《躍上主流》：收工後負責載蛋堡回家，那個夜晚我是中文饒舌圈最幸福的人
我們想讓你知道的是
蛋堡總是為台灣音樂圈帶入新的音樂思流，當初在規劃書籍的訪問名單，蛋堡一直是我心中的主要人選之一，蛋堡的參與讓我既開心又感到無比榮幸。訪問結束的當天，我的內心充滿澎湃和對音樂的滿足，他毫無保留的跟我提及過去、現在與未來，就像他寫的〈史詩〉一樣，他的故事給予我強烈的動力，而我也希望能細細地與讀者們分享。
文：陳律融
2016年，我參與拍攝英宏的〈什麼時候她〉音樂影片，收工後負責載蛋堡回家，從未與他交談過的我，面對將近四十分鐘的車程有些緊張。路途中，蛋堡先問了我經營廠牌與戰犯的事情， 接著順勢聊起爸爸經，討論有了小孩之後如何影響生活與創作上的改變等。如今回想起來，那個夜晚我覺得自己是中文饒舌圈最幸福的人⋯⋯。
高中某個暑假，班上同學介紹蛋堡的《收斂水》專輯給我，聆聽後深受其作品感動，進而萌生創作饒舌的念頭。剛接觸數位編曲時，我內心一直存在著一個疑問：曾在報導中看過蛋堡說他不會彈奏樂器，但像是〈收斂水〉、〈Hit the Rhyme〉卻由爵士鋼琴的旋律組成，如果不靠彈奏，到底從何而來？
後來花了一些時間研究才解開了箇中巧妙——「取樣」，一個完全打破我對於音樂製作認知與想像的技巧。當時我就讀廣告設計科，取樣透過拼貼的手法，感覺與平面設計的合成技術有種微妙的同工思維，這個發現讓我對嘻哈音樂創作更加地著迷。
對取樣與音樂製作有所掌握後，顏社舉辦的「種子講堂」中，我聽了蛋堡拆解他的代表作〈 房間〉，並為學生示範完整的製作過程，從取樣港片《賭俠》的橋段配樂開始、再利用MPC1000將身體律動敲打成節奏，過程中沒有使用複雜的效果器，歌曲軌道數也不多，講述的內容就如同他的作品一樣簡單卻非常有料，讓我對取樣的美感有更深一層的體悟，啟發了我後續對推廣「取樣美感」的初心。
蛋堡總是為台灣音樂圈帶入新的音樂思流，當初在規劃書籍的訪問名單，蛋堡一直是我心中的主要人選之一，蛋堡的參與讓我既開心又感到無比榮幸。訪問結束的當天，我的內心充滿澎湃和對音樂的滿足，他毫無保留的跟我提及過去、現在與未來，就像他寫的〈史詩〉一樣，他的故事給予我強烈的動力，而我也希望能細細地與讀者們分享。
與音樂的第一類接觸：爸爸的床邊錄音帶
- 爸媽以前會放什麼音樂給你聽？
爸爸自己喜歡拉丁音樂，他認為聽音樂對小朋友是好事。在我年紀很小時，他會在我床邊用卡式錄音機放古典樂給我聽，直到我睡著，這個習慣持續了好幾年。雖然我沒有因此變成古典音樂家，卻無形之中受到薰陶，累積對音樂與聽覺的養分，爸爸可以說是我的音樂啟蒙。
- 你曾學過哪些樂器呢？
很小的時候，自己主動說要學鋼琴，後來不了了之；小學時也練過小提琴，當時真的對小提琴有興趣，但我媽覺得課業比學琴重要，也就因此中斷了。
- 嘗試做音樂以前，你經常聽的音樂類型是什麼？
在我接觸饒舌及偏向都會感節奏的音樂以前，最常聽的是流行歌曲，買過劉德華的錄音帶，也非常喜歡L.A. Boyz與The Party，當時自己無法具體形容他們的音樂，卻十分著迷，他們的音樂錄影帶都會搭配很潮的舞蹈，看著他們跳舞會有躍躍欲試的心情。
1994年L.A. Boyz《That's The Way》專輯以新傑克搖擺風格為主，是我特別愛的一張。我很清楚地記得他們的歌詞本寫了許多嘻哈專有名詞，但當時並無深入了解，直到高中之後才漸漸認識嘻哈的文化與精神。
- 當時是如何得知這些音樂資訊？
由於沒有電腦和網路，小學都是透過電視上的新歌宣傳、MTV台、唱片行得知各種流行歌曲。國小三、四年級時，同學拿了一卷他哥哥收藏的MC哈默（MC Hammer）錄音帶給我聽，回家播放後覺得「幹，真的很酷耶！」整張專輯充滿經典嘻哈音色與節奏，那是我第一次聽到國外饒舌音樂。
後來喜歡上籃球員俠客歐尼爾，特別到唱片行買了他的專輯，他的聲音很厚、很沉，當時聽不太懂這種純粹饒舌，自然也就忘了把專輯收去哪，如果那張專輯還在，我很想找出來回味。
改詞、寫歪歌、疊積木般的取樣軟體
- 是什麼原因讓你開始接觸音樂製作？
從改寫流行歌詞開始，只要一群男生聚在一起唱歌，就喜歡把歌詞改得很好笑，變成俗稱的「歪歌」。也因為改歌的想法，我在高中時接觸 eJay、Cool Edit等編曲軟體，當時有個同學叫做鳥正，他教我使用Cool Edit，這個軟體的視覺概念就像堆積木，將聲音疊起來，內建各種樂器的循環音節，像是風琴（organ）、鼓等音色，印象中它有固定的修拍（quantize），可以剪短與抽拍，但不能隨意將節奏一拍、一拍地修改，只能以小節為單位移動。
當時我剪了探戈音樂（tango），搭配鼓組放進〈My Tainan City〉，〈一中生活〉也用它製作。雖然無法做精細的處理，卻讓我對於如何剪輯聲音、將取樣放入曲子等作法印象深刻。
- 創作初期，你是否曾受任何音樂人或音樂作品影響？
開始創作後，我常在「饒舌狂愛之家」、「OGC」、「台大嘻研社」等奇摩家族中看其他創作者與前輩切磋討論，當時尚未出現能夠分享音樂的平台，所以大家都把作品放到雲端空間供人下載。
2000年左右，饒舌圈鮮少有人專注於製作領域，大多直接使用國外饒舌歌曲伴奏，再自行填入歌詞，而有一位叫做羊尾的前輩，取樣葉啟田的〈內山姑娘要出嫁〉做出〈Put Your Hands Up〉，他的作品讓我意識到原來老歌可以做出這樣的作品，進而啟發我對本土音樂取樣的靈感。
垮褲、熱舞、饒舌、竹幫與高校生活
- 能否和我們分享你的高中生活？當時又是如何與RPG、國蛋組成竹幫？
高中時我加入熱舞社，當時流行穿垮褲，我的褲襠低到膝蓋，曾經被學生家長投訴，老實說垮褲走起路來實在超不方便，但自己覺得很帥。熱舞社時期，認識了一個學弟叫做廷ㄟ，我跟他特別聊得來，也都喜歡西岸的饒舌；我們一起聽音樂，還會研究歌手的節拍分配與唱法，純粹以歌迷的角度欣賞與討論，當時對中文雙韻也還沒有概念。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！