意外洩露「丁圖」揭示丁屋土地問題真相

爭取多年要求政府全面公開全港正在審批丁屋的資料，不法鄉紳一式一樣的疑似套丁屋苑就會無所遁形，然而一直以來，政府都以涉及「資源及技術等事宜」和「工作優次」問題，拒絕將全港丁屋申請位置資料網上開放，令公眾無法監察。

但翻查近年在城規會的丁屋申請文件，可找出至少9份牽涉8條原居民村有關「起過界」的丁屋申請中，竟載有全村正在審批丁屋的空間數據，意味著這些資料相關部門已有完整備全，一直所謂資源技術問題毫無難度，其實更似只是一個為丁屋狀況隱瞞的藉口。

從丁圖中可見，這些正在申請中的丁屋位置，已有不少都是有規模屋苑式的集中申請，已是一個足夠合理的表面證據，給予地政署在審批期間進一步作套丁調查，以防止丁權被鄉郊發展商濫用。此外，位置地圖中也能見到不少現時丁屋申請都踩入村內的林地濕地已對環境構成威脅，如天水圍輞井圍中清晰可見，但平日若不是住在村內看到告示版，一般公眾根本並無公開渠道知悉這些丁屋申請的環境影響。

圖片由作者提供

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除了正在處理中的丁屋申請位置有全村公開，丁圖所見亦有不少一直隱藏的寶貴丁屋數據，包括原來村內「可用於發展小型屋宇的土地（丁地土儲）規劃署都有所估計，這9份地圖中可揭示多村有過半丁地其實根本仍未用盡，即是說連政府也很清楚其實香港有大量可用私人／政府丁地尚未善用，卻由於丁屋政策限制了這些可用屋地作公屋／居屋發展的可能性。

其中一份丁圖，連整條村內所有祖堂地分佈都有繪畫出來，然而政府在早前卻聲稱沒有全港2000公頃祖堂地分佈的備存資料，那麼究竟該圖的資料又是從何而來的呢？

圖片由作者提供

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而規劃署披露這些村內丁地土儲及正在審批丁屋的資料，往往成為部門反對申請的理據，意味村內亦有空間起丁屋，不接受踩界或者「起過界」的申請。可見，這些被隱藏丁地資料能夠得以披露，並不是政府突然「開放」起來。

村界內的丁屋審批歷來豁免申請，但絕不代表開放丁屋申請資料也有特權免卻。隱藏這些土地空間資訊的後果，就是讓公眾無法掌握除了移山填海外究竟有何他選，亦無法監察丁屋的違規／不法行徑。

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin