「蓋婭假說」之父洛夫洛克103歲辭世：預告了氣候變遷的厄運，希望人們記住地球自我調節的能力
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提出地球有自我調節能力的「蓋婭假說」，也曾對氣候變遷提出開創性想法的英國環境科學家洛夫洛克（James Lovelock）於昨日去世。在長達四分之三個世紀的職涯中，他研究病毒、臭氧層、告訴NASA火星上沒有生命，更幫忙塑造了環境運動。
（中央社）以「蓋婭假說」（Gaia hypothesis）聞名於世、也曾對氣候變遷提出開創性想法的英國環境科學家洛夫洛克（James Lovelock），昨（27）天在103歲生日當天辭世。
《美聯社》報導，家人今天表示，洛夫洛克6個月前都還能在住家附近散步，但今年稍早跌倒後健康狀況惡化，昨天於家中辭世。
洛夫洛克在持續超過四分之三個世紀的漫長職業生涯中研究病毒、臭氧層，他告訴美國國家航空暨太空總署（NASA）火星上沒有生命，也幫忙塑造了環境運動，儘管這有時非他所願。
他的想法常與傳統觀念相悖，同行有人欽佩，卻也有人詆毀。很多時候，他都是走在世界前面，等著世界跟上他的腳步。
這位非典型的科學家、發明家和作家在穀倉改造的實驗室工作數十年，但享受這種自由的代價，就是缺乏制度支持。生涯大半時間，他都不在大型學術機構體制內，而是作為體制外的獨立科學家。
2020年他在101歲生日前夕告訴法新社，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）來襲導致封城，他很享受和妻子在英格蘭南部離群索居的生活。
他說：「我是獨生子，成長時期很難遇到別人，所以這對我來說不是什麼大問題。」他還說，他「最希望的」除了陽光明媚，就是不要看到其他人。
儘管自稱有反社會傾向，洛夫洛克始終彬彬有禮，甚至稱得上有點調皮地迷人。COVID-19疫情來襲時，他一如往常獨排眾議，說世界「反應過度」。
他說：「對地球生命而言，氣候變遷比幾乎所有想得到的疾病都更危險。」
洛夫洛克1919年7月26日出生，兩次世界大戰期間在倫敦南部成長，原先是一名照相化學家，1948年取得醫學博士學位後，在英國國家衛生研究院（National Institute for Health and Care Research）病毒部工作20年。
1957年，他發明用於探測臭氧層破洞的機器。1960年代初期，洛夫洛克受聘於加州噴射推進實驗室（Jet Propulsion Lab），參與NASA的月球和火星計畫。
10年後，他提出「蓋婭假說」，認為地球本身是個複雜、自我調節的系統。原本這個理論不被許多科學家接受，但隨著人們愈來愈關注人類對地球的影響，這個假說影響也愈來愈深遠。蓋婭是古希臘神話中的大地女神，眾神之母。
波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）表示，「蓋婭假說」激發了新一代傑出的地球系統科學家，「我們的學術生涯都以某種方式受到洛夫洛克的啟發」。
「他是巨人，我們都站在他的肩膀上。」
洛夫洛克2006年出版《蓋婭的復仇》（The Revenge of Gaia）一書，2009年推出續集「消失的蓋婭：最終警告」（The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning），預告了氣候的厄運。
向來不迴避非傳統思維的他曾表示，人類或許能透過雄心勃勃的技術解決方案來爭取時間。
他2020年對法新社說：「已有許多保持地球涼爽的方法提出，我覺得其中很吸引人的，就是在日心軌道上放個遮陽傘。」
雖然洛夫洛克以非典型著稱，但其他科學家表示，他也願意和他人合作。
英國氣象局（UK Met Office）哈德利中心（Hadley Centre）氣候影響研究（Climate Impacts Research）負責人貝茲（Richard Betts）說：「人們會記住他溫暖有趣的個性、創新的思維、清晰的思路、敢於大膽發展想法，以及把人們聚在一起向他們學習的能力。」
2020年，法新社問洛夫洛克最想被人們記住什麼。
他回答說：「我想是地球自我調節的概念。」
他深深認為自己的理論會被後世記住，「這和達爾文關於演化的思想一樣重要」。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。