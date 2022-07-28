全球陷入景氣衰退，中國太陽能電池廠「逆勢漲價」，全球市占7成掌握供需與定價權

全球正苦受通膨影響，各大科技業者對未來景氣雜訊不斷、砍單掉價等風聲亦傳得沸沸揚揚。令人感到訝異的是，近日中國太陽能2大業者帶起矽片漲價潮，成為少數能夠「逆勢漲價」的產業。台灣業內人士則指出，中國太陽能全球市占至少7成，一定程度能控制供需，台企應對要格外小心。

中國太陽大廠隆基數次調漲零件售價

中國太陽大廠隆基近日宣布再次調漲太陽能電池價格，漲幅約4%。隆基今（2022）年已經調漲價格近10次，其中3種太陽能電池零件中的矽片漲價幅度最高。

分別是：P型182mm（M10）矽片每片報價7.3元，上漲6.4%；166mm（M6）矽片報價6.08元/片，上漲6.3%；158.75mm（G1）矽片報價5.88元/片，漲幅6.5%。

隆基成立於2000年，主要業務是，構建單晶矽片、電池零組件、工商業分佈式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業務板塊，另外也在全球零碳發展的「綠電＋綠氫」占有指標地位。

該集團去（2021）年營收達到人民幣809.32億，目前在全球有員工4萬9967名，在財富中國500強中位居210名，目前是中國太陽能光電系統首要企業，對全球太陽能產業有巨大影響。

中國矽料企業歲修供給大減，需求則持續上升

據《界面新聞》指出，隆基漲價一方面反映上游矽料價格高居不下，再來是7月是矽料企業陸續檢修的季節，種種導致了供給面臨短缺，因此多晶矽供才不應求。另外，漲價潮一定程度代表下游支撐了對「矽料價格漲勢」，有一定的需求存在。

繼隆基調漲後，另2間太陽能大廠通威、TCL中環也調高太陽能電池價格。證實了本次漲價並非單一公司主導，而是中國太陽能產業上需求帶動。中國有色金屬工業協會矽業分會認為，未來矽料供應緊張情況會加劇，矽片價格預料將再攀升。

事實上，中國太陽能產業具有一定制定價格的權力，而他們合縱連橫進攻全球市場已經不是新聞。

中國太陽能兩大龍頭企業簽訂重大採購合同

據今年3月21日隆基股份發布《關於訂貨重大採購合同的公告》指出：為了經營需要，保障公司多晶矽材料的穩定，隆基旗下8大子公司將和通威組建多晶矽長單採購，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶矽料交易量為20.36萬噸。

這樣個交易量可以說相當驚人。今年4月中國有色金屬工業協會矽業分會統計，2022年第1季，中國國內矽料產量為15.9萬噸，加上進口2.2萬噸，總供應量為18.1萬噸，足夠支撐70GW的太陽能組件用料需求，對照全球太陽能裝機量不過才50GW。

受到中國大廠帶動，台灣業者也醞釀跟進漲勢。《經濟日報》指出，包含台灣元晶在內，聯合再生、安集和茂迪。報導引述聯合再生表示：「自從多晶矽原料價格持續驚驚漲之後，國內模組廠早已開始醞釀漲價，公司目前新合約已開始調整價格，而舊合約若是屬於長期供貨，也有明訂若原料市場波動過大，可機動性調整價格」。

不過，《關鍵評論網》實際詢問太陽能產業漲價風潮，台灣業內人士保留表地示，目前中國矽晶圓等矽材在全球至少有7成以上的市占率，再加上電池、儲能設備擴展有成，台灣業者面臨很大的挑戰，也要小心應對。

其中，太陽能電池耗材包括氣體、電極材料、靶材、漿料、軟性基材、染料還有基礎矽料，中國業者均有掌握，甚至成為制定規格的領跑者，再加上其生產重心轉移到東南亞，導致歐美台關稅常有徵課不到的問題，如此低價惡性競爭，讓本土業者難以為繼，而本次漲價主導權也在於中國，降低產能就會價漲，反之則價跌。

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核稿編輯：翁世航