《正面思考的假象》：我們對911事件那些歷歷在目的「閃光燈記憶」，並沒有比「一般」記憶更精確

文：塔莉．沙羅特（Tali Sharot）

911事件：記憶的主觀特性

9月的某個星期二清晨，我懶洋洋地下床泡了杯咖啡。離第一節課還有大約一小時，我從公寓的一扇小窗看出去，發現天氣很不錯。幾分鐘後，一個朋友打電話過來，他已經在位於市中心的辦公室準備辦公，他告訴我，有一架飛機剛撞上世貿中心。我打開電視看新聞，只見新聞頻道正在轉播高樓冒煙的畫面，大家此時都不清楚發生了什麼事。新聞頻道猜測可能是一架小飛機不小心撞上北塔——電話另一頭，我那個有執照的飛行員朋友明確表示不可能。

「怎麼可能撞上一幢占地200平方英呎、高1362英呎的建築。」他說，「在今天這麼晴朗的日子，更不可能。」

接下來一小時左右發生的事，我的記憶就有些模糊了。我應該是繼續看了一陣子的電視播報，看到第二架飛機筆直衝撞南塔。然後，我記得自己驚恐地看著電視直播，看見南塔倒塌。大約20分鐘過後，我不知所措地往外走到街頭。

顯然，我完全沒有做好心理準備，根本沒想到自己下樓看到的會是這種場面：大批人潮沿著第六大道北行遠離世貿中心，其中許多人滿身塵埃、身上穿著數小時前還一塵不染的西裝——一些男人提著公事包，一些女人穿著漂亮的高跟鞋。公共電話亭附近大排長龍，因為手機打不通（再過不久，就連市話也會打不通）。這時，我和路上所有人都眼睜睜看著世貿北塔轟然倒塌。

看到北塔也倒塌時，我完全驚呆了。我半小時前才在電視上看到南塔崩塌消失，也知道兩座塔都被民航機用類似的方式衝撞，即使不是受過科學訓練的專家，也能猜到北塔應該會跟著倒塌。話雖如此，我還是沒能預測到這再合理不過的事情轉折（這是否也表現出人類不願相信最糟狀況的傾向？也可能是我已經嚇傻了）。塵埃雲擴散得好遠，我甚至不確定自己究竟目睹了什麼——第二座塔真的倒了嗎？還是說，那是附近的公寓？我明明站在離世貿中心超過兩英哩遠的位置，卻感覺大廈倒在離我只有幾英呎的地方。

我住在紐約市的那幾年，發生許多令我印象深刻的事件，但在2001年9月11日上午10點28分那短暫的一刻，卻仍舊歷歷在目：塔樓倒塌、周遭眾人發出驚駭的呼聲、我右手邊的男人、馬路對面那個穿紫色裙裝的女人、一朵朵塵雲、溫暖的陽光。套句實驗心理學「教父」威廉．詹姆士（William James）的話：「印象可能會令人情緒極為激動，幾乎在大腦組織留下傷疤。」我似乎就經歷了這樣的刺激⋯⋯對吧？

你可以輕易說服我，我對上星期三的記憶到處都是漏洞和不合理的細節，但911事件明明是多年前發生的事，你卻很難說服我相信那段回憶其實不精確。儘管如此，我還是想提出「這些回憶不精確」的可能性。

在2001年9月12日，心理學者珍妮芙．塔拉利柯（Jennifer Talarico）與大衛．魯賓（David Rubin），找了杜克大學（Duke University）的54名學生，請他們寫下自己得知恐怖攻擊事件當下的經歷。除此之外，研究者也請學生描述自己在恐怖攻擊前一天——2001年9月10日——所做的一切，提供心理學者所謂的控制條件（control condition）——這是比較的基準線，能用來比較出「閃光燈記憶」被忘卻的速率。2001 年9月10日，恐怖攻擊發生的前一天，多數學生都度過平淡無奇的一天，如往常的星期一一樣去上課、去圖書館讀書、洗了衣服、和朋友喝了幾杯酒。

研究者請一些受試者在做最初的記錄一周後回實驗室，進行記憶測試，其他組別則在42天後或7個半月後返回實驗室做測試。研究者請他們寫下自己對2001年9月11日的所有記憶， 以及對9月10日的所有記憶。他們對日常事件的記憶，會和對911事件的記憶不同嗎？日常事件會忘得比較快嗎？答案是： 會⋯⋯還有不會。

塔拉利柯與魯賓發現，受試者遺忘自己得知911恐怖攻擊事件時的記憶，與忘記日常事件的速率毫無差別。有些細節到了事發數月後他們還是能記清楚，但有些細節很快就被忘記了，還有另外一些細節記錯了。整體而言，學生們回憶2001年9月11日的能力，並沒有比回憶2001年9月10日的能力佳。然而，對恐怖攻擊的回憶和洗衣服、上課的回憶，還是存在重要的差異——差別不在記憶的客觀精確度，而是記憶的主觀特性。

學生非常可能對自己的911事件回憶深信不疑，你也很難說服他們那都是錯誤回憶。相較於對9月10日的記憶，他們對

9月11日記憶的信心不僅比較高，對恐怖攻擊的記憶畫面還比對其他事件的記憶鮮明許多。學生們表示，他們較有可能會覺得自己再次經歷了那一切，感覺自己又回到2001年9月11日；但在回憶9月10日上課或上健身房的事情時，並不會有回到過去的感覺。

塔拉利柯與魯賓得到的結論，和奈瑟在10多年前得到的結論非常相似：「閃光燈記憶」，並沒有比「一般」記憶精確，卻顯得特別精確。這又是怎麼回事？在回憶不好不壞的中性事件時，記憶精確度與我們的信心通常有一定程度的相關；那為什麼在回憶911事件、太空梭爆炸、總統遇刺等高度情緒性的事件時，我們對記憶的信心，卻不能用來評判記憶的精確性？想找到這個問題的答案，就必須探討人類大腦的種種功能。

記憶和在場與否、距離遠近相關