「細」數過渡屋：過渡性房屋有否對應等待公屋市民需要？

近日政府指過渡性房屋目標「超額完成」。新班子上場，隨即有意見要求再加碼由現時目標的2萬伙增加至4萬伙，更指有地產商肯再借地。然而，在討論過渡屋會否加碼之前，透過檢視番現時「超額完成」的過渡屋具體情況，我們發現過渡屋有狂起細單位的趨勢，並未有準確對應基層的急切房屋需要，作為「超額完成」背後鮮為人提及的關鍵問題。

政府起細單位為「湊數」達標？

按照現時35個有具體公開單位分類及面積資料的「已落成項目」、「正動工興建」、「酒店和賓館改作過渡性房屋用途」、「改建現有住宅樓宇內」共約七千個過渡屋單位（撇除18個項目共544個單位未有提供單位人數及面積的具體分佈）[註]，我們發現當中有六成近4374個單位，屬於面積細過233平方呎的1-2人單位，而2-3人單位分類則有159個，3人或以上單位只佔三成半近2597個單位。以起細單位為主的傾向亦反映於在提供過千個單位的大型過渡屋項目，恒基借地的元朗錦田江夏圍二期近千二個單位中，有超過700單位屬於1-2人單位。而提供3人或以上的單位中，有660個單位來自改裝／改建現有樓宇及校舍的課室，相信提供3人或以上的單位的箇中原因，似乎受原有的樓宇結構限制相關。

圖片由作者提供

現時要2萬個單位「達標完成」，亦包括「已啟動前期工作」的項目提供超過1萬個單位，當中數個提供過千個單位大型過渡屋項目早有披露具體單位面積及分佈，以恒基在元朗錦田東借地做過渡屋項目為例，近千個（1022）單位，有六成半（672）為「1-2人」單位，亦可預視這種起細單位為主的情況未來會持續。

現時過渡屋出現偏重細單位的情況，有曾參與申請營運過渡性房屋的非牟利團體人士透露，運房局（當前的房屋局）在興建過渡屋的單位規模及建築圖則上有主導權，而被政府外判營運社房責任的非牟利團體對於過渡屋的數量及單位面積相對上「no say」。換言之，現時過渡屋的單位數量及面積，以細單位為主的趨勢，似乎更多是政府有意為之。政府可以更快「湊數」達標二萬個單位，然而，對於解決基層急切的具體房屋需求，集中起細單位又是否對準住戶真實需要？

過渡屋與公屋輪候戶的「錯配」

集中起細單位的過渡屋策略當中最大問題，就是未應對現時一大群中型甚至大型家庭基層的急切住屋需要。過渡性房屋本為針對輪候公屋超過三年的申請者，目的為不斷延長的公屋輪候時間「撲火」。不過，根據房委會截至2021年6月的數字，等上樓超過三年而又未曾獲配屋的申請者中，3人或以上的家庭佔五成半（55%）共42200個輪候申請。現時佔大比例（佔六成）的過渡屋細單位，屬於這些3人以上家庭公屋輪候戶上，過渡屋的機會變得機會相當渺望。

從現今數字可見，現時政府並無針對性讓不同家庭人數規模的公屋輪候戶狀況作出相對應的房屋編配，似乎成為現時過渡性房屋下鮮有人提及的盲點。就算過渡屋供應數量上「超額完成」，亦未能對應公屋輪候戶的實際房屋需求這「錯配」情況。

連過渡屋都有低規格單位？

政府不單止無限制各款單位的數目分布，連單位的面積都無準則指引，讓本來改善生活空間的過渡屋出現又細又擠「奇則」。

由新地借地、聖公會營運的元朗同心村項目，其中共529個的3人單位只有182平方呎，平均每人只得60呎，遠低於公屋人均最低75呎面積的編配標準；根據平面圖，兩張床更加要「腳貼頭」睡。另外，在另一個「已啟動前期工作」由梁唐青儀有份的齊惜福營運，政府官地啟德沐安街第1B3區項目，亦已透露項目的單位分佈及面積，同樣有588伙1人及2人單位，但只有108伙屬3人及4人，當中3人單位的面積亦只得191平方呎。這些低於公屋標準的「奇則」，將3人家庭「硬塞」入細單位，公屋輪候戶也要繼續擠迫的未合規格的房屋。

無可否認，過渡屋的確是能夠快捷提供一個暫時紓緩部分基層居住問題的策略，然而在跑數邏輯先行的今天，追求建細單位就可做出「亮麗」、「動聽」的成績表，然而「重量不重質」的交數邏輯，應該是今日房屋政策的主旋律嗎？

註：立法會房屋事務委員會：支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃 工作年度報告及項目的推行進度（6-6-2022）

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin