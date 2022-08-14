《坐骨神經超圖解》：引起坐骨神經痛最具代表的腰椎疾病，第一名是椎間盤突出

文：井須豐彥、金景成

醫學上因「坐骨神經」受損而引發的疼痛

要找出坐骨神經痛的原因，第一步需先檢查腰椎是否有問題。腰椎是脊椎的一部分，脊椎由稱為脊椎骨（椎體）的骨頭組成，從頭部起算的前七節脊椎骨稱為頸椎，其下方十二節脊椎骨稱胸椎，再下方五節脊椎骨稱腰椎，最後五節脊椎骨稱為薦骨。

另一方面，脊髓貫穿並包覆在整條脊椎骨之中，將末梢神經的感覺傳遞至大腦。脊髓是一條非常粗的神經，自腰椎附近開始形成一條稱為馬尾神經的神經根束，穿過稱為椎間孔的骨頭間隙，構成一條條末梢神經，向下肢延伸。

醫學上，主要以薦骨第一節（S1）和腰椎第四（L4）及第五（L2）節神經受損而產生臀部或大腿疼痛或麻木的情況，來診斷坐骨神經痛。

Photo Credit: 墨刻出版

腰痛與坐骨神經痛有關聯嗎？

先前說明坐骨神經痛是由腰椎問題所引起，但當筆者向主訴只有腳麻的病患解釋「是腰的問題」時，有的病患會回答：「可是醫生，我的腰不會痛啊。」然而，經診斷後，下肢麻木的問題確實出在腰部（腰椎）。

另一方面，也有部分病患會指著臀部主訴：「我的腰好痛。」其實，「腰部」的定義相當模糊。在日本，有些人會區分腰痛與臀部痛，但在歐洲等地大多傾向把這兩部位的疼痛合稱為腰痛。所以，區分腰痛與臀部痛並沒有太大意義。

順帶一提，坐骨神經痛指的是左頁所示部位出現疼痛。讀者不妨做為參考，以便自我檢視是否為坐骨神經痛。

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引起坐骨神經痛的疾病①腰椎椎間盤突出

引起坐骨神經痛最具代表的腰椎疾病，第一名是腰椎椎間盤突出。在椎體之間有一種極富彈性的身體組織，稱作「椎間盤」。當椎間盤彈性隨年齡增長而變差，或因運動等承受過大負擔，造成椎間盤之中稱為「髓核」的膠狀物質脫出時，我們稱之為椎間盤突出。

當腰椎椎間盤突出，壓迫到通向下肢神經的「神經根」，或是壓迫到從脊髓分支成束的馬尾神經時，便會出現坐骨神經痛的症狀。

透過MRI或CT等影像檢查，可立即判斷是否為椎間盤突出，然而在完全沒有腰痛或坐骨神經痛等症狀的人身上，也經常可見椎間盤突出。即使有椎間盤突出，只要沒有壓迫到神經，就不會有任何症狀，也無需治療。

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引起坐骨神經痛的疾病②腰部脊椎管狹窄症

脊髓和馬尾神經通過脊梁（脊椎）中的隧道，一般稱為「脊椎管」。當脊椎管變窄，壓迫到腰部的神經根或馬尾神經，引起坐骨神經痛的症狀時，稱為腰椎管狹窄症。

腰椎變形、椎間盤退化、連結骨頭的韌帶組織肥厚等都可能造成脊椎管狹窄，上述情況大多是年齡增長所引起，因此在年長者一輩，脊椎管狹窄症十分常見。

脊椎管是否變狹窄，與椎間盤突出同樣可透過影像檢查來確認。然而，我們無法只因影像上顯示腰部脊椎管變窄，便診斷當事人「生病」。除非引起腰痛或下肢疼痛或麻木的神經損傷部位與脊椎管狹窄部位一致，否則醫師無法診斷病人罹患脊椎管狹窄症。

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書籍介紹

本文摘錄自《坐骨神經超圖解：腰痛、腿麻、椎間盤突出，從屁股痛到腳，免開刀、不吃藥，用簡單體操跟疼痛說Bye》，墨刻出版

作者：井須豐彥、金景成

譯者：林姿呈

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痛痛痛痛痛痛痛痛痛………

坐骨神經痛一旦發作，你！HOLD得住嗎？！

如何自己判讀嚴重程度？

該看哪一科？

非得開刀才能根除疼痛嗎？

有沒有簡單易懂、硬骨頭也可做的緩解運動？

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