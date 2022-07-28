世界級潛點、綠島石朗保護區珊瑚礁多次遭工程船錨鍊破壞，民眾痛批「猶如生物的屠宰場」

台東縣綠島知名潛水勝地石朗保護區，兩個月內多次遭遇工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件。潛水業者痛批該地為綠島人的寶藏，也是台灣人民的水下博物館，如何容忍業者破壞後又裝沒事。目前，台東縣政府表示將對肇事者處最重罰還15萬，並與生態人士討論後續施工辦法。

綠島石朗保護區被譽為潛水客的聖地、綠島海底觀光的重要資產，不料該地有名景點「摩艾石像」珊瑚礁卻在6月遭到撞毀，地面留下明顯拖痕，判定是人為破壞，引起外界一片譁然。

該案經台東縣政府調查後，發現珊瑚礁慘案確實為委外廠商所為。縣府指出當時綠島南寮漁港正在進行災害復建工程，廠商因投放消波塊作業時操作錨定船機不慎才造成破壞，除已依照漁業法祭出3萬元罰單外，也要求廠商在提出更好施工方式前，不得再下錨。

不過到了7月14日，當時帶著學生潛水的教練劉昶孝又發現施工船錨鍊壓在珊瑚礁上，廠商甚至粗暴直接拉起錨練，珊瑚應聲斷裂。

他向《自由時報》表示，可以理解漁港建造修復工程及消波塊架設都是為了大家方便及安全著想，但施工單位應妥善規劃，無需如此粗暴對待台灣少有的世界級潛點。

然而，兩週後相同的事件再次發生。7月26日潛水教練俞明宏再次發現，依然有施工船無視縣府禁止下錨的命令，持續破壞珊瑚礁。「整個綠島石朗海域猶如生物的屠宰場，那些活了三四百年的生物，只因為廠商的便宜行事，毀了約4個足球場面積的珊瑚。」俞明宏在臉書上說道。

Photo Credit: 台東縣政府

此外他痛批廠商，石朗保護區是綠島人的寶藏，也是台灣人民的水下博物館，怎麼容得他們毀損後又裝沒事。

俞明宏更指出，2016年綠島遭逢兩個強烈颱風襲擊（尼伯特與莫蘭蒂），造成碼頭南面防波堤毀損破裂，去（2021）年開始施工後，造成大量泥沙覆蓋珊瑚，許多志工都投入救援。

他強調，30天前施工單位以無錨樁式的平台船運來消波塊投放，並以拖錨的方式來固定船身，然而保護區只能使用錨樁式平台船來施放消波塊。施工單位便宜行事，只以動力駁船將平台船控制方向，並以平台船本身巨大的錨鍊以拖行的方式定錨，「我沒看過這麼糟糕的施工方式」。

針對一連串破壞事件，台東縣政府農業處今日表示，這次廠商未經許可再犯，顯然罔顧上次處分，縣府會將依規定核處15萬元最重罰鍰，同時依據工程契約未經核准逕自施工條款究責。

農業處長許家豪指出，縣府第一時間已要求廠商即刻停工，但今（28）早發現該廠商施工船機又再度前往綠島欲行施工，已強烈要求廠商原船返航，並請求海巡單位出動海巡艇前往戒護，縣府也會嚴格監控海域狀況，若廠商再犯將會繼續依規定做開罰。

根據《公視新聞網》，學者點出錨鍊、鋼鐵等，直接破壞珊瑚礁，很可能難以恢復，甚至造成死亡，無論任何工程進行，還是學術調查，都不該忽視珍貴的海洋資源，在發展和保護間找到平衡。

台東縣縣長饒慶鈴則強調，縣府對於工程進行及海洋生態保育同樣重視，綠島這片瑰麗海域所俱有的水下寶藏甚至聞名國際，水下生態也極度脆弱敏感，縣府會嚴格要求施工廠商務必詳實確認各工作面，需對生態能友善，以維護工程與海洋資源保育雙贏。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航