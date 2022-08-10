《除了開刀你還能做什麼？》：急性傷害記得先冰敷，錯誤按摩或「祖傳秘方」只會加劇病情
我們想讓你知道的是
大量攝取抗氧化作用好的蔬菜與水果，可以延緩皮膚的老化，減慢細胞死亡的速度，讓肌肉、肌腱退化的速度慢一點。食物中的鳳梨、藍莓、番茄、櫻桃、奇異果、南瓜、芝麻菜、芥蘭等蔬菜和水果，都具有不錯的抗氧化作用。
文：韓偉
傷害後快速復原之絕招
1. 遇到突發性疼痛或關節受到急性傷害時，先以冰敷消炎，不做不適當的按摩、矯正
關節受到急性傷害時，應先以冰敷消炎，如果此時進行不適當的按摩、矯正，或使用「祖傳秘方」（常含類固醇或其他未經檢驗之藥品），通常會讓受傷情形更加嚴重。
特別是病人因為沒照X光，常在不知有骨折的情況下就接受按摩、整骨，結果骨折斷裂的部分卡住，讓情況更佳惡化。曾有父母帶著手腕腫脹的孩子到國術館就醫，對方說：「這應該是關節移位，拉一下就好了」結果在拉的過程中，骨折斷裂的部分卡住，更拉不回去。
另外一個例子是半月板破損，病人在急性矯正之下，讓整個半月板破裂得更大！原來的傷勢還能用縫治法復原，後來只能剪掉，導致發生退化性關節炎的時間往前推。
2. 避免用針灸治療急性韌帶或肌腱傷害
傷口腫起的周遭要特別小心感染！急性受傷時，記得要避免針灸。曾有病人在受傷的急性期接受針灸，結果感染蜂窩性組織炎，為病情增加意外的變數。
肌腱或韌帶受傷時，通常會流很多血，平常我們皮膚的表皮都有細菌，因為有皮膚阻隔不會造成什麼問題，一旦被蚊子叮咬或針灸扎了一個洞，細菌跑進皮下就會發生狀況，造成皮下組織蜂窩性感染。因此，肌腱或韌帶急性受傷腫脹時，腫起傷口的附近必須特別小心感染，盡量不做侵入性的動作。
3. 立即諮詢有認證的骨科運動醫學專家，且馬上接受經驗豐富的物理治療師治療
就受傷而言，大約50％的傷勢會在一周內自行恢復，只需要休息和避免刺激的活動。但其他百分之五十的傷勢需要很長時間才能恢復，即使復原後，受傷組織也永遠不會完全回到正常狀態（因為隨著年紀增長，組織老化不可避免，且受傷組織無法完全再生）。因此，最重要的是，除了接受經驗豐富的物理治療師治療外，更需要接受再生療法，允許組織再生，實現完全恢復且更年輕強化的組織。
有益關節的飲食
1. 大量攝取蔬果，有助延緩身體老化
理論上，大量攝取抗氧化作用好的蔬菜與水果，可以延緩皮膚的老化，減慢細胞死亡的速度，讓肌肉、肌腱退化的速度慢一點。食物中的鳳梨、藍莓、番茄、櫻桃、奇異果、南瓜、芝麻菜、芥蘭等蔬菜和水果，都具有不錯的抗氧化作用。
2. 吃對食物對抗骨質疏鬆
身體的肌肉、韌帶會依照時間慢慢地自然老化，就像我們無法讓骨質疏鬆停止一樣。成年人的骨質過了35歲以後，每年可能會減少1％；50歲後每年可能會減少3～5％，男性大約3％，女性停經後因為荷爾蒙的關係，可能減少5％。但這只是大概，實際上因人而異。
隨著年紀增加，骨質會不斷流失，這種骨頭的退化是必然的現象，只是我們可以透過運動，以及攝取維生素D、鈣與多曬太陽，延緩骨質疏鬆的速度。而富含鈣質的食物，像是紅肉、牡蠣、海鮮、起司、芝麻、小魚乾、香菇、乳製品、豬肝、牛肝、綠葉蔬菜、豆腐等等，也都是對抗骨質疏鬆的好幫手。此外，每天走路30分鐘、每兩天跑步20分鐘，及阻力訓練、負重運動，都有助於增加骨骼強度。跑步初期可以從5分鐘開始，每跑5次後，試著增加5分鐘，漸漸增加運動強度。
對關節有益之食物
減少發炎的食物：
1. Omega-3 每日1公克
- 亞麻籽：2 湯匙= 3.2公克Omega-3
- 核桃：四分之一杯= 2.27公克Omega-3
- 鮭魚：120公克= 1.5公克Omega-3
- 牛肉（草食）：120公克= 1.1公克Omega-3（以草餵養的澳洲牛，肉質口感雖不像非草食牛那麼好，但是Omega-3 含量較多，不過這並非科學化的定論。）
- 沙丁魚：90公克= 1.3公克Omega-3
- 丁香：2 湯匙= 0.2公克Omega-3
- 橄欖油：200公克= 2公克Omega-3
- 黃豆：1杯= 1公克 Omega-3
- 豆腐：240 gm = 0.7公克Omega-3
2. 維生素D 每日200IU
在許多研究中，維生素D 用於骨頭方面，可降低類風濕關節炎的症狀。
- 沙丁魚：80公克= 200IU（降低類風濕關節炎33%）
- 低脂肪牛奶：2杯= 200IU
3. 維生素C 每日90毫克
有膝關節退化性關節炎者，每日從天然食物中攝取維生素C 的機會，甚至可增加到1500～2500毫克。
- 牛肝：300公克= 90毫克
- 花椰菜：300公克= 90毫克
4. 硒（Selenium）每日55微克
在許多研究中，硒可降低類風濕關節炎的症狀。
- 巴西堅果：3～4個堅果= 272微克
- 鮪魚：90公克= 63微克
5. 槲皮素（Quercetin）
槲皮素屬於類黃酮素之一，類黃酮素是一群多酚化合物，在植物中的作用主要是防止細胞受到氧化傷害，並讓植物看起來鮮豔亮麗以吸引蟲鳥協助傳宗接代。槲皮素的抗氧化作用很強，遠在維生素C、E之上，對人體的好處包括抗氧化、預防心血管疾病、減少發炎。
- 櫻桃：1.5杯
- 富含槲皮素的蔬菜、水果包括：紅洋蔥（皮）、蘋果（皮）、紅葡萄、柑橘、綠花椰菜、覆盆子、蔓越莓。
6. 兒茶素（EGCG）
- 綠茶：3～4杯（綠茶製程中未經過發酵，含大量的兒茶素多酚，具有抗氧化、預防癌症、促進心血管健康的作用。）
避免增加發炎的食物：
避免攝取含Omega-6（歐米加-6）以及澱粉類、脂肪的食物，這些食物會增加發炎的程度。
以下是歐米加-6含量較多的食物，
- 例如向日葵油、紅花油、牛肉（以飼料、牛奶餵養的牛）、牛奶、椰子油、棕櫚油。
- 澱粉類食物包括米、飯、麵。
- 牛肉，有研究指出是經飼料、玉米、牛奶餵養的牛隻。
書籍介紹
本文摘錄自《除了開刀你還能做什麼？軟骨神經肌肉肌膚再生密碼》，活泉書坊出版
作者：韓偉
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商