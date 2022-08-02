對精神藥物的合理期待：談精神藥物的能與不能，從憂鬱症談起
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不管是重鬱症、強迫症、思覺失調症等等種種診斷，醫師普遍都會認為，藥物合併心理治療比單用藥物治療更好。然而，藥物合併心理治療，也不見得就真的能完全地提供改變。
文：張復舜（精神科住院醫師，精神疾病照顧者專線02-22308830）
自從專線開線以來，一直陸續有精障者家屬來電，詢問說為什麼藥物對自己的小孩或是手足沒有效果？關於這個問題並沒有簡單的標準答案，更何況精神疾病的樣態變化萬千，很難一言以蔽之。這篇文從憂鬱症和強迫症的角度切入，希望提供一些方向做參考。
許多的照顧者、精障當事人都有和精神醫療接觸的經驗。有的人經驗好，有的人經驗不好；有人原本不信任精神醫療，最後發現在醫療中可以得到很大的幫助，而有人則相反，原本相當信任精神醫療，最後卻放棄或轉向。
其中有些人對於精神醫療的不信任，是來自於對藥物的效果感到失望。這種失望的感受，有可能是來自於過高的期待，也有可能來自於太少的理解。
有些人因為精神症狀，例如可能會有強迫的想法或行為，會有一些攻擊性，或是做出讓人擔心的事，很多事情都會讓照顧者感到身心俱疲，也變得不知道該怎麼跟精障者當事人相處。如果藥物能夠改變這些狀況，讓精障者回到過去的樣子，豈不是很好嗎？
又或者是很為自己本身狀況所苦的精障者，會覺得因為這些症狀而沒有辦法好好生活、工作，也會很期待藥物能夠讓自己回穩，能夠繼續達成自己期待的人生，尤其是當事人還必須要忍受藥物的副作用，那更希望藥物多少能發揮幫助。
不過，精神藥物有一定的比例無法完全解決問題，更何況精神疾病仍然是極為困難的問題，從診斷到用藥本身都存在著許多難以完全精準的因素，所以過度的樂觀和期待，反而可能只會鋪墊出過度的失望。
不過，我們也不需要對藥物完全失去期待，藥物相比於其他的療法，好處在於它是經過許多實驗和統計反覆驗證的純化物質，所以多半累積有一定的實證資料，所以也會有比較明確的有效比率、副作用等等的研究。
它仍有可能是個改變現狀的機會，只是我們需要理解到我們必須在一定的範圍內，承擔藥物沒有反應的可能性，以及承受副作用帶來的困擾。在這個過程中，與醫師的溝通就顯得非常重要。
然而在目前台灣普遍看診時間短暫的情況下，若看診的時候沒有辦法完整提供資訊和溝通，往往也不容易溝通彼此的期待，所以難免會有一些不滿與不理解。也許就是在這種狀況下，需要打電話到專線求援。
因為精神症狀與疾病的樣態相當多樣，難以一言以蔽之，但是有沒有關於藥物有效或沒有效的比較通則的判斷方式？什麼是合理的期待呢？
以常見的重鬱症為例，一般來說，抗鬱劑大約需要一個月的時間才會慢慢看出效果，很多人在使用藥物後，也必須要到三個月以上才會達到緩解（remission）[1]。所以在這段時間內如果覺得自己還是很憂鬱、感覺不到快樂、食慾還是不好、還是有很多負面的想法，這些其實都是可能的。
更何況，其實大多數的重鬱症患者使用了第一線抗鬱劑，即便在使用足夠的時間及劑量的情況下，仍然沒有辦法達到緩解[2]。於是，醫師通常會評估個案的狀況，在一個月左右做出藥物的調整，例如合併其他類型的藥物，或者換用其他種類的抗鬱劑。
但是，即使是做出了幾次的調整，也不見得人人都能達到緩解。根據2006年一份知名的研究，這個研究設計了四個階段的藥物治療，結果顯示，有三成左右的病人，即便轉換了三次的藥物治療之後，都沒有辦法真正達到目標。
而且，那些七成有效的患者，其實都是經過相對嚴謹的治療過程，避免一些缺失和誤判。在實際的治療場域裡面，潛藏著很多會影響藥物有效/無效的因素存在。
根據2001年的一篇研究，它將「治療無效」的因素粗分成「假性無效因素」與「確實無效因素」[3]。假性無效因素包含了醫師因素（例如藥物劑量不足）、病人因素（例如藥物服用配合度不佳、特殊代謝體質）、診斷正確性（例如有可能是雙向情感疾患）。
這假性無效因素的意思就是藥物真的可能會發揮作用的，但是前提是要去檢視和矯正這些因素。好比說關於「醫師因素」的部分，醫師可能會考量病人沒有辦法承受副作用，所以沒有加到足夠的劑量，那麼在看診的過程也許就可以跟醫師溝通說，自己有沒有觀察到什麼副作用，有沒有做出劑量的增減。
又好比是「服藥遵從性」的問題，在當事人或是照顧者的立場來說，如果有什麼對於服藥的疑慮，都可以在診間盡可能跟醫師提出並溝通，好比說副作用的部分也許是當事人最難以接受藥物的理由，那麼醫師基於其對於治療的經驗，可能有辦法給出好的解釋，或協助換其他的藥物。
如果沒有積極地與醫師溝通，服藥沒有規則，那醫師也會很難精確地判斷有沒有效果。所以，總體來說，服藥確實可以有一定的比例提供幫助，但是根據各種因素，也有一定的比例無法達到當事人或家屬的期待。
又以強迫症來說，通常也是使用抗鬱劑治療，一般來說在治療四到六週後藥效會開始顯現，在八到十六週左右藥效才會比較顯著。然而強迫症的治療比起重鬱症來說又更加困難，藥物的有效反應比率更低。不過，就因為這樣就決定不服藥、不看診嗎？
首先值得釐清的是，藥物治療就算不如預期，若副作用不過份難受的話，某些藥物在長期治療下仍然有某些預期外的好處。好比說有些當事人身上有不同面向的精神症狀，例如有睡眠障礙、活動力低下，又有強迫症狀和焦慮問題。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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