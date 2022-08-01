在地智慧與知識——專訪女力：郭凱遠、黃芳琪、郭月媚

文：見域CitiLens／張玉伶

由文化部辦理的「文化體驗教育計畫」，期望讓藝文展演與學校課程連結，計畫由專業藝文團隊執行，開發教案後媒合學校，將藝文活動帶入校園，然而，藝術展演該如何轉換為教案、過程中又有什麼樣的精采故事呢？

致力於戲劇表演的萍蓬草劇團、以藍染為專業的郭凱遠藍染團隊和月桃編織的黃芳琪老師，便是首批投入文化體驗教育計畫的重要參與者，他們真摯的付出藝文專業，引導莘莘學子體會藝術的奧妙！

蓬草劇團執行「童話沒教的事」文化體驗教育，讓學生認識劇場表演藝術的奧妙

互動戲劇的「神入」魔力 萍蓬草兒童劇團

以發展兒童戲劇教育為目標的萍蓬草兒童劇團，在2020年時，透過文化部推行的「文化體驗教育」計畫，成功以「同學們，上課了」為題申請計畫，將戲劇技巧帶入校園中，帶領學生們藉由肢體開發、聲音表情探索等方式，鼓勵學生勇於表達自我、接觸戲劇。

郭月媚團長分享，劇團在初期執行計畫時，因為缺乏教學系統化的經驗，所以編寫教案的過程中，經歷了一段摸索期，而後透過與學校老師的合作，劇團逐漸摸索出書寫教案的方式，在第二年投入文化體驗教育後更為上手。

別於第一年的課程以簡單的肢體開發為主，第二次執行的企劃以「童話消失了」為主軸，以互動劇場的模式執行。郭團長說明，互動劇場如何選擇文本是重要的一環，擅長兒童劇的萍蓬草劇團挑揀童話文本，讓學生扮演劇中的角色，透過「成為角色」的實際帶入感，讓學生反思角色所身處的位置，意即教育中的「神入」（Empathy），指的便是能讓讓學童夠體會他人的情緒和想法、理解他人的立場和感受。

而在「童話消失了」互動劇場中，劇團選擇幾位童話角色：包括灰姑娘、醜小鴨、小木偶、美人魚，讓學生扮演角色，並邀請學生集思廣益，討論童話角色中誰過得最辛苦、給予改善生活的建議。透過想法的激盪，郭團長發現，不少學生當今受到數位科技的影響，可能會給予負面想法，因此郭團長也鼓勵學童以積極正向的思維去解決問題。

劇團今年度持續投入文化體驗教育，將「童話消失了」計畫更往前一步推進，預計將結合具有美術背景的老師，帶動學生參與場景設計，讓學生更加理解劇場藝術的精緻之處及分工方式。

郭團長認為，文化是一項複雜且艱深的議題，由文化部推廣的文化體驗教育期待執行計畫可以加入在地元素，然而，劇團對於在地歷史文化若要更為深入，則需要資源的引進，郭團長表示，期望政府能將地方田調資源與劇團做媒合，讓資源的結合帶來「一加一，大於二」的效能。

郭凱遠老師與大甲順天國中學生一起製作藍染工藝， 每位學生都創作出獨一無二的藍染創作

青出於藍 郭凱遠藍染團隊

除了互動戲劇之外，「手作」亦能夠激發學生的靈光，將抽象的創意具象化，且能夠體會不同媒材帶來的感受。位在台中的郭凱遠藍染團隊，由熱愛藍染藝術的郭凱遠老師帶領，於2018年執行文化部文化體驗計畫，以藍染工藝為主題，進入國小、國高中校園，讓學生體驗藍染工藝。

藍染為一項工序繁複的染布工藝，原料取自於植物或礦物，只要善用各種防染技法、深淺層次效果，便能創造出各種留白圖案，獨一無二的作品即刻誕生。

然而，正因為其工法繁複，因此郭凱遠老師在校園授課期間，將教案課程設計朝向簡單、實用的方向規劃，讓學生體驗簡易的綁染、夾染技法，並製作為手工書或抱枕，不但讓學生體驗基本的技法，更讓成品具有實用價值。

具備熱忱的郭老師更認為偏鄉學校要取得資源不易，因此在計畫中申請至偏鄉小學提供文化體驗教育課程，成功媒合到台中大甲西岐國小及清水清泉國中，她深深期望著能為偏鄉盡一份心力，同時她也期許，未來在文化體驗教育政策上的經費能夠提高，不僅讓學校方能夠減緩經費壓力，也能夠毫無後顧之憂地為學生帶來更豐富的藝術體驗。

郭凱遠老師與大甲順天國中學生一起製作藍染工藝， 每位學生都創作出獨一無二的藍染創作

纖維的手作實驗 月桃戲月桃編織

葉片呈長形橢圓狀、葉表平滑光亮的月桃，生長於台灣中低海拔，為常見的植物，可別小瞧隨處可見的月桃，一株月桃的全身上下都是珍寶！位於花蓮的黃芳琪老師，在花蓮創辦「月桃戲工作室」，並於2021年投入文化體驗教育計畫中，黃老師以「月桃乾了沒」為主題，教導學生認識乾、濕月桃的處理方式。

有趣的是，乾月桃和濕月桃牽涉到族群的區別，以乾月桃來說，通常為台灣南部的魯凱、排灣族所使用，魯凱、排灣族會將曬乾後的月桃用來編織草鞋、籃子；而濕月桃則是花東、宜蘭近海一代的阿美族則將新鮮月桃捶打後製作成魚纜繩。

郭凱遠老師與大甲順天國中學生一起製作藍染工藝， 每位學生都創作出獨一無二的藍染創作

「月桃乾了沒」別於直接將材料帶到學校、讓學生編織月桃，黃老師更注重於學生了解月桃編織的前期製作過程。在課程中，黃老師首先帶著學生到校園外的月桃叢砍、摘月桃，並在戶外進行捶打，經過捶打後的月桃會顯現出一絲絲地纖維，學生們再帶著月桃纖維返回學校曬乾，曬乾後的月桃能夠依序製作成夜燈及杯墊，黃老師則以方格紋技法教導學生，讓學生自由地發揮創意，創作出屬於自己的作品。

由於著重於讓學生認識月桃原型，在課程結束後，有不少學生興奮地發表心得：「原來過去我在回家路上看到的綠葉是月桃，而且居然有這麼多效用！」透過學生的反饋，黃老師也感受到傳承傳統技藝的重要，她分享道，未來的計畫打算以花蓮太魯閣族、阿美族常用的苧麻為授課素材。

「手工藝不是只有編織與成品的呈現，更要認識原料的來源和生長狀態。」對於傳承月桃文化具有使命感的黃老師除了手工藝專業外，更思索著植物原料與文化、環境之間的關係。