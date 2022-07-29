中信獨佔公益彩券發行權27年，這對台灣彩券產業的發展是件好事嗎？
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目前看來，公益彩券2007至2033年共計27年可望均由中信發行經營，但一個產業的發展若沒有競爭，難以有良好發展，而運動彩券則是最有條件開放多家廠商競爭的一個項目。
文：林明賢（科技業）
十年一期的公益彩券及運動彩券發行權皆於今年重新招標。公益彩券僅現任發行商投標，報載幾家有興趣投標的銀行皆未遞標。博弈產業向來是利潤豐厚的產業，2021年的發行商佣金逾57億，扣除回饋金27億，發行商一年佣金利得即達20億，為何其他銀行最後放棄投標？其原因令人玩味。
電腦型公益彩券於2002年發行，第一次採資格標，之後每屆皆為價格標，第三、四屆均為中信得標，中信回饋金分別為每年20.87億及27億，第五屆因無競爭者，中信幾乎確認得標，以致公益彩券2007至2033年共計27年可望均由中信發行經營。
這對台灣彩券產業的發展是件好事嗎？中信挾其已經營十數年的攤提低成本及每年佣金高獲利，原本預期將此次投標將再創新高的回饋金，是否讓其他銀行覺得無法比敵而放棄投標？而中信發現無競爭者後，會不會降低給政府的回饋金，甚至下修至政府的底限15億，平白讓政府少賺十幾億？
更重要的是，政府採價格標並讓同一家廠商經營27年，就像慢慢養大了一隻恐龍，大到別人無法擊倒，甚至傷害到自己才後悔不已。
國外運動彩券開放多家競爭，是有原因的
運動彩券的招標更備受爭議。國外運動彩券大多是多家發行商，各家賠率、玩法、促銷各不相同，民眾有多元選擇，而且已朝手機APP下注發展，甚至不再開設實體彩券店面。
為何在國外，運動彩券的發行權比公益彩券來得開放？因為公益彩券要的是累積鉅額頭奬，只要一家發行商即可。而運動彩券在下注前就已訂好賠率，是莊家和民眾對賭的概念，理所當然民眾可以選擇提供對自己有利賠率的莊家來下注，所以世界多數國家的運動彩券少則數個、多達一、二十個發行商皆有。
此外，國外政府對於發行商的抽稅方式多為銷售額扣除奬金之後，依比例抽稅，甚至有高達51%稅額，這樣就能達到民眾得到很好的賠率、政府抽到很高的稅，各家發行商互相競爭創造最佳利潤。
但反觀國內，政府先從銷售額扣除10%的體育發展基金，再扣除12%的弱勢經銷商及發行商佣金，奬金支出只剩78%，跟國外90到95%的奬金支出率相比，實在差了一大截，無怪乎地下運彩在台灣相當盛行。然而更令人不解的，是體育署竟以公辦民營運動彩券不宜開放多家競爭為由，枉顧立法院運動彩券公聽會產官學界的建議，連公平會都樂見其成多家競爭以促進彩券產業良性發展，體育署仍劃地自限。
沒有競爭，怎麼能有良好發展？
若運動彩券也像公益彩券一樣，沒有廠商要投標，仍然由中信辜家再繼續經營十年，這是政府所樂見的嗎？
一個產業的發展若沒有競爭，難以有良好發展。更不用說明明運動彩券的年銷售額已達466億（近五年平均也超過400億），體育署日前公布的公告草案中，卻設銷售額底限為300億元，更令人百思不解！發行運動彩券的目的不是要爭取更多的經費來培育國家選手及全民體育嗎？體育署怎麼會在標準的設定上，自己先倒退嚕？
當國外運動彩券朝向虛擬賽事發展、甚至結合AR、VR科技應用，帶來產業的新發展及就業，體育署仍沒有把彩券視為一個產業，好好思考如何引領朝向更好的方向發展，那麼彩券就只是政府的提款機而已。這絕非國民之福，政府需三思！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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