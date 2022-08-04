台灣民族黨副主席楊智淵在中國浙江被捕，被指控「涉嫌台獨分裂國家犯罪」

（中央社）據中國官媒《央視新聞》3日晚間報導，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施「刑事拘傳」審查。

美國眾議院議長裴洛西2日訪台，昨天搭機離台後，中國隨即通報台人涉台獨分裂活動被捕。

《央視》報導：涉嫌分裂國家犯罪

據報導，楊智淵出生於1990年1月21日，台灣台中人。公開資料顯示，他2019年接任台灣民族黨副主席。

報導稱，楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨分裂活動」，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。

報導並稱，近一個時期以來，極少數「台獨頑固分子」勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

報導還稱，法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用《反分裂國家法》、《國家安全法》等法律武器，對「台獨分裂勢力」謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

《中央社》報導，根據通報，溫州市國家安全局對楊智淵實施「刑事拘傳」審查。

台商張老師黃致傑律師表示，所謂「刑事拘傳」是指，公安機關已掌握相關的犯罪事證，但需要犯罪嫌疑人做核對，被傳人要到場做筆錄。公安機關對於嫌疑人所提出來的說明，會以證據做對比，對比後發現嫌疑人說的不屬實，就有可能送進看守所，公安機關繼續調查。

新聞畫面顯示，楊智淵在浙江省溫州市國家安全局下車後，被兩名國安人員架住手臂站立接受「刑事拘傳」審查。一名國安人員向他宣讀一份搜查證後，雙手已被戴上手銬的楊智淵在搜查證上面簽名，然後被帶走。

畫面在社群網路上流傳後，有許多人開始討論楊智淵的身份經歷以及被抓的原因。前立委參選人王奕凱就表示，他認為楊智淵隨便被中國抓來祭旗的機率太大了，因為他選後有說他為了生活在做滷味店跑外送，根本這兩年完全沒在碰政治或社運活動；最近都在忙下圍棋，而且有說他去報名參賽。他是在溫州被抓的，所以他應該是為了參加溫州圍棋比賽去中國結果剛好被抓的。

而楊智淵本人的臉書粉絲專頁已從2019至今都未更新，個人臉書則停在今年3月放上一張圍棋棋譜。

陸委會：尚未接獲通報，國人赴中旅遊須謹慎

（中央社）台灣民族黨副主席楊智淵今天在中國大陸被捕，陸委會晚間表示，政府相關單位還未接獲陸方通報的訊息，現已透過管道向陸方有關部門反映，同時呼籲國人赴陸「切勿輕易涉險」。

陸委會晚間透過書面表示，經與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊智淵人身自由的訊息。

陸委會表示，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，「我們絕對反對並表達嚴正抗議」。陸委會呼籲，陸方應即刻針對楊智淵目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項完整說明。

陸委會表示，已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道陸方有關部門反映，要求陸方確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報，並應保障當事人的司法正當程序與應有權益。

陸委會最後呼籲，國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。

而中國大陸國台辦今晚發布新聞稿，發言人馬曉光稱，中共中央台辦發言人授權就依法懲治「台獨頑固分子」發表了談話。國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明「凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲」。

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責任編激：李秉芳

核稿編輯：翁世航