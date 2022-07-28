南京夏日祭點燃中國反日情緒，10多個動漫展取消；台灣漫博睽違2年回歸，立委賴品妤蘿莉塔造型吸睛全場

南京夏日祭點燃中國反日情緒 10多個動漫展取消

（中央社）中國反日情緒最近再度蔓延，山東、江西、雲南等地已10多個大型日本動漫活動都被喊停。這輪事件的引爆點是日前一場原訂在南京舉行的動漫活動被批「侮辱先烈、天理不容。」

近日中國的日本動漫社群再次上演「大逃殺」，全國各地至少有10多場原訂在7月下旬到8月間舉行的日本動漫相關活動紛紛喊停，部分需付費參加的活動，主辦方也已發出退費的公告。

根據香港明報、中新網報導，這波抵制與取消的浪潮起於一場原定7月中在南京舉行夏日動漫祭。照主辦方事前的宣傳資料指出，這場夏日祭活動將有兩場大型和風市集、擺設高10公尺的大型鳥居，以及在現場設置繪馬許願牆，並且有多場動漫相關活動，讓參加民眾彷彿置身在日本的夏日祭典現場。

但這活動發布後不久，隨即在網路上引發討論，更衍生成遍及全國的「重大事件」。原因之一，是今（2022）年適逢南京大屠殺85周年，部分批評稱這場在南京舉行的「夏日祭」宣揚日本文化，甚至有意為日本軍國主義宣傳，充滿挑釁、侮辱先烈，天理不容。

隨著批評聲浪越來越大，這場活動也隨即喊停，然而停辦原因是「天氣因素、安全考量」。然而網友出征的腳步並沒有停下來，連日來10多場即將舉辦的「夏季日」活動接連被點名，因此主辦方先後宣布停辦，部分租借場地的業者也急忙跳出來澄清，表示不知道承租方式要舉辦「夏日祭」。

綜合中國社群平台微博與媒體整理，原定舉行活動的地點遍及雲南、安徽、江西、江蘇、黑龍江、四川、山東、廣東，目前取消的活動類型包含演唱會、動漫展、遊戲嘉年華等。

目前這波浪潮還在持續當中，網路上陸續有中國各地網友回報，這兩天仍有部分動漫展相關活動宣布取消。

報導中引述多位動漫愛好者看法，有人認為這個活動已經舉辦好幾年了，以前也沒出事，不知道為什麼今年的反應這麼大；有人則表示，即便身為二次元的愛好者，在民族情感上也無法接受南京「夏日祭」的方式。

此外，也有人提及，「日本動漫並非漫展的全部，漫展也不等同於夏日祭」、「與之前相比，現在穿漢服逛漫展的人變多了。」

Photo Credit: 中央社 第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在世貿一館登場，遊戲廠商邀請Coser裝扮成遊戲角色，現場與玩家互動。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

漫博睽違2年回歸展場 首日估吸7萬人次

（中央社）受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，每年於暑假登場的漫畫博覽會自2020年停辦實體活動，第21屆漫畫博覽會今天（28日）回歸展場，主辦單位預估首日進場人次可達7萬。

2022漫畫博覽會以「動漫無敵」為主題，今天在文化部政務次長李靜慧、文化內容策進院院長李明哲、立委鄭運鵬、蘇巧慧、賴品妤、蔣萬安、林奕華等人見證下重回展場，除有賴品妤身著「蘿莉塔」服裝現身，蘇巧慧還喊話「錢包準備好了」，期待購買動漫周邊產品。

主辦單位、社團法人中華動漫出版同業協進會理事長康振木致詞表示，雖今年仍有參展攤商因COVID-19疫情而猶豫參展，但最終共集結約110家廠商、800個攤位與會。今年除首設「原創IP風雲榜」外，由文策院營運的原創數位漫畫平台CCC創作集也首度參展。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿接受《中央社》採訪表示，這次策展特別將原創IP專區移到前面增加曝光，希望除了日本動漫之外，民眾也能多多支持原創作品；漫博首日預估可達7萬進場人次，整體排隊人流沒有太大問題，期待給漫迷最好的觀展環境。

李明哲指出，今年特別推出原創IP風雲榜，內容分為漫畫組和小說組，獲獎作品將推薦出去參與活動，希望未來有更多資金開發IP的應用，也需要政府和民間共同努力。

Photo Credit: 中央社 第21屆漫畫博覽會28日至8月1日在台北世貿一館展出，28日舉辦開幕記者會，國民黨立委蔣萬安與場中日本特攝片大型超人力霸王公仔合影。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

蔣萬安表示，未來若當選台北市長，北市府會和協進會大力合作，並努力打造專屬ACG（動畫、漫畫、遊戲）空間，讓更多ACG迷可以在空間內好好享受；另一方面也希望比照日本靜岡縣沼津市，透過動漫結合公共運輸帶動觀光人潮，期盼北市府未來不管在活動、影像、視覺上，都能運用台灣原創IP或動漫人物，讓原創被看見。

鄭運鵬表示，日本、美國動漫作品愈來愈進化，台灣要急起直追，此次CCC創作集首度參展，不只能看見國內作者還有本土自然、文化及國家典藏文史。賴品妤及林奕華則認為，文化部及文策院在扶植原創上，也須成為最大助力。

2022漫畫博覽會今天起於台北世貿中心一館舉行至8月1日。

2022第21屆漫畫博覽會28日在台北世貿一館熱鬧開展，民進黨立委賴品妤特別以蘿莉塔造型出席，吸睛全場。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺