全球陷入景氣衰退，中國太陽能電池廠「逆勢漲價」，全球市占7成掌握供需與定價權
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中國太陽能大廠隆基零件漲價一方面反映上游矽料價格高居不下，還有7月是矽料企業陸續檢修的季節，導致了供給面臨短缺，因此矽料價成品多晶矽供不應求比以往更甚，這一定程度代表了下游對「矽料價格漲勢」的接受度。
全球正苦受通膨影響，各大科技業者對未來景氣雜訊不斷、砍單掉價等風聲亦傳得沸沸揚揚。令人感到訝異的是，近日中國太陽能2大業者帶起矽片漲價潮，成為少數能夠「逆勢漲價」的產業。台灣業內人士則指出，中國太陽能全球市占至少7成，一定程度能控制供需，台企應對要格外小心。
中國太陽大廠隆基數次調漲零件售價
中國太陽大廠隆基近日宣布再次調漲太陽能電池價格，漲幅約4%。隆基今（2022）年已經調漲價格近10次，其中3種太陽能電池零件中的矽片漲價幅度最高。
分別是：P型182mm（M10）矽片每片報價7.3元，上漲6.4%；166mm（M6）矽片報價6.08元/片，上漲6.3%；158.75mm（G1）矽片報價5.88元/片，漲幅6.5%。
隆基成立於2000年，主要業務是，構建單晶矽片、電池零組件、工商業分佈式解決方案、綠色能源解決方案、氫能裝備五大業務板塊，另外也在全球零碳發展的「綠電＋綠氫」占有指標地位。
該集團去（2021）年營收達到人民幣809.32億，目前在全球有員工4萬9967名，在財富中國500強中位居210名，目前是中國太陽能光電系統首要企業，對全球太陽能產業有巨大影響。
中國矽料企業歲修供給大減，需求則持續上升
據《界面新聞》指出，隆基漲價一方面反映上游矽料價格高居不下，再來是7月是矽料企業陸續檢修的季節，種種導致了供給面臨短缺，因此多晶矽供才不應求。另外，漲價潮一定程度代表下游支撐了對「矽料價格漲勢」，有一定的需求存在。
繼隆基調漲後，另2間太陽能大廠通威、TCL中環也調高太陽能電池價格。證實了本次漲價並非單一公司主導，而是中國太陽能產業上需求帶動。中國有色金屬工業協會矽業分會認為，未來矽料供應緊張情況會加劇，矽片價格預料將再攀升。
事實上，中國太陽能產業具有一定制定價格的權力，而他們合縱連橫進攻全球市場已經不是新聞。
中國太陽能兩大龍頭企業簽訂重大採購合同
據今年3月21日隆基股份發布《關於訂貨重大採購合同的公告》指出：為了經營需要，保障公司多晶矽材料的穩定，隆基旗下8大子公司將和通威組建多晶矽長單採購，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶矽料交易量為20.36萬噸。
這樣個交易量可以說相當驚人。今年4月中國有色金屬工業協會矽業分會統計，2022年第1季，中國國內矽料產量為15.9萬噸，加上進口2.2萬噸，總供應量為18.1萬噸，足夠支撐70GW的太陽能組件用料需求，對照全球太陽能裝機量不過才50GW。
受到中國大廠帶動，台灣業者也醞釀跟進漲勢。《經濟日報》指出，包含台灣元晶在內，聯合再生、安集和茂迪。報導引述聯合再生表示：「自從多晶矽原料價格持續驚驚漲之後，國內模組廠早已開始醞釀漲價，公司目前新合約已開始調整價格，而舊合約若是屬於長期供貨，也有明訂若原料市場波動過大，可機動性調整價格」。
不過，《關鍵評論網》實際詢問太陽能產業漲價風潮，台灣業內人士保留表地示，目前中國矽晶圓等矽材在全球至少有7成以上的市占率，再加上電池、儲能設備擴展有成，台灣業者面臨很大的挑戰，也要小心應對。
其中，太陽能電池耗材包括氣體、電極材料、靶材、漿料、軟性基材、染料還有基礎矽料，中國業者均有掌握，甚至成為制定規格的領跑者，再加上其生產重心轉移到東南亞，導致歐美台關稅常有徵課不到的問題，如此低價惡性競爭，讓本土業者難以為繼，而本次漲價主導權也在於中國，降低產能就會價漲，反之則價跌。
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核稿編輯：翁世航
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
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