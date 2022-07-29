意外洩露「丁圖」揭示丁屋土地問題真相
我們想讓你知道的是
其中一份丁圖，連整條村內所有祖堂地分佈都有繪畫出來，然而政府在早前卻聲稱沒有全港2000公頃祖堂地分佈的備存資料，那麼究竟該圖的資料又是從何而來的呢？
爭取多年要求政府全面公開全港正在審批丁屋的資料，不法鄉紳一式一樣的疑似套丁屋苑就會無所遁形，然而一直以來，政府都以涉及「資源及技術等事宜」和「工作優次」問題，拒絕將全港丁屋申請位置資料網上開放，令公眾無法監察。
但翻查近年在城規會的丁屋申請文件，可找出至少9份牽涉8條原居民村有關「起過界」的丁屋申請中，竟載有全村正在審批丁屋的空間數據，意味著這些資料相關部門已有完整備全，一直所謂資源技術問題毫無難度，其實更似只是一個為丁屋狀況隱瞞的藉口。
從丁圖中可見，這些正在申請中的丁屋位置，已有不少都是有規模屋苑式的集中申請，已是一個足夠合理的表面證據，給予地政署在審批期間進一步作套丁調查，以防止丁權被鄉郊發展商濫用。此外，位置地圖中也能見到不少現時丁屋申請都踩入村內的林地濕地已對環境構成威脅，如天水圍輞井圍中清晰可見，但平日若不是住在村內看到告示版，一般公眾根本並無公開渠道知悉這些丁屋申請的環境影響。
除了正在處理中的丁屋申請位置有全村公開，丁圖所見亦有不少一直隱藏的寶貴丁屋數據，包括原來村內「可用於發展小型屋宇的土地（丁地土儲）規劃署都有所估計，這9份地圖中可揭示多村有過半丁地其實根本仍未用盡，即是說連政府也很清楚其實香港有大量可用私人／政府丁地尚未善用，卻由於丁屋政策限制了這些可用屋地作公屋／居屋發展的可能性。
其中一份丁圖，連整條村內所有祖堂地分佈都有繪畫出來，然而政府在早前卻聲稱沒有全港2000公頃祖堂地分佈的備存資料，那麼究竟該圖的資料又是從何而來的呢？
而規劃署披露這些村內丁地土儲及正在審批丁屋的資料，往往成為部門反對申請的理據，意味村內亦有空間起丁屋，不接受踩界或者「起過界」的申請。可見，這些被隱藏丁地資料能夠得以披露，並不是政府突然「開放」起來。
村界內的丁屋審批歷來豁免申請，但絕不代表開放丁屋申請資料也有特權免卻。隱藏這些土地空間資訊的後果，就是讓公眾無法掌握除了移山填海外究竟有何他選，亦無法監察丁屋的違規／不法行徑。
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。