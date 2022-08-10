《除了開刀你還能做什麼？》：急性傷害記得先冰敷，錯誤按摩或「祖傳秘方」只會加劇病情

文：韓偉

傷害後快速復原之絕招

1. 遇到突發性疼痛或關節受到急性傷害時，先以冰敷消炎，不做不適當的按摩、矯正

關節受到急性傷害時，應先以冰敷消炎，如果此時進行不適當的按摩、矯正，或使用「祖傳秘方」（常含類固醇或其他未經檢驗之藥品），通常會讓受傷情形更加嚴重。

特別是病人因為沒照X光，常在不知有骨折的情況下就接受按摩、整骨，結果骨折斷裂的部分卡住，讓情況更佳惡化。曾有父母帶著手腕腫脹的孩子到國術館就醫，對方說：「這應該是關節移位，拉一下就好了」結果在拉的過程中，骨折斷裂的部分卡住，更拉不回去。

另外一個例子是半月板破損，病人在急性矯正之下，讓整個半月板破裂得更大！原來的傷勢還能用縫治法復原，後來只能剪掉，導致發生退化性關節炎的時間往前推。

2. 避免用針灸治療急性韌帶或肌腱傷害

傷口腫起的周遭要特別小心感染！急性受傷時，記得要避免針灸。曾有病人在受傷的急性期接受針灸，結果感染蜂窩性組織炎，為病情增加意外的變數。

肌腱或韌帶受傷時，通常會流很多血，平常我們皮膚的表皮都有細菌，因為有皮膚阻隔不會造成什麼問題，一旦被蚊子叮咬或針灸扎了一個洞，細菌跑進皮下就會發生狀況，造成皮下組織蜂窩性感染。因此，肌腱或韌帶急性受傷腫脹時，腫起傷口的附近必須特別小心感染，盡量不做侵入性的動作。

3. 立即諮詢有認證的骨科運動醫學專家，且馬上接受經驗豐富的物理治療師治療

就受傷而言，大約50％的傷勢會在一周內自行恢復，只需要休息和避免刺激的活動。但其他百分之五十的傷勢需要很長時間才能恢復，即使復原後，受傷組織也永遠不會完全回到正常狀態（因為隨著年紀增長，組織老化不可避免，且受傷組織無法完全再生）。因此，最重要的是，除了接受經驗豐富的物理治療師治療外，更需要接受再生療法，允許組織再生，實現完全恢復且更年輕強化的組織。

有益關節的飲食

1. 大量攝取蔬果，有助延緩身體老化

理論上，大量攝取抗氧化作用好的蔬菜與水果，可以延緩皮膚的老化，減慢細胞死亡的速度，讓肌肉、肌腱退化的速度慢一點。食物中的鳳梨、藍莓、番茄、櫻桃、奇異果、南瓜、芝麻菜、芥蘭等蔬菜和水果，都具有不錯的抗氧化作用。

2. 吃對食物對抗骨質疏鬆

身體的肌肉、韌帶會依照時間慢慢地自然老化，就像我們無法讓骨質疏鬆停止一樣。成年人的骨質過了35歲以後，每年可能會減少1％；50歲後每年可能會減少3～5％，男性大約3％，女性停經後因為荷爾蒙的關係，可能減少5％。但這只是大概，實際上因人而異。

隨著年紀增加，骨質會不斷流失，這種骨頭的退化是必然的現象，只是我們可以透過運動，以及攝取維生素D、鈣與多曬太陽，延緩骨質疏鬆的速度。而富含鈣質的食物，像是紅肉、牡蠣、海鮮、起司、芝麻、小魚乾、香菇、乳製品、豬肝、牛肝、綠葉蔬菜、豆腐等等，也都是對抗骨質疏鬆的好幫手。此外，每天走路30分鐘、每兩天跑步20分鐘，及阻力訓練、負重運動，都有助於增加骨骼強度。跑步初期可以從5分鐘開始，每跑5次後，試著增加5分鐘，漸漸增加運動強度。

對關節有益之食物

減少發炎的食物：

1. Omega-3 每日1公克

亞麻籽：2 湯匙= 3.2公克Omega-3

核桃：四分之一杯= 2.27公克Omega-3

鮭魚：120公克= 1.5公克Omega-3

牛肉（草食）：120公克= 1.1公克Omega-3（以草餵養的澳洲牛，肉質口感雖不像非草食牛那麼好，但是Omega-3 含量較多，不過這並非科學化的定論。）

沙丁魚：90公克= 1.3公克Omega-3

丁香：2 湯匙= 0.2公克Omega-3

橄欖油：200公克= 2公克Omega-3

黃豆：1杯= 1公克 Omega-3

豆腐：240 gm = 0.7公克Omega-3

2. 維生素D 每日200IU

在許多研究中，維生素D 用於骨頭方面，可降低類風濕關節炎的症狀。

沙丁魚：80公克= 200IU（降低類風濕關節炎33%）

低脂肪牛奶：2杯= 200IU

3. 維生素C 每日90毫克

有膝關節退化性關節炎者，每日從天然食物中攝取維生素C 的機會，甚至可增加到1500～2500毫克。

牛肝：300公克= 90毫克

花椰菜：300公克= 90毫克

4. 硒（Selenium）每日55微克

在許多研究中，硒可降低類風濕關節炎的症狀。

巴西堅果：3～4個堅果= 272微克

鮪魚：90公克= 63微克

5. 槲皮素（Quercetin）

槲皮素屬於類黃酮素之一，類黃酮素是一群多酚化合物，在植物中的作用主要是防止細胞受到氧化傷害，並讓植物看起來鮮豔亮麗以吸引蟲鳥協助傳宗接代。槲皮素的抗氧化作用很強，遠在維生素C、E之上，對人體的好處包括抗氧化、預防心血管疾病、減少發炎。

櫻桃：1.5杯

富含槲皮素的蔬菜、水果包括：紅洋蔥（皮）、蘋果（皮）、紅葡萄、柑橘、綠花椰菜、覆盆子、蔓越莓。

6. 兒茶素（EGCG）

綠茶：3～4杯（綠茶製程中未經過發酵，含大量的兒茶素多酚，具有抗氧化、預防癌症、促進心血管健康的作用。）

避免增加發炎的食物：

避免攝取含Omega-6（歐米加-6）以及澱粉類、脂肪的食物，這些食物會增加發炎的程度。

以下是歐米加-6含量較多的食物，

例如向日葵油、紅花油、牛肉（以飼料、牛奶餵養的牛）、牛奶、椰子油、棕櫚油。

澱粉類食物包括米、飯、麵。

牛肉，有研究指出是經飼料、玉米、牛奶餵養的牛隻。

書籍介紹

本文摘錄自《除了開刀你還能做什麼？軟骨神經肌肉肌膚再生密碼》，活泉書坊出版

作者：韓偉

解痛‧防護‧逆凍齡‧回春，消除關節疼痛，掌握再生密碼。

61個骨骼症狀剖析x 75個疼痛治療運動x韓醫師來解答Q&A

骨科權威韓偉教授的診治照護全書，帶你再生軟骨、神經、肌膚，永保關節、神經、肌肉、肌腱、肌膚的青春年華！

全書含75個關節運動示範影片Qrcode，照著做就能永保骨骼青春。

Photo Credit: 活泉書坊

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航