照明中的性別議題：「光優於黑暗、亮等於安全」的話語權是從何而來？
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曾有研究顯示，女性身處一般亮度、與兩倍亮度的地方，後者反而讓女性感覺更不安全。適當亮度及光的品質，才是影響女性安全感的關鍵，安全與否，應取決於光是否足夠，而不是愈亮愈好。
環境資訊中心 特約記者 蕭紫菡報導
我們大步向前的文明已經失去和許多大自然層面互動的能力了，其中已完全失去夜晚的現象最為嚴重。沒有最亮，只有更亮的環境，讓我們把夜晚光輝的美感全都趕進了森林與海洋裡。…… 迄今的文明進展已經讓人再也想不起來夜晚詩情畫意的那一面。
——亨利‧貝斯頓（Henry Beston）《遙遠的小屋》（The Outermost House: A Year of Life on the Great Beach of Cape Cod）
近年來，照明技術躍進，人們的夜間生活環境，從原本燭光式的暖色燈具，開展為五花八門的閃爍霓虹燈、發光招牌、探照燈⋯⋯
在科學研究與法制規範來不及追上新型照明發展與普及的速度，且尚未明瞭現行「夜間人工照明」究竟會對人體健康、社會安全、自然生態與文化保存帶來什麼影響的當下，台灣除了少數離島與山區外，城鄉光害日趨嚴重；而在東亞，普遍的過勞也與過高亮度相關。
經過兩年多與國際暗空協會（IDA International Dark-sky Association）的交流與各方籌備，台灣暗空協會於2020年底成立，成為IDA亞洲的分會之一。兩年來，暗空協會除了關注於照明議題及暗空倡議，近期也邀請了兩位來自國際女性照明組織（Women in Lighting，WIL）的代表舉辦沙龍，探討照明中的性別議題。
光優於黑暗、亮等於安全的話語權，是從何而來？
「照明中也會存在性別議題嗎？」這個問題，對許多人而言或許是陌生的。
暗空協會的專案經理李芝瑩回應，性別議題其實無處不在，而我們常在其中被默默規範而不自知。例如，女性常以安全為由，被告知晚上不要出門，或不要去太暗的地方，但男性在成長過程中較無被規範。而她記得，高中時，想參加天文社在外過夜的活動，被家長拒絕。這樣的「溫柔綁架」，使女性失去「夜間行走權」，也無形中被建構了「亮＝安全」的價值觀。
但她質疑，很多事不該是二元對立。人們該思考的是，「光優於黑暗」的話語權從何而來？協會在「溫柔照明」宣傳手冊裡即提到：
「19世紀電燈的發明，打破了晝夜的規律交替，地球上的夜晚生態迅速發生了改變，相對於演化的緩慢，照明的快速變化使生物難以適應，我們讓夜晚的地球越來越亮，造成與漆黑夜晚相互依存的生命無處可棲，也使人們本身逐漸失去與夜晚的連結，失落了與夜晚星空的靈感想像、身心感受力與文化智慧結晶。」
她也提到，很多生活設計其實背後都有著父權的影子，試圖把每個地方都照亮，背後藏著「把每個地方的人都當成犯人」，使得光變成一種霸權。因此，「溫柔照明」提倡的是用適當的亮度、色溫，是一種「足夠就好」的概念。
當「黑暗設計」思潮起：我們到底需要多少光就足夠？
然而，這樣的概念，是否容易在業界執行？男設計師與女設計師，在光源的設計思考上，又是否會有不同？國際女性照明組織的成員之一鄭雅慧，長期專注在照明設計領域，並在澳洲燈光團隊「The Flaming Beacon」工作十多年。她以自身經驗表示，在照明設計師的領域上，女性占多數，但高階主管仍多半以男性為主。
最新一期《性別差異生物學》（Biology of Sex Differences）期刊指出，「在多數可見光譜中，男性需要比女性稍長的波長才能體驗相同的色調，由於較長的波長與『較暖』的顏色相關聯，例如，橙色對於女性來說可能比男性看起來更紅。同樣，對於女性來說，草幾乎總是比男性更綠，對他們來說，青翠的物體看起來有點黃。」
此外，研究也表示，視覺發現支持所謂的狩獵採集假說，該假說認為兩性演化出不同的心理能力以適應其史前角色。男性「對細節和快速移動的刺激表現出明顯更高的敏感性」。而倫敦城市大學光學和視覺科學教授巴勃（John Barbur）則指出，女性通常在顏色的敏感度方面比男性更差，但是，在談及顏色深淺之間的細微差異，女性確實往往會脫穎而出。
因此，男女性在視覺上有著諸多不同的判斷及美感的前提下，業界是否能在「光霸權」為主流的陽性思惟中，讓屬於「陰性」的思惟擁有進入對話的空間？他以法國的雷恩市（Rennes）為例，整個城市形態為照明原理的發展提供了契機，將黑暗帶入城市，並根據夜間活動的需要調節照明，是法國第一個黑暗基礎設施的實現。
所謂「將黑暗帶入城市」的概念，旨在設計黑暗而不是反對黑暗，在適當的光源下，進行「減法」設計。通過創新設計策略，能直接減少人工照明影響，將設計作為一種通過創造力進行宣傳的形式，提高人們對光污染所帶來的挑戰並反思，我們到底需要多少光就足夠？
而在台灣，成功運用這種「減法」設計的，當屬台南的風神廟。風神廟是全台首座「光之廟宇」。國際照明設計師周鍊透過「減光」和「加光」，聚焦風神爺的神龕，營造出溫暖、安定的感覺，成為府城新亮點。
周鍊曾說：「光已經不是為了看得見，而是一種人文生活的品質。光，是要讓人去體會，而不是強迫別人接受。所謂改造光的環境，是用光做一個元素，用這個元素來引發一些失去的關係──人跟廟宇的關係，人跟人之間的關係。」
把多餘的光拿掉，讓環境的美、古蹟的細節被看到，要做到這個並不一定要在建築物周圍放很多燈，而應該減少。
2019年8月，南投合歡山成為國際認證的暗空公園（Dark Sky Parks），為台灣第一個、亞洲第三個成功獲得認證的案例；由星星照亮的「新台灣之光」，正逐步打開國際能見度。
現在的合歡山，抬頭即可清晰望見銀河，這樣的成功，也是歷經長達四年的「減光努力」。台灣天文學界需要每月監測星空品質和夜空亮度，及後又與當地政府、公園管理方和旅遊業界等共同簽署《合歡山暗空公園管理公約》，規定於特定時間內關閉非必要燈光，減少光害。
附近的南投清境店家，也在2020年12月簽署台灣第一份「星空友善公約」。第一條就明定：「本公約之訂定以星空資源保育為目的，防止光害及使用友善燈具之照明」，並承諾除了必要照明之外，在不影響安全的前提下，於晚間9點之後關閉室外燈光，期能達到節能及守護星空的目標。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。