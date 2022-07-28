聯合國人權委員會籲香港廢止《國安法》，港府長文反駁
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香港2019年掀起大規模社會運動，當局在全面鎮壓示威活動時，於2020年頒布《安全法》。該法生效後，反對派遭到瓦解，多數民主派主要人士逃出香港、遭到解職或監禁。
港版《國安法》自2020年頒布以來，已導致200多人被捕。聯合國人權事務委員會本週三（27日）表示，具爭議的《國安法》應被廢除，以保障港人人權，但香港政府卻發表長文反駁指控。
聯合國人權委員會：香港必須廢止《國安法》
（中央社）聯合國人權事務委員會今天對香港人權惡化發出警訊，特別呼籲香港廢除北京當局兩年前實施的全面性國家安全法。
《法新社》報導，聯合國人權事務委員會（UN Human Rights Committee）表示，委員會「對過度廣泛解讀和任意實施《國安法》深感關切」。
委員會在報告中說，香港應該「採取具體措施廢除目前的《國安法》」，同時不予執行。香港政府則嚴厲抨擊這份報告。
聯合國人權事務委員會負責監督公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR）的實行情況，由18名獨立專家組成，屬聯合國任命，但不代表聯合國發言。
聯合國人權事務委員會指出：「自2020年頒布《國安法》以來，據稱有超過200人以危及國家安全為由遭到逮捕，其中包括12名兒童。」
香港2019年掀起大規模挺民主的抗議浪潮，當局在全面鎮壓示威活動時，於2020年頒布「香港特別行政區維護國家安全法」，宣告顛覆國家政權、分裂國家、從事恐怖活動及勾結外國勢力為犯罪行為。
《國安法》生效後，反對派遭到瓦解，多數民主派主要人士逃出香港、遭到解職或監禁。
由於中國未認可公民與政治權利國際公約，聯合國人權事務委員會不審查中國狀況，但1997年香港主權從英國移交給中國後生效的「香港特別行政區基本法」確立了香港的半自治狀態，公民與政治權利國際公約據此在香港實行。
香港政制及內地事務局發言人說，聯合國人權事務委員會持續發出無事實根據的批評，令當局十分失望。
他說：「許多（香港）人民在2019年6月到2020年初發生嚴重暴力衝突期間無法享受到權利與自由，應強調頒布國家安全法是為了恢復民眾的權利與自由。」
聯合國人權事務委員會在報告結論中感嘆，《國安法》不符合公民與政治權利國際公約，是在「未與（香港）公眾和公民社會協商的情況下」制定。
香港政府長文反駁
（中央社）針對聯合國人權事務委員會促請香港當局廢除《國安法》，港府發表長文反駁，除了表示失望，並重申國家安全屬於北京中央事權，北京在「一國兩制」的方針下有權就此立法。
綜合本地媒體的報導，聯合國人權事務委員會昨天發表報告，質疑港府在處理《國安法》、集會、言論自由及新選舉制度等方面影響人權保障，並促請廢除《國安法》、煽動罪及避免執法。
據報導，有委員會成員指出，《國安法》不符公民權利和政治權利國際公約（以下簡稱公約）保障的權利及自由，呼籲港府在基本法23條立法時廣泛聽取意見，回應聯合國關注。
香港政制及內地事務局昨晚發表長文，反駁委員會的報告及相關談話，指委員會對香港作出毫無根據的批評，對此感到非常失望。
局方發言人說，香港是中國的一個地方行政區域，直轄於北京中央政府；國家安全一貫屬於中央事權，國家在「一國兩制」的方針下有權就此立法。
發言人表示，在制定香港《國安法》的過程中，已全面考慮包括公約在內的相關內容，並強調維護國家安全時也要遵守各項人權保障原則。
發言人說，香港《國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行，這些罪行的定義清晰，與其他司法管轄區的國家安全法所訂罪行相似；這些罪行具有域外效力，也完全符合國際慣例。
政制及內地事務局發言人表示：「我們必須強調，制定香港《國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年初的黑暴期間不能享有的權利和自由。香港《國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
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