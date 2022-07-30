照明中的性別議題：「光優於黑暗、亮等於安全」的話語權是從何而來？

環境資訊中心 特約記者 蕭紫菡報導

我們大步向前的文明已經失去和許多大自然層面互動的能力了，其中已完全失去夜晚的現象最為嚴重。沒有最亮，只有更亮的環境，讓我們把夜晚光輝的美感全都趕進了森林與海洋裡。…… 迄今的文明進展已經讓人再也想不起來夜晚詩情畫意的那一面。 ——亨利‧貝斯頓（Henry Beston）《遙遠的小屋》（The Outermost House: A Year of Life on the Great Beach of Cape Cod）

近年來，照明技術躍進，人們的夜間生活環境，從原本燭光式的暖色燈具，開展為五花八門的閃爍霓虹燈、發光招牌、探照燈⋯⋯

在科學研究與法制規範來不及追上新型照明發展與普及的速度，且尚未明瞭現行「夜間人工照明」究竟會對人體健康、社會安全、自然生態與文化保存帶來什麼影響的當下，台灣除了少數離島與山區外，城鄉光害日趨嚴重；而在東亞，普遍的過勞也與過高亮度相關。

經過兩年多與國際暗空協會（IDA International Dark-sky Association）的交流與各方籌備，台灣暗空協會於2020年底成立，成為IDA亞洲的分會之一。兩年來，暗空協會除了關注於照明議題及暗空倡議，近期也邀請了兩位來自國際女性照明組織（Women in Lighting，WIL）的代表舉辦沙龍，探討照明中的性別議題。

光優於黑暗、亮等於安全的話語權，是從何而來？

「照明中也會存在性別議題嗎？」這個問題，對許多人而言或許是陌生的。

暗空協會的專案經理李芝瑩回應，性別議題其實無處不在，而我們常在其中被默默規範而不自知。例如，女性常以安全為由，被告知晚上不要出門，或不要去太暗的地方，但男性在成長過程中較無被規範。而她記得，高中時，想參加天文社在外過夜的活動，被家長拒絕。這樣的「溫柔綁架」，使女性失去「夜間行走權」，也無形中被建構了「亮＝安全」的價值觀。

但她質疑，很多事不該是二元對立。人們該思考的是，「光優於黑暗」的話語權從何而來？協會在「溫柔照明」宣傳手冊裡即提到：

「19世紀電燈的發明，打破了晝夜的規律交替，地球上的夜晚生態迅速發生了改變，相對於演化的緩慢，照明的快速變化使生物難以適應，我們讓夜晚的地球越來越亮，造成與漆黑夜晚相互依存的生命無處可棲，也使人們本身逐漸失去與夜晚的連結，失落了與夜晚星空的靈感想像、身心感受力與文化智慧結晶。」

她也提到，很多生活設計其實背後都有著父權的影子，試圖把每個地方都照亮，背後藏著「把每個地方的人都當成犯人」，使得光變成一種霸權。因此，「溫柔照明」提倡的是用適當的亮度、色溫，是一種「足夠就好」的概念。

Photo Credit: 劉紀岑 美國作家、博物學家貝斯頓曾感嘆，迄今的文明進展，已經讓人再也想不起來夜晚詩情畫意的那一面

當「黑暗設計」思潮起：我們到底需要多少光就足夠？

然而，這樣的概念，是否容易在業界執行？男設計師與女設計師，在光源的設計思考上，又是否會有不同？國際女性照明組織的成員之一鄭雅慧，長期專注在照明設計領域，並在澳洲燈光團隊「The Flaming Beacon」工作十多年。她以自身經驗表示，在照明設計師的領域上，女性占多數，但高階主管仍多半以男性為主。

最新一期《性別差異生物學》（Biology of Sex Differences）期刊指出，「在多數可見光譜中，男性需要比女性稍長的波長才能體驗相同的色調，由於較長的波長與『較暖』的顏色相關聯，例如，橙色對於女性來說可能比男性看起來更紅。同樣，對於女性來說，草幾乎總是比男性更綠，對他們來說，青翠的物體看起來有點黃。」

此外，研究也表示，視覺發現支持所謂的狩獵採集假說，該假說認為兩性演化出不同的心理能力以適應其史前角色。男性「對細節和快速移動的刺激表現出明顯更高的敏感性」。而倫敦城市大學光學和視覺科學教授巴勃（John Barbur）則指出，女性通常在顏色的敏感度方面比男性更差，但是，在談及顏色深淺之間的細微差異，女性確實往往會脫穎而出。

因此，男女性在視覺上有著諸多不同的判斷及美感的前提下，業界是否能在「光霸權」為主流的陽性思惟中，讓屬於「陰性」的思惟擁有進入對話的空間？他以法國的雷恩市（Rennes）為例，整個城市形態為照明原理的發展提供了契機，將黑暗帶入城市，並根據夜間活動的需要調節照明，是法國第一個黑暗基礎設施的實現。

所謂「將黑暗帶入城市」的概念，旨在設計黑暗而不是反對黑暗，在適當的光源下，進行「減法」設計。通過創新設計策略，能直接減少人工照明影響，將設計作為一種通過創造力進行宣傳的形式，提高人們對光污染所帶來的挑戰並反思，我們到底需要多少光就足夠？

而在台灣，成功運用這種「減法」設計的，當屬台南的風神廟。風神廟是全台首座「光之廟宇」。國際照明設計師周鍊透過「減光」和「加光」，聚焦風神爺的神龕，營造出溫暖、安定的感覺，成為府城新亮點。

周鍊曾說：「光已經不是為了看得見，而是一種人文生活的品質。光，是要讓人去體會，而不是強迫別人接受。所謂改造光的環境，是用光做一個元素，用這個元素來引發一些失去的關係──人跟廟宇的關係，人跟人之間的關係。」

把多餘的光拿掉，讓環境的美、古蹟的細節被看到，要做到這個並不一定要在建築物周圍放很多燈，而應該減少。

2019年8月，南投合歡山成為國際認證的暗空公園（Dark Sky Parks），為台灣第一個、亞洲第三個成功獲得認證的案例；由星星照亮的「新台灣之光」，正逐步打開國際能見度。

現在的合歡山，抬頭即可清晰望見銀河，這樣的成功，也是歷經長達四年的「減光努力」。台灣天文學界需要每月監測星空品質和夜空亮度，及後又與當地政府、公園管理方和旅遊業界等共同簽署《合歡山暗空公園管理公約》，規定於特定時間內關閉非必要燈光，減少光害。

附近的南投清境店家，也在2020年12月簽署台灣第一份「星空友善公約」。第一條就明定：「本公約之訂定以星空資源保育為目的，防止光害及使用友善燈具之照明」，並承諾除了必要照明之外，在不影響安全的前提下，於晚間9點之後關閉室外燈光，期能達到節能及守護星空的目標。