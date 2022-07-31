俄烏戰爭存在「一族兩國」定位問題，台灣或能從中思考兩岸避戰風險

近來俄烏戰爭引發全球各國及台灣社會高度關注，尤其台灣長期以來面對中共軍事威逼及武統威脅。儘管多數民眾不認同「今日烏克蘭、明日台灣」說法，且蔡英文總統為穩定軍心，也強調台烏狀況本質有所不同，台灣擁有海峽天險、地緣戰略地位、防衛國土意志及友盟國家對區域安全的高度關注及共同投入。

烏克蘭之所以遭受俄羅斯武裝攻擊，在於從傳統「親俄」路線改弦易轍轉向「親美」、「親歐」路線，改變其傳統俄歐間緩衝地帶角色。俄烏戰爭初期，有的觀點擔心中共會趁此機會武力攻台；但也有觀點認為中共不會選擇這時機，而是會關注及研究俄烏戰爭作為其攻台經驗參考。

這不僅激化北約的團結一致對外，強化美國與歐洲關係；同時更激化長期持中立立場的芬蘭及瑞典，積極表態渴望參與北約。自蘇聯解體後，北約勢力不斷東擴，本來以蘇聯為主體華沙公約組織國家解散後，北約應相對式微；然北約反而不斷擴張，先是拉攏舊華沙公約組織國家，後又吸納前蘇聯加盟共和國。無疑的，這確實加深俄羅斯對其國家安全遭受威脅認知。

但烏克蘭僅是表態加入歐盟及北約，即引來俄國武力攻擊；俄國的「先發制人」措施不僅沒有取得戰爭正當性基礎，反遭到西方國家及親美勢力遏制圍堵，包括經濟制裁及金融封鎖等，致陷入被孤立困境中。

仔細對照俄烏與兩岸互動關係，頗多相近性，若能從中獲致啟示及反省，此或有助於台灣思考避戰風險。

首先，中國民族主義及愛國主義正在強化其「武統」台灣合理性，台灣應加強民主燈塔效應。相較於俄羅斯軍隊不知為何而戰、士氣受挫，儘管普亭（Vladimir Putin）宣稱烏為俄傳統固有一部分，但80％烏民眾對普亭並未有好感，存在「一族兩國」定位。至於中共解放軍武統台灣，則涉及其所謂「國家完全統一」及「民族偉大復興」，中共一再宣稱「台灣是中國領土的部分」。

或有論者以為蔡英文總統既未宣稱具中國人認同、兩岸同文同種；另則公開否認「九二共識」，視「九二共識」等同「一國兩制」，倡議「對岸鄰國」、「中華民國與中華人民共和國、互不隸屬」，兩岸有走向「兩族兩國」分歧及衝突道路。