科技部改制為新國科會，首任主委吳政忠：期許成為「桶箍」，將產業上中下游與各部會緊密連結在一起

「國家科學及技術委員會」昨（27）日於科技大樓舉行揭牌儀式，首任主委由前科技部長吳政忠擔任。新國科會是我國推動科研事務的最高權責機關，除了原有的科技部業務外，也整合性政院科技會報辦公室，期能更有效勝任行政院科技決策幕僚及統籌協調的角色。

今（28）日行政院會後舉行記者會，行政院長蘇貞昌表示，台灣的科技已具相當優勢地位，為了讓台灣持續在世界占有一席之地，去（2021）年行政院提出將科技部改制為國家科學及技術委員會，終於在昨日正式揭牌運作。未來國科會將接續扮演台灣科技創新推動的引擎，規劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區及落實科研創新、產業創業等重要任務。

國科會副主委林敏聰在記者會上報告，認為科技的變局讓我們對全球的變化備感壓力，包含科技競爭的浪潮、核心價值驅動的科技研發，例如淨零減碳，以及數位、科技、經濟平等、公正轉型等等。另外是全球經貿戰略、尤其是地緣政治的衝擊，近來的國際政治影響，從俄烏戰爭和COVID-19疫情就能看到。而科技在民主防衛和國家安全的韌性上，也扮演重要角色。

林敏聰表示，科技不是單一項目的支持，而是長期、系統性、跨領域導向的研究。新國科會的任務及科技發展布局有兩個主軸，分別是跨域科技治理和回應社會需求。

Photo Credit:新國科會

吳政忠表示，新國科會的一大重點就是「科技不會只是科技」，科技必須要跟社會、經濟、環境，當然還有地緣政治連結，新國科會在發展科技的同時，也會連結到這些面向。

「新國科會有一個很重要的任務，就是要當一個『桶箍』，要把我們各個部會緊密地連結在一起。」吳政忠認為，從上、中、下游到產業還有社會的需求，必須要環環相扣，把中間的鴻溝變得越小越好。例如中研院和改制前的科技部支持很多大學研究，上游研發的成果就必須要有效連結到中游，轉化成未來商業的產品跟社會需求。

再來，吳政忠表示，過去的科技部大力投入基礎研究，展望未來10年、20年，台灣的基礎研究必須要邁向國際頂尖。因此新的國科會會了解如何讓台灣的學者團隊合作、邁向國際頂尖，同時和全球比較先進的國家合作。

針對任務中提到的科學園區，吳政忠指出，台灣目前的科學園區和半導體在全球頂尖，未來除了半導體，也要外溢到其他產業，讓更多老百姓受益，例如精準健康產業、電動車、太空、低軌通訊衛星等等，都要由台灣科學園區做第一棒的推動。

最後，未來國科會科技的發展必須要和社區的需求、環境的永續連結，除此之外，吳政忠認為人文素養也非常重要，且目前全世界女性在科技方面的人力嚴重不足，作為先進國家，台灣也會大力支持女性在科研方面的工作。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航