美國參議院通過2800億美元「晶片法案」，英特爾、台積電等半導體業者吃大補丸

美國罕見獲得兩大黨支持，參議院通過了高達2800億美元的法案（新台幣8.3兆元），其中《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）將成為在美晶片業者是否獲補助的重要法案，引起全球各界關注，目前將再由眾議院表決，倘若順利下周美國總統拜登（Joe Biden）就可以將其簽署成為法律。

以64票同意、33票反對的結果通過《晶片與科學法案》

美國當地時間7月27日，參議院通過了一項高達2800億美元的法案，目的是為了促進美國半導體發展，這是兩大黨共同支持且欲對抗中國的重要政策。目前參議院中已經獲兩黨支持，以64票同意、33票反對的結果通過，有17名共和黨籍參議員加入民主黨行列投下贊成票。

參議院結束後將交由眾議院表決，而眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已承諾迅速採取行動。若順利再獲得批准，美國總統拜登（Joe Biden）計劃在下周初可以將其簽署成為法律。

本次投票徹底反映出美國社會日益憂慮中國崛起。中國在科技業逐漸領先和經濟站穩優勢後將對美國民主造成強大危害，此種憂慮在疫情間的「晶片荒」得到應證，白宮才恍然明白主導高科技業的半導體，集中在亞洲且大部分產能均在台韓中等國。

為了遏止下一世代科技受制於人，美國該項巨額法案中，在擘劃《晶片與科學法案》專門用於建設、擴建半導體設施，以及其它項目的直接財政援助。它還增加了多達240億美元的租稅優惠等其它規定。

作為晶片法案堅定支持者的拜登說：「我們未如此依賴外國，這意味（法案通過後）美國供應鏈必須更具彈性」。此外，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）向《路透社》強調，隨中、德等國投下巨額資金時，我們袖手旁邊，那誰會輸，是美國工人、經濟還有國家安全。

不過，該項法案也有人反對，佛羅里達州共和黨參議員Rick Scott強調，該案必須要有更多附帶條件，並質疑為企業提供大量補貼是否明智。他甚至說：「我見過的送給美國企業的最貴重的禮物之一」。

英特爾、台積電等企業將吃大補丸，外界憂供過於求

目前據《華爾街日報》報導，可以利用補助進行美國擴張的公司，包括英特爾、台積電、格羅方德、美光科技、應用材料等半導體公司。《晶片與科學法案》從細節來看，一部分撥款390億美元在半導體製造，還包括110億美元用於推進半導體研究和勞工培訓，及一項20億美元的基金用實驗、軍事和其他用途。

企業方面，英特爾是檯面上最積極爭取的集團之一。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）告訴《華爾街日報》：「這項立法對於美國幫助與全球競爭對手建立公平的競爭環境是必要的」。他還說，如果不進行干預（補貼）晶片荒將會影響到汽車、醫療設備和國防工業。

然而，包含美國在內，歐盟、中國還有日本亦紛紛動用國家資源，開始擴大補貼製造晶片，在半導體業界恐「供過於求」的聲音也陸續傳出。

研調機構顧能（Gartner）27日發布報告，受到經濟不振影響，全球半導體業歷來最繁盛的周期即將終止。

報告稱，受到智慧手機和個人電腦（PC）銷售疲軟，各大半導體業者包含台積電、聯電、聯發科還有聯詠恐受衝擊。目前全半導體市場正進入疲弱期，且情況會一直持續到2023年，屆時營收非但不會見到成長，反而可能減少2.5%，降至6231億美元（約新台幣18.6兆元）。

雖然消費性商品使用的晶片需求放緩，但資料中心、車用半導體還有5G設備領域供應仍相當吃緊，此市場表現會優於其他領域。顧能強調，晶片行業這兩年表現很可能比目前預期的還差，但明年應該是谷底可望於2024年觸底反彈。

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核稿編輯：翁世航