的「自訂主題」按鈕，開啟右方的功能列後，可以設定首頁標題、問題題目、文字說明的「字型」與「字體大小」。

雖然字型乍看之外沒有太多專屬中文選擇，但是透過「更多字型」的選項，可以雲端安裝一些日文等字型，還是可以換出特殊的中文顯示（只是有些字會無法正常顯示）。這部分的教學和Google簡報加上特殊中文字型是一樣的，可以參考〈讓 Google 簡報可以替換十多種中文字型，安裝與嵌入字型教學〉。

Photo Credit: 電腦玩物

接著來到單獨標題、問題、說明的欄位，可以看到增加了一個「字型調整」的工具列。

可以輕鬆選擇某一小段文字，替換成粗體、斜體，加上底線，或是插入連結。

Photo Credit: 電腦玩物

簡單的更新，但是對於常常使用Google表單的朋友應該有很大的幫助，分享給需要的朋友參考。

有興趣的朋友還可以進一步參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航