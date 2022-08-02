對精神藥物的合理期待：談精神藥物的能與不能，從憂鬱症談起

文：張復舜（精神科住院醫師，精神疾病照顧者專線02-22308830）

自從專線開線以來，一直陸續有精障者家屬來電，詢問說為什麼藥物對自己的小孩或是手足沒有效果？關於這個問題並沒有簡單的標準答案，更何況精神疾病的樣態變化萬千，很難一言以蔽之。這篇文從憂鬱症和強迫症的角度切入，希望提供一些方向做參考。

許多的照顧者、精障當事人都有和精神醫療接觸的經驗。有的人經驗好，有的人經驗不好；有人原本不信任精神醫療，最後發現在醫療中可以得到很大的幫助，而有人則相反，原本相當信任精神醫療，最後卻放棄或轉向。

其中有些人對於精神醫療的不信任，是來自於對藥物的效果感到失望。這種失望的感受，有可能是來自於過高的期待，也有可能來自於太少的理解。

有些人因為精神症狀，例如可能會有強迫的想法或行為，會有一些攻擊性，或是做出讓人擔心的事，很多事情都會讓照顧者感到身心俱疲，也變得不知道該怎麼跟精障者當事人相處。如果藥物能夠改變這些狀況，讓精障者回到過去的樣子，豈不是很好嗎？

又或者是很為自己本身狀況所苦的精障者，會覺得因為這些症狀而沒有辦法好好生活、工作，也會很期待藥物能夠讓自己回穩，能夠繼續達成自己期待的人生，尤其是當事人還必須要忍受藥物的副作用，那更希望藥物多少能發揮幫助。

不過，精神藥物有一定的比例無法完全解決問題，更何況精神疾病仍然是極為困難的問題，從診斷到用藥本身都存在著許多難以完全精準的因素，所以過度的樂觀和期待，反而可能只會鋪墊出過度的失望。

不過，我們也不需要對藥物完全失去期待，藥物相比於其他的療法，好處在於它是經過許多實驗和統計反覆驗證的純化物質，所以多半累積有一定的實證資料，所以也會有比較明確的有效比率、副作用等等的研究。

它仍有可能是個改變現狀的機會，只是我們需要理解到我們必須在一定的範圍內，承擔藥物沒有反應的可能性，以及承受副作用帶來的困擾。在這個過程中，與醫師的溝通就顯得非常重要。

然而在目前台灣普遍看診時間短暫的情況下，若看診的時候沒有辦法完整提供資訊和溝通，往往也不容易溝通彼此的期待，所以難免會有一些不滿與不理解。也許就是在這種狀況下，需要打電話到專線求援。

因為精神症狀與疾病的樣態相當多樣，難以一言以蔽之，但是有沒有關於藥物有效或沒有效的比較通則的判斷方式？什麼是合理的期待呢？

以常見的重鬱症為例，一般來說，抗鬱劑大約需要一個月的時間才會慢慢看出效果，很多人在使用藥物後，也必須要到三個月以上才會達到緩解（remission）[1]。所以在這段時間內如果覺得自己還是很憂鬱、感覺不到快樂、食慾還是不好、還是有很多負面的想法，這些其實都是可能的。

更何況，其實大多數的重鬱症患者使用了第一線抗鬱劑，即便在使用足夠的時間及劑量的情況下，仍然沒有辦法達到緩解[2]。於是，醫師通常會評估個案的狀況，在一個月左右做出藥物的調整，例如合併其他類型的藥物，或者換用其他種類的抗鬱劑。

但是，即使是做出了幾次的調整，也不見得人人都能達到緩解。根據2006年一份知名的研究，這個研究設計了四個階段的藥物治療，結果顯示，有三成左右的病人，即便轉換了三次的藥物治療之後，都沒有辦法真正達到目標。

而且，那些七成有效的患者，其實都是經過相對嚴謹的治療過程，避免一些缺失和誤判。在實際的治療場域裡面，潛藏著很多會影響藥物有效/無效的因素存在。

根據2001年的一篇研究，它將「治療無效」的因素粗分成「假性無效因素」與「確實無效因素」[3]。假性無效因素包含了醫師因素（例如藥物劑量不足）、病人因素（例如藥物服用配合度不佳、特殊代謝體質）、診斷正確性（例如有可能是雙向情感疾患）。

這假性無效因素的意思就是藥物真的可能會發揮作用的，但是前提是要去檢視和矯正這些因素。好比說關於「醫師因素」的部分，醫師可能會考量病人沒有辦法承受副作用，所以沒有加到足夠的劑量，那麼在看診的過程也許就可以跟醫師溝通說，自己有沒有觀察到什麼副作用，有沒有做出劑量的增減。

又好比是「服藥遵從性」的問題，在當事人或是照顧者的立場來說，如果有什麼對於服藥的疑慮，都可以在診間盡可能跟醫師提出並溝通，好比說副作用的部分也許是當事人最難以接受藥物的理由，那麼醫師基於其對於治療的經驗，可能有辦法給出好的解釋，或協助換其他的藥物。

如果沒有積極地與醫師溝通，服藥沒有規則，那醫師也會很難精確地判斷有沒有效果。所以，總體來說，服藥確實可以有一定的比例提供幫助，但是根據各種因素，也有一定的比例無法達到當事人或家屬的期待。

又以強迫症來說，通常也是使用抗鬱劑治療，一般來說在治療四到六週後藥效會開始顯現，在八到十六週左右藥效才會比較顯著。然而強迫症的治療比起重鬱症來說又更加困難，藥物的有效反應比率更低。不過，就因為這樣就決定不服藥、不看診嗎？

首先值得釐清的是，藥物治療就算不如預期，若副作用不過份難受的話，某些藥物在長期治療下仍然有某些預期外的好處。好比說有些當事人身上有不同面向的精神症狀，例如有睡眠障礙、活動力低下，又有強迫症狀和焦慮問題。