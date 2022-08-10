《領先未來的變革設計》：2010年Gap冷不防公布最新商標，瞬間點燃民眾怒火

文：史蒂芬妮．梅塔

為遊行抗議而生的字體

文／凱薩琳．施瓦布（ Katharine Schwab）

2019年8月

Photo Credit：方言文化

平面設計師特瑞．席爾斯（ 掌管一座名叫Vocal Type的字體鑄造Tré Seals）廠，其任務是將抗議活動檔案照片上可見的字母形式轉化成字體。他曾經手轉換的字體包括1968年曼菲斯清潔站罷工活動的經典標語「我也是人」（ I am a man）， 1963年「向華盛頓進軍遊行」（美國史上最大一場人權政治集會，目的在於爭取非裔美國人的民權和經濟權利）的標誌招牌，以及1957年，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯爭取女性投票抗議活動的圖像等。

此外，席爾斯還根據黑人社會學家W．E． B．杜波依斯（W.E.B. Du Bois）手繪的資訊圖表創造出3種不同的字體。這些聞名遐邇的資訊圖表是杜波依斯專為1900年巴黎世博會設計的。內容為奴隸制度解除後，美國黑人的社經地位進展數據，揭露黑人群體被制度性種族主義壓迫的現狀。

對席爾斯而言，這座字體鑄造廠的作品不只具有歷史意義，更與政治有關。他曾讀過一篇論文，內容探討設計界中缺乏黑人設計師的現象，因而決定展開這項計畫。席爾斯說道：「我開始思考該如何讓設計業變得更多元，可是我無法增加少數族群的人數比例。此時我突然想到，我喜歡字體排印學，而字體排印又是所有偉大設計的基礎，我何不以少數族群文化史為基底，創造字體？」

迄今，席爾斯的字體可見於雜誌、海報與托特包上，網飛（Netflix）甚至用他設計的Martin字體宣傳紀錄片《妮娜西蒙：女伶的靈魂》（What Happened, MissSimone?），靈感來自1968年的抗議事件。將標語牌轉化成字體並非易事，例如，席爾斯當年在創作「向華盛頓進軍遊行」字體時，就必須決定如何簡化手寫文字，以適應當代數位字體。最後他選定小馬丁．路德．金恩（ Martin Luther King, Jr.）的心腹與遊行領頭人，將字體命名為Bayard。

席爾斯說：「創作Bayard體時，我參考的標語牌正反面都有一個S，但形狀完全不同。為讓字體好讀，我得仔細拿捏自由度，最困難的地方莫過於此。碰到這種情況，我基本上都會找個折衷方案，在字體辨識度與傳達背後的故事之間取得平衡。」

Gap新商標，點燃民眾怒火

文／艾莉莎．沃克（Alissa Walker）

2010年10月

Photo Credit：方言文化

Gap遭網民暴走批評，某評論家甚至說在 2010年發布品牌通用新商標，「Gap新商標讓Old Navy看起來就像精品」。《快公司》作者艾莉莎．沃克紀錄了這場爭議事件，而Gap也在報導發布後幾天宣布恢復使用舊商標。 —《快公司》編輯團隊美國服飾公司Gap冷不防公布最新商標，讓全球設計評論家都坐不住了，商標設計糾察隊更是傾巢而出。

新商標上出現兩個元素，這讓設計師百思不解。第一是Gap居然大喇喇地用了Helvetica字體（就連老牌服飾 American Apparel都知道要敬Helvetica而遠之），第二就是那時代感超濃厚的漸變色詭異方塊。

對此，企業品牌顧問公司Brand New設計師阿明．維特（Armin Vit）有話要說：「我最討厭商標使用Helvetica字體，所有東西在Helvetica的加持下都會變得平淡無奇，拿Gap的新商標跟自己旗下的平價品牌Old Navy相比，Old Navy簡直一秒變成精品。」而說到漸層小方塊，維特則表示：「完全不知所云，如果把藍色方塊拿掉，只留下Helvetica字體的Gap，我還比較能接受，但Gap也別高興得太早，這可不是什麼好評價。」

Gap發跡於1969年，最初是舊金山的一間店面，專賣李維斯牛仔褲、唱片與錄音帶。其實Gap的新商標（無方塊版）早在倫敦40周年快閃店活動就已出現過了，其中1969年牛仔褲廣告宣傳活動也都能見到新商標的身影。這樣一切都說得通了：Gap改用Helvetica字體是為了回到1960年代的思維模式，但在大家看不出復古的目的時，便一股腦兒地使用此操作手法，對品牌根本沒有任何幫助。

其實復古風是各品牌近年來常用的手法，但對於早已看慣襯線體藍色方格（原始GAP商標）的消費者來說，這樣的復古其實毫無新意。若不能與1969的老牌子產生實際連結，使用平淡無奇的Helvetica字體只會造成反效果，並讓自己成為American Apparel的同路人，Gap若改用前衛一點的字體，效果也好過現在的設計。至於那個莫名其妙的方塊？Gap的做法就像是要把這個品牌從消費者腦海中抹去一樣，宛如一條漸漸退流行的牛仔褲。

書籍介紹

本文摘錄自《領先未來的變革設計：翻轉人類工作與生活框架，企業狂漲百倍價值的絕世設計》，方言文化出版

作者：史蒂芬妮．梅塔

譯者：朱家鴻

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