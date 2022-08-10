《大腦就是你的超能力》：練習在「直接體驗」與「預設網絡」兩種模式之間自由切換，重新取回大腦掌控權
我們想讓你知道的是
記憶力大賽世界冠軍克莉思汀安娜・史妲格在這本書中用輕鬆、幽默又淺顯易懂的方式，詳細介紹一千億個神經細胞在大腦裡如何各司其職，從大腦的基本構造到不同功能的運作。即使是完全沒有接觸過腦科學的讀者，也能愉快地進入這個繽紛的世界。
文：克莉思汀安娜・史妲格（Christiane Stenger）
自我認知和各種不同的意識狀態
自我認知在我們打開通往當下的大門時，扮演非常關鍵的角色，因為唯有具備自我觀察和分析的能力，才能從錯誤中有意識地學習或突破阻礙自己的思維模式。第二章已經談過，我們可以在思考時自我觀察，也能反思自己的思考模式，而反思的專業術語又稱為「後設認知」（Metacognition）。
大腦會從生活中的所有事件經歷收集儲存在大腦各個區域中的算法，還會不時拿出來應用。可惜這些大腦區域並不擅長與我們的語言中心連結，卻善於與我們的身體中心連結， 所以有時候我們的直覺很準。
我們偶爾也要關注大腦，才能發現大腦是不是又誤入歧途了。所以請仔細看看我們的意識和自己的自我觀察能力，因為我們具備各種不同的意識狀態。
閒置網絡又稱「預設網絡」
各位一定曾有過這樣的經驗，例如：當我們在上班途中做起白日夢，思緒一定飄得老遠。這種情況一天當中出現的次數還挺頻繁的，所以當我們偶爾關掉與外界的連結時，我們對自己內心聲音的獨白也不陌生。我們會突然想到：同事的生日禮物還沒買，或是明天的天氣如何等等。就像愛麗絲夢遊仙境一樣，我們幾乎可以隨時溜進地洞，只要跟著自己的思緒雲遊，就能追逐聰明的小白兔。即使我們什麼也不想做，但也不會無所事事，因為我們的思緒會狂野地跳來跳去，或許就這樣迸出了好點子。大腦純粹就是想找樂子，特別是當我們無所事事的時候。
從輕鬆地躺在大腦掃描儀內的受試者身上——其實什麼也沒做——即可看出我們用於處理複雜認知作業的所有神經網絡處於高度活躍狀態。其中一個特別活躍的區域引人注意，即負責這種內在敘事過程的區域，又稱「預設模式網絡」，從德文字譯就是「休眠或閒置網絡」。它只在我們理當休息時才會真正全速運行。
多倫多大學心理系助理教授諾曼．法柏（Norman Farb）將「預設模式網絡」又稱為「敘事迴路」，這個網絡位於前額葉皮質的中間區域，是大腦的資訊匯流處，有了該處的運作， 人才能成為一個整體。它對於我們的自我意識——意即我是我，而不是他人——扮演重要角色，對我們的過往、回憶和個人認同也很重要。多虧了它，我們才能感知以所有事件的邏輯順序建構起來的生活。
預設模式網絡啟動後，我們會思考有關自己的一切、規劃和反思我們的未來、做白日夢或思索我們周遭的人。我們會思考發生的事件或在自己的世界觀中加入自己的見解。這種聯想式的敘事模式會讓我們的想法一個接著一個，這種模式類似待機模式，偶爾會自行啟動，而我們渾然不覺。許多認知研究學者甚至將這種狀態稱為大腦的「基本狀態」， 因為專注於工作時，思緒亟欲逃離，以躲避艱難的任務。
圖像記憶中這些色彩繽紛的魚代表我們的各種想法：「今天晚餐要煮什麼呢？或許來做希臘沙拉？對了，講到希臘，我們得決定到底要去克里特島（Kreta）或是薩摩斯島（Samos）度假。但我必須先完成專案才行，糟糕，斯洛姆卡（Slomka）女士的電子郵件還沒寄出，不然明天再寄好了！不知道冰箱裡的羊奶酪還夠不夠？」
幸好大腦裡不只有這個休眠網絡。我們可以有意識地將自己的注意力重新轉回到工作或自己此時當下的感受上，透過這個方式打斷大腦中永無止盡的敘事連線。該怎麼做，讓我們繼續看下去。
意識在當下
一隻手拿著這本書，同時觀察另一隻手的指尖。拇指和食指靠近，像是要取一小撮鹽巴灑在食物上或在指尖之間輕輕搓揉乾燥的百里香一般。動動雙腳， 然後有意識地注意此刻腦海裡在想什麼。可以感受到自己的背、肩膀嗎？雙手是溫熱還是冰冷的？這就是打開那扇門的鑰匙，歡迎光臨當下！
當我瞭解兩種意識狀態的差異時，我正好又在火車上，這對我來說有如小小的茅塞頓開。突然間我明白了思緒漫遊四方和全副心力專注在特定工作或此刻當下的差異。
各位也可以隨時啟動這種直接體驗，坐在海邊的沙灘上，有意識地感覺手上冰涼的冷飲、聆聽或感受海浪聲，感覺海風穿過髮梢。
當我們進入直接體驗模式，什麼都不想，只要專注在接收到的資訊或當下的感受：與人聊天時，我們專注在意見交流，很快就能抓到重點；看電影時融入故事情景；閱讀文字時會注意到內容。但如果陷入恍神狀態，即再度進入預設網絡／敘事迴路，突然發現最後那幾行文字雖然有讀，但並沒有真正理解在說什麼。
我們可以在兩個網絡之間來回切換，當我望向火車窗外、陷入沉思時，彷彿周遭環境的一切都與我無關：聽不到查票員的喊聲，也聽不見後方乘客講電話的聲音。相反地，當我有意識地覺察當下，火車上的所有聲響全竄入我耳裡。我聞到眼前的咖啡香，當我有意識地感受此刻當下時，其實也沒太多空間想到自己或其他任何事情。
兩種不同網絡的存在也解釋了，為什麼我們的思緒在感知到壓力的情況下特別容易混亂。我們的閒置網絡會自動勾勒出最糟糕的場景：如果太晚到，報價單沒及時發送出去或忘記截止日期，該怎麼辦？遇到倍感壓力的情況時，可以做幾個深呼吸，動動雙腳或有意識地感知雙手的感覺，就能擺脫這些惡性循環的想法。透過這個方法讓自己進入此刻當下， 靜下心來謹慎地思索最好的因應之道。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。