《正面思考的假象》：我們對911事件那些歷歷在目的「閃光燈記憶」，並沒有比「一般」記憶更精確
我們想讓你知道的是
本書從心理學、神經腦科學研究出發，深度解讀「樂觀偏誤」這項思維特質，揭露「樂觀」的正反面向，同時結合大量有趣案例分析，層層剝除樂觀的外衣，為當今世代塑造出更為立體、深刻的樂觀新定義。
文：塔莉．沙羅特（Tali Sharot）
911事件：記憶的主觀特性
9月的某個星期二清晨，我懶洋洋地下床泡了杯咖啡。離第一節課還有大約一小時，我從公寓的一扇小窗看出去，發現天氣很不錯。幾分鐘後，一個朋友打電話過來，他已經在位於市中心的辦公室準備辦公，他告訴我，有一架飛機剛撞上世貿中心。我打開電視看新聞，只見新聞頻道正在轉播高樓冒煙的畫面，大家此時都不清楚發生了什麼事。新聞頻道猜測可能是一架小飛機不小心撞上北塔——電話另一頭，我那個有執照的飛行員朋友明確表示不可能。
「怎麼可能撞上一幢占地200平方英呎、高1362英呎的建築。」他說，「在今天這麼晴朗的日子，更不可能。」
接下來一小時左右發生的事，我的記憶就有些模糊了。我應該是繼續看了一陣子的電視播報，看到第二架飛機筆直衝撞南塔。然後，我記得自己驚恐地看著電視直播，看見南塔倒塌。大約20分鐘過後，我不知所措地往外走到街頭。
顯然，我完全沒有做好心理準備，根本沒想到自己下樓看到的會是這種場面：大批人潮沿著第六大道北行遠離世貿中心，其中許多人滿身塵埃、身上穿著數小時前還一塵不染的西裝——一些男人提著公事包，一些女人穿著漂亮的高跟鞋。公共電話亭附近大排長龍，因為手機打不通（再過不久，就連市話也會打不通）。這時，我和路上所有人都眼睜睜看著世貿北塔轟然倒塌。
看到北塔也倒塌時，我完全驚呆了。我半小時前才在電視上看到南塔崩塌消失，也知道兩座塔都被民航機用類似的方式衝撞，即使不是受過科學訓練的專家，也能猜到北塔應該會跟著倒塌。話雖如此，我還是沒能預測到這再合理不過的事情轉折（這是否也表現出人類不願相信最糟狀況的傾向？也可能是我已經嚇傻了）。塵埃雲擴散得好遠，我甚至不確定自己究竟目睹了什麼——第二座塔真的倒了嗎？還是說，那是附近的公寓？我明明站在離世貿中心超過兩英哩遠的位置，卻感覺大廈倒在離我只有幾英呎的地方。
我住在紐約市的那幾年，發生許多令我印象深刻的事件，但在2001年9月11日上午10點28分那短暫的一刻，卻仍舊歷歷在目：塔樓倒塌、周遭眾人發出驚駭的呼聲、我右手邊的男人、馬路對面那個穿紫色裙裝的女人、一朵朵塵雲、溫暖的陽光。套句實驗心理學「教父」威廉．詹姆士（William James）的話：「印象可能會令人情緒極為激動，幾乎在大腦組織留下傷疤。」我似乎就經歷了這樣的刺激⋯⋯對吧？
你可以輕易說服我，我對上星期三的記憶到處都是漏洞和不合理的細節，但911事件明明是多年前發生的事，你卻很難說服我相信那段回憶其實不精確。儘管如此，我還是想提出「這些回憶不精確」的可能性。
在2001年9月12日，心理學者珍妮芙．塔拉利柯（Jennifer Talarico）與大衛．魯賓（David Rubin），找了杜克大學（Duke University）的54名學生，請他們寫下自己得知恐怖攻擊事件當下的經歷。除此之外，研究者也請學生描述自己在恐怖攻擊前一天——2001年9月10日——所做的一切，提供心理學者所謂的控制條件（control condition）——這是比較的基準線，能用來比較出「閃光燈記憶」被忘卻的速率。2001 年9月10日，恐怖攻擊發生的前一天，多數學生都度過平淡無奇的一天，如往常的星期一一樣去上課、去圖書館讀書、洗了衣服、和朋友喝了幾杯酒。
研究者請一些受試者在做最初的記錄一周後回實驗室，進行記憶測試，其他組別則在42天後或7個半月後返回實驗室做測試。研究者請他們寫下自己對2001年9月11日的所有記憶， 以及對9月10日的所有記憶。他們對日常事件的記憶，會和對911事件的記憶不同嗎？日常事件會忘得比較快嗎？答案是： 會⋯⋯還有不會。
塔拉利柯與魯賓發現，受試者遺忘自己得知911恐怖攻擊事件時的記憶，與忘記日常事件的速率毫無差別。有些細節到了事發數月後他們還是能記清楚，但有些細節很快就被忘記了，還有另外一些細節記錯了。整體而言，學生們回憶2001年9月11日的能力，並沒有比回憶2001年9月10日的能力佳。然而，對恐怖攻擊的回憶和洗衣服、上課的回憶，還是存在重要的差異——差別不在記憶的客觀精確度，而是記憶的主觀特性。
學生非常可能對自己的911事件回憶深信不疑，你也很難說服他們那都是錯誤回憶。相較於對9月10日的記憶，他們對
9月11日記憶的信心不僅比較高，對恐怖攻擊的記憶畫面還比對其他事件的記憶鮮明許多。學生們表示，他們較有可能會覺得自己再次經歷了那一切，感覺自己又回到2001年9月11日；但在回憶9月10日上課或上健身房的事情時，並不會有回到過去的感覺。
塔拉利柯與魯賓得到的結論，和奈瑟在10多年前得到的結論非常相似：「閃光燈記憶」，並沒有比「一般」記憶精確，卻顯得特別精確。這又是怎麼回事？在回憶不好不壞的中性事件時，記憶精確度與我們的信心通常有一定程度的相關；那為什麼在回憶911事件、太空梭爆炸、總統遇刺等高度情緒性的事件時，我們對記憶的信心，卻不能用來評判記憶的精確性？想找到這個問題的答案，就必須探討人類大腦的種種功能。
記憶和在場與否、距離遠近相關
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
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給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
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如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
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而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
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威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
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疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
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