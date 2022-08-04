台灣民族黨副主席楊智淵在中國浙江被捕，被指控「涉嫌台獨分裂國家犯罪」
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《央視》報導稱楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」。
（中央社）據中國官媒《央視新聞》3日晚間報導，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施「刑事拘傳」審查。
美國眾議院議長裴洛西2日訪台，昨天搭機離台後，中國隨即通報台人涉台獨分裂活動被捕。
《央視》報導：涉嫌分裂國家犯罪
據報導，楊智淵出生於1990年1月21日，台灣台中人。公開資料顯示，他2019年接任台灣民族黨副主席。
報導稱，楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨分裂活動」，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。
報導並稱，近一個時期以來，極少數「台獨頑固分子」勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。
報導還稱，法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用《反分裂國家法》、《國家安全法》等法律武器，對「台獨分裂勢力」謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。
《中央社》報導，根據通報，溫州市國家安全局對楊智淵實施「刑事拘傳」審查。
台商張老師黃致傑律師表示，所謂「刑事拘傳」是指，公安機關已掌握相關的犯罪事證，但需要犯罪嫌疑人做核對，被傳人要到場做筆錄。公安機關對於嫌疑人所提出來的說明，會以證據做對比，對比後發現嫌疑人說的不屬實，就有可能送進看守所，公安機關繼續調查。
新聞畫面顯示，楊智淵在浙江省溫州市國家安全局下車後，被兩名國安人員架住手臂站立接受「刑事拘傳」審查。一名國安人員向他宣讀一份搜查證後，雙手已被戴上手銬的楊智淵在搜查證上面簽名，然後被帶走。
畫面在社群網路上流傳後，有許多人開始討論楊智淵的身份經歷以及被抓的原因。前立委參選人王奕凱就表示，他認為楊智淵隨便被中國抓來祭旗的機率太大了，因為他選後有說他為了生活在做滷味店跑外送，根本這兩年完全沒在碰政治或社運活動；最近都在忙下圍棋，而且有說他去報名參賽。他是在溫州被抓的，所以他應該是為了參加溫州圍棋比賽去中國結果剛好被抓的。
而楊智淵本人的臉書粉絲專頁已從2019至今都未更新，個人臉書則停在今年3月放上一張圍棋棋譜。
陸委會：尚未接獲通報，國人赴中旅遊須謹慎
（中央社）台灣民族黨副主席楊智淵今天在中國大陸被捕，陸委會晚間表示，政府相關單位還未接獲陸方通報的訊息，現已透過管道向陸方有關部門反映，同時呼籲國人赴陸「切勿輕易涉險」。
陸委會晚間透過書面表示，經與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊智淵人身自由的訊息。
陸委會表示，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，「我們絕對反對並表達嚴正抗議」。陸委會呼籲，陸方應即刻針對楊智淵目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項完整說明。
陸委會表示，已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道陸方有關部門反映，要求陸方確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報，並應保障當事人的司法正當程序與應有權益。
陸委會最後呼籲，國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。
而中國大陸國台辦今晚發布新聞稿，發言人馬曉光稱，中共中央台辦發言人授權就依法懲治「台獨頑固分子」發表了談話。國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明「凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編激：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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