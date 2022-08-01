在地智慧與知識——專訪女力：郭凱遠、黃芳琪、郭月媚
我們想讓你知道的是
致力於戲劇表演的萍蓬草劇團、以藍染為專業的郭凱遠藍染團隊和月桃編織的黃芳琪老師，便是首批投入文化體驗教育計畫的重要參與者，他們真摯的付出藝文專業，引導莘莘學子體會藝術的奧妙！
文：見域CitiLens／張玉伶
由文化部辦理的「文化體驗教育計畫」，期望讓藝文展演與學校課程連結，計畫由專業藝文團隊執行，開發教案後媒合學校，將藝文活動帶入校園，然而，藝術展演該如何轉換為教案、過程中又有什麼樣的精采故事呢？
致力於戲劇表演的萍蓬草劇團、以藍染為專業的郭凱遠藍染團隊和月桃編織的黃芳琪老師，便是首批投入文化體驗教育計畫的重要參與者，他們真摯的付出藝文專業，引導莘莘學子體會藝術的奧妙！
互動戲劇的「神入」魔力 萍蓬草兒童劇團
以發展兒童戲劇教育為目標的萍蓬草兒童劇團，在2020年時，透過文化部推行的「文化體驗教育」計畫，成功以「同學們，上課了」為題申請計畫，將戲劇技巧帶入校園中，帶領學生們藉由肢體開發、聲音表情探索等方式，鼓勵學生勇於表達自我、接觸戲劇。
郭月媚團長分享，劇團在初期執行計畫時，因為缺乏教學系統化的經驗，所以編寫教案的過程中，經歷了一段摸索期，而後透過與學校老師的合作，劇團逐漸摸索出書寫教案的方式，在第二年投入文化體驗教育後更為上手。
別於第一年的課程以簡單的肢體開發為主，第二次執行的企劃以「童話消失了」為主軸，以互動劇場的模式執行。郭團長說明，互動劇場如何選擇文本是重要的一環，擅長兒童劇的萍蓬草劇團挑揀童話文本，讓學生扮演劇中的角色，透過「成為角色」的實際帶入感，讓學生反思角色所身處的位置，意即教育中的「神入」（Empathy），指的便是能讓讓學童夠體會他人的情緒和想法、理解他人的立場和感受。
而在「童話消失了」互動劇場中，劇團選擇幾位童話角色：包括灰姑娘、醜小鴨、小木偶、美人魚，讓學生扮演角色，並邀請學生集思廣益，討論童話角色中誰過得最辛苦、給予改善生活的建議。透過想法的激盪，郭團長發現，不少學生當今受到數位科技的影響，可能會給予負面想法，因此郭團長也鼓勵學童以積極正向的思維去解決問題。
劇團今年度持續投入文化體驗教育，將「童話消失了」計畫更往前一步推進，預計將結合具有美術背景的老師，帶動學生參與場景設計，讓學生更加理解劇場藝術的精緻之處及分工方式。
郭團長認為，文化是一項複雜且艱深的議題，由文化部推廣的文化體驗教育期待執行計畫可以加入在地元素，然而，劇團對於在地歷史文化若要更為深入，則需要資源的引進，郭團長表示，期望政府能將地方田調資源與劇團做媒合，讓資源的結合帶來「一加一，大於二」的效能。
青出於藍 郭凱遠藍染團隊
除了互動戲劇之外，「手作」亦能夠激發學生的靈光，將抽象的創意具象化，且能夠體會不同媒材帶來的感受。位在台中的郭凱遠藍染團隊，由熱愛藍染藝術的郭凱遠老師帶領，於2018年執行文化部文化體驗計畫，以藍染工藝為主題，進入國小、國高中校園，讓學生體驗藍染工藝。
藍染為一項工序繁複的染布工藝，原料取自於植物或礦物，只要善用各種防染技法、深淺層次效果，便能創造出各種留白圖案，獨一無二的作品即刻誕生。
然而，正因為其工法繁複，因此郭凱遠老師在校園授課期間，將教案課程設計朝向簡單、實用的方向規劃，讓學生體驗簡易的綁染、夾染技法，並製作為手工書或抱枕，不但讓學生體驗基本的技法，更讓成品具有實用價值。
具備熱忱的郭老師更認為偏鄉學校要取得資源不易，因此在計畫中申請至偏鄉小學提供文化體驗教育課程，成功媒合到台中大甲西岐國小及清水清泉國中，她深深期望著能為偏鄉盡一份心力，同時她也期許，未來在文化體驗教育政策上的經費能夠提高，不僅讓學校方能夠減緩經費壓力，也能夠毫無後顧之憂地為學生帶來更豐富的藝術體驗。
纖維的手作實驗 月桃戲月桃編織
葉片呈長形橢圓狀、葉表平滑光亮的月桃，生長於台灣中低海拔，為常見的植物，可別小瞧隨處可見的月桃，一株月桃的全身上下都是珍寶！位於花蓮的黃芳琪老師，在花蓮創辦「月桃戲工作室」，並於2021年投入文化體驗教育計畫中，黃老師以「月桃乾了沒」為主題，教導學生認識乾、濕月桃的處理方式。
有趣的是，乾月桃和濕月桃牽涉到族群的區別，以乾月桃來說，通常為台灣南部的魯凱、排灣族所使用，魯凱、排灣族會將曬乾後的月桃用來編織草鞋、籃子；而濕月桃則是花東、宜蘭近海一代的阿美族則將新鮮月桃捶打後製作成魚纜繩。
「月桃乾了沒」別於直接將材料帶到學校、讓學生編織月桃，黃老師更注重於學生了解月桃編織的前期製作過程。在課程中，黃老師首先帶著學生到校園外的月桃叢砍、摘月桃，並在戶外進行捶打，經過捶打後的月桃會顯現出一絲絲地纖維，學生們再帶著月桃纖維返回學校曬乾，曬乾後的月桃能夠依序製作成夜燈及杯墊，黃老師則以方格紋技法教導學生，讓學生自由地發揮創意，創作出屬於自己的作品。
由於著重於讓學生認識月桃原型，在課程結束後，有不少學生興奮地發表心得：「原來過去我在回家路上看到的綠葉是月桃，而且居然有這麼多效用！」透過學生的反饋，黃老師也感受到傳承傳統技藝的重要，她分享道，未來的計畫打算以花蓮太魯閣族、阿美族常用的苧麻為授課素材。
「手工藝不是只有編織與成品的呈現，更要認識原料的來源和生長狀態。」對於傳承月桃文化具有使命感的黃老師除了手工藝專業外，更思索著植物原料與文化、環境之間的關係。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。