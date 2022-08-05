《躍上主流》：收工後負責載蛋堡回家，那個夜晚我是中文饒舌圈最幸福的人

文：陳律融

2016年，我參與拍攝英宏的〈什麼時候她〉音樂影片，收工後負責載蛋堡回家，從未與他交談過的我，面對將近四十分鐘的車程有些緊張。路途中，蛋堡先問了我經營廠牌與戰犯的事情， 接著順勢聊起爸爸經，討論有了小孩之後如何影響生活與創作上的改變等。如今回想起來，那個夜晚我覺得自己是中文饒舌圈最幸福的人⋯⋯。

高中某個暑假，班上同學介紹蛋堡的《收斂水》專輯給我，聆聽後深受其作品感動，進而萌生創作饒舌的念頭。剛接觸數位編曲時，我內心一直存在著一個疑問：曾在報導中看過蛋堡說他不會彈奏樂器，但像是〈收斂水〉、〈Hit the Rhyme〉卻由爵士鋼琴的旋律組成，如果不靠彈奏，到底從何而來？

後來花了一些時間研究才解開了箇中巧妙——「取樣」，一個完全打破我對於音樂製作認知與想像的技巧。當時我就讀廣告設計科，取樣透過拼貼的手法，感覺與平面設計的合成技術有種微妙的同工思維，這個發現讓我對嘻哈音樂創作更加地著迷。

對取樣與音樂製作有所掌握後，顏社舉辦的「種子講堂」中，我聽了蛋堡拆解他的代表作〈 房間〉，並為學生示範完整的製作過程，從取樣港片《賭俠》的橋段配樂開始、再利用MPC1000將身體律動敲打成節奏，過程中沒有使用複雜的效果器，歌曲軌道數也不多，講述的內容就如同他的作品一樣簡單卻非常有料，讓我對取樣的美感有更深一層的體悟，啟發了我後續對推廣「取樣美感」的初心。

蛋堡總是為台灣音樂圈帶入新的音樂思流，當初在規劃書籍的訪問名單，蛋堡一直是我心中的主要人選之一，蛋堡的參與讓我既開心又感到無比榮幸。訪問結束的當天，我的內心充滿澎湃和對音樂的滿足，他毫無保留的跟我提及過去、現在與未來，就像他寫的〈史詩〉一樣，他的故事給予我強烈的動力，而我也希望能細細地與讀者們分享。

與音樂的第一類接觸：爸爸的床邊錄音帶

爸媽以前會放什麼音樂給你聽？

爸爸自己喜歡拉丁音樂，他認為聽音樂對小朋友是好事。在我年紀很小時，他會在我床邊用卡式錄音機放古典樂給我聽，直到我睡著，這個習慣持續了好幾年。雖然我沒有因此變成古典音樂家，卻無形之中受到薰陶，累積對音樂與聽覺的養分，爸爸可以說是我的音樂啟蒙。

你曾學過哪些樂器呢？

很小的時候，自己主動說要學鋼琴，後來不了了之；小學時也練過小提琴，當時真的對小提琴有興趣，但我媽覺得課業比學琴重要，也就因此中斷了。

嘗試做音樂以前，你經常聽的音樂類型是什麼？

在我接觸饒舌及偏向都會感節奏的音樂以前，最常聽的是流行歌曲，買過劉德華的錄音帶，也非常喜歡L.A. Boyz與The Party，當時自己無法具體形容他們的音樂，卻十分著迷，他們的音樂錄影帶都會搭配很潮的舞蹈，看著他們跳舞會有躍躍欲試的心情。

1994年L.A. Boyz《That's The Way》專輯以新傑克搖擺風格為主，是我特別愛的一張。我很清楚地記得他們的歌詞本寫了許多嘻哈專有名詞，但當時並無深入了解，直到高中之後才漸漸認識嘻哈的文化與精神。

當時是如何得知這些音樂資訊？

由於沒有電腦和網路，小學都是透過電視上的新歌宣傳、MTV台、唱片行得知各種流行歌曲。國小三、四年級時，同學拿了一卷他哥哥收藏的MC哈默（MC Hammer）錄音帶給我聽，回家播放後覺得「幹，真的很酷耶！」整張專輯充滿經典嘻哈音色與節奏，那是我第一次聽到國外饒舌音樂。

後來喜歡上籃球員俠客歐尼爾，特別到唱片行買了他的專輯，他的聲音很厚、很沉，當時聽不太懂這種純粹饒舌，自然也就忘了把專輯收去哪，如果那張專輯還在，我很想找出來回味。

改詞、寫歪歌、疊積木般的取樣軟體

是什麼原因讓你開始接觸音樂製作？

從改寫流行歌詞開始，只要一群男生聚在一起唱歌，就喜歡把歌詞改得很好笑，變成俗稱的「歪歌」。也因為改歌的想法，我在高中時接觸 eJay、Cool Edit等編曲軟體，當時有個同學叫做鳥正，他教我使用Cool Edit，這個軟體的視覺概念就像堆積木，將聲音疊起來，內建各種樂器的循環音節，像是風琴（organ）、鼓等音色，印象中它有固定的修拍（quantize），可以剪短與抽拍，但不能隨意將節奏一拍、一拍地修改，只能以小節為單位移動。

當時我剪了探戈音樂（tango），搭配鼓組放進〈My Tainan City〉，〈一中生活〉也用它製作。雖然無法做精細的處理，卻讓我對於如何剪輯聲音、將取樣放入曲子等作法印象深刻。

創作初期，你是否曾受任何音樂人或音樂作品影響？

開始創作後，我常在「饒舌狂愛之家」、「OGC」、「台大嘻研社」等奇摩家族中看其他創作者與前輩切磋討論，當時尚未出現能夠分享音樂的平台，所以大家都把作品放到雲端空間供人下載。

2000年左右，饒舌圈鮮少有人專注於製作領域，大多直接使用國外饒舌歌曲伴奏，再自行填入歌詞，而有一位叫做羊尾的前輩，取樣葉啟田的〈內山姑娘要出嫁〉做出〈Put Your Hands Up〉，他的作品讓我意識到原來老歌可以做出這樣的作品，進而啟發我對本土音樂取樣的靈感。

垮褲、熱舞、饒舌、竹幫與高校生活

能否和我們分享你的高中生活？當時又是如何與RPG、國蛋組成竹幫？

高中時我加入熱舞社，當時流行穿垮褲，我的褲襠低到膝蓋，曾經被學生家長投訴，老實說垮褲走起路來實在超不方便，但自己覺得很帥。熱舞社時期，認識了一個學弟叫做廷ㄟ，我跟他特別聊得來，也都喜歡西岸的饒舌；我們一起聽音樂，還會研究歌手的節拍分配與唱法，純粹以歌迷的角度欣賞與討論，當時對中文雙韻也還沒有概念。