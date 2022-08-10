《大腦就是你的超能力》：練習在「直接體驗」與「預設網絡」兩種模式之間自由切換，重新取回大腦掌控權

文：克莉思汀安娜・史妲格（Christiane Stenger）

自我認知和各種不同的意識狀態

自我認知在我們打開通往當下的大門時，扮演非常關鍵的角色，因為唯有具備自我觀察和分析的能力，才能從錯誤中有意識地學習或突破阻礙自己的思維模式。第二章已經談過，我們可以在思考時自我觀察，也能反思自己的思考模式，而反思的專業術語又稱為「後設認知」（Metacognition）。

大腦會從生活中的所有事件經歷收集儲存在大腦各個區域中的算法，還會不時拿出來應用。可惜這些大腦區域並不擅長與我們的語言中心連結，卻善於與我們的身體中心連結， 所以有時候我們的直覺很準。

我們偶爾也要關注大腦，才能發現大腦是不是又誤入歧途了。所以請仔細看看我們的意識和自己的自我觀察能力，因為我們具備各種不同的意識狀態。

閒置網絡又稱「預設網絡」

各位一定曾有過這樣的經驗，例如：當我們在上班途中做起白日夢，思緒一定飄得老遠。這種情況一天當中出現的次數還挺頻繁的，所以當我們偶爾關掉與外界的連結時，我們對自己內心聲音的獨白也不陌生。我們會突然想到：同事的生日禮物還沒買，或是明天的天氣如何等等。就像愛麗絲夢遊仙境一樣，我們幾乎可以隨時溜進地洞，只要跟著自己的思緒雲遊，就能追逐聰明的小白兔。即使我們什麼也不想做，但也不會無所事事，因為我們的思緒會狂野地跳來跳去，或許就這樣迸出了好點子。大腦純粹就是想找樂子，特別是當我們無所事事的時候。

從輕鬆地躺在大腦掃描儀內的受試者身上——其實什麼也沒做——即可看出我們用於處理複雜認知作業的所有神經網絡處於高度活躍狀態。其中一個特別活躍的區域引人注意，即負責這種內在敘事過程的區域，又稱「預設模式網絡」，從德文字譯就是「休眠或閒置網絡」。它只在我們理當休息時才會真正全速運行。

多倫多大學心理系助理教授諾曼．法柏（Norman Farb）將「預設模式網絡」又稱為「敘事迴路」，這個網絡位於前額葉皮質的中間區域，是大腦的資訊匯流處，有了該處的運作， 人才能成為一個整體。它對於我們的自我意識——意即我是我，而不是他人——扮演重要角色，對我們的過往、回憶和個人認同也很重要。多虧了它，我們才能感知以所有事件的邏輯順序建構起來的生活。

預設模式網絡啟動後，我們會思考有關自己的一切、規劃和反思我們的未來、做白日夢或思索我們周遭的人。我們會思考發生的事件或在自己的世界觀中加入自己的見解。這種聯想式的敘事模式會讓我們的想法一個接著一個，這種模式類似待機模式，偶爾會自行啟動，而我們渾然不覺。許多認知研究學者甚至將這種狀態稱為大腦的「基本狀態」， 因為專注於工作時，思緒亟欲逃離，以躲避艱難的任務。

圖像記憶中這些色彩繽紛的魚代表我們的各種想法：「今天晚餐要煮什麼呢？或許來做希臘沙拉？對了，講到希臘，我們得決定到底要去克里特島（Kreta）或是薩摩斯島（Samos）度假。但我必須先完成專案才行，糟糕，斯洛姆卡（Slomka）女士的電子郵件還沒寄出，不然明天再寄好了！不知道冰箱裡的羊奶酪還夠不夠？」

幸好大腦裡不只有這個休眠網絡。我們可以有意識地將自己的注意力重新轉回到工作或自己此時當下的感受上，透過這個方式打斷大腦中永無止盡的敘事連線。該怎麼做，讓我們繼續看下去。

意識在當下

一隻手拿著這本書，同時觀察另一隻手的指尖。拇指和食指靠近，像是要取一小撮鹽巴灑在食物上或在指尖之間輕輕搓揉乾燥的百里香一般。動動雙腳， 然後有意識地注意此刻腦海裡在想什麼。可以感受到自己的背、肩膀嗎？雙手是溫熱還是冰冷的？這就是打開那扇門的鑰匙，歡迎光臨當下！

當我瞭解兩種意識狀態的差異時，我正好又在火車上，這對我來說有如小小的茅塞頓開。突然間我明白了思緒漫遊四方和全副心力專注在特定工作或此刻當下的差異。

各位也可以隨時啟動這種直接體驗，坐在海邊的沙灘上，有意識地感覺手上冰涼的冷飲、聆聽或感受海浪聲，感覺海風穿過髮梢。

當我們進入直接體驗模式，什麼都不想，只要專注在接收到的資訊或當下的感受：與人聊天時，我們專注在意見交流，很快就能抓到重點；看電影時融入故事情景；閱讀文字時會注意到內容。但如果陷入恍神狀態，即再度進入預設網絡／敘事迴路，突然發現最後那幾行文字雖然有讀，但並沒有真正理解在說什麼。

我們可以在兩個網絡之間來回切換，當我望向火車窗外、陷入沉思時，彷彿周遭環境的一切都與我無關：聽不到查票員的喊聲，也聽不見後方乘客講電話的聲音。相反地，當我有意識地覺察當下，火車上的所有聲響全竄入我耳裡。我聞到眼前的咖啡香，當我有意識地感受此刻當下時，其實也沒太多空間想到自己或其他任何事情。

兩種不同網絡的存在也解釋了，為什麼我們的思緒在感知到壓力的情況下特別容易混亂。我們的閒置網絡會自動勾勒出最糟糕的場景：如果太晚到，報價單沒及時發送出去或忘記截止日期，該怎麼辦？遇到倍感壓力的情況時，可以做幾個深呼吸，動動雙腳或有意識地感知雙手的感覺，就能擺脫這些惡性循環的想法。透過這個方法讓自己進入此刻當下， 靜下心來謹慎地思索最好的因應之道。