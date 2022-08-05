如何寫出有亮點的履歷與自傳？善用心智圖，避免這11類常見錯誤

文：林易璁

鳳凰花開，時至畢業季節，我因為講師與職涯顧問身份的關係，有機會前往大專院校分享履歷自傳課程，以及健檢諮詢同學們的履歷自傳。其中發現幾個共通的問題是：自傳內容有的是少少兩三百個字；有的是內容文不對題，自傳跟應徵職務對不上；有的是沒有凸顯個人的特色，自傳內容只是流水帳。

自傳段落有邏輯

就讀大四即將畢業的同學，有的有豐富的社團經驗，有的參加學校的各類專題競賽，有的利用暑假或是平日課堂之餘工讀，每一位同學都有不同的特色跟專長。首先，會建議自傳可以寫800-1000字左右的內容，大約是一張A4大小。

一般來說，大學生會有社團經驗以及工讀經歷，所以可以將自傳分為四個段落，包括特質優勢，社團經驗，工讀經歷，未來規劃等內容。

特質優勢： 您的個性特質，跟這個工作是否有吻合可以適性適位？

您的個性特質，跟這個工作是否有吻合可以適性適位？ 社團競賽： 社團競賽經驗，哪些硬實力或軟實力可以立即運用上？

社團競賽經驗，哪些硬實力或軟實力可以立即運用上？ 工讀經歷： 過去工讀經歷，有哪些技能可以在工作上面快速上手？

過去工讀經歷，有哪些技能可以在工作上面快速上手？ 未來規劃：未來一到兩年，你有哪些規劃可以後續幫助工作表現？

心智圖法好聯想

在一對一面對面履歷健檢最後即將結束時，會詢問同學有沒有任何想要提問的問題，有些同學都會詢問：「不知道要如何寫自傳」、「自傳沒有任何想法」；這時候，我們可以運用心智圖法來結合水平聯想、垂直聯想發想內容。

比如說，我們要找的工作是社群小編，我們可以在中心主題寫上「社群小編」，接下來可以在主題四周順時鐘寫上四個主幹，分別是「個性特質」、「社團經驗」、「工讀經歷」、「未來規劃」，再來，如果我們有三個工讀經驗，我們可以在工讀經驗後方畫上三個枝幹，分別寫上三家公司的名稱。接著，根據不同的主幹去做水平聯想以及垂直聯想。例如：

您的創意發想跟文字敏銳度可以運用未來的工作上面，我們可以將這個特質寫在「個性特質」這一個主幹。

您曾在社團擔任幹部，善於團隊合作跨單位溝通協調，我們可以將這個能力寫在「社團經驗」這一個主幹。

您曾經在學校行政單位工讀，會做成效分析比較圖表，我們可以將這個經歷寫在「工讀經驗」這一個主幹。

您現在會文字行銷能力，未來想要考取企劃相關證照，我們可以將這個計畫寫在「未來規劃」這一個主幹。

透過不斷水平聯想跟垂直聯想之後，接下來，將每一個主幹的關鍵字組成句子，分段寫在自傳當中，最後，再逐一潤飾微調過即可。

作者提供 自傳內容發想

常見錯誤要避免

我在履歷健診時，看到許多朋友在履歷跟自傳上常常遇到一些小錯誤，將相關需要避免錯誤資訊整理在下方。

應徵職務寫都可：應徵職務寫「不拘、正職、只要有能力都可以」都是錯的，須正確寫上要應徵職務名稱。 自傳圖文不相符：應徵職務跟履歷自傳描述的要是同一個職務，不要應徵行政助理，自傳卻都寫行銷經驗。 職務自傳沒訂做：不同的職務內容，需要根據不同的職務客製化自傳以及履歷，不要用一份應徵兩個職務。 履歷照片不合適：照片不要用藝術照跟生活照。根據人力銀行統計，放對合適的照片，面試機會會多三倍。 時間順序無邏輯：無論是工作或學歷，建議從最近寫到最遠的工作或學校說明。學歷建議放最後兩個即可。 我的家庭寫太多：自傳不需說明你的血型星座，也不需說明你家中有多少人，這些都與工作沒有直接相關。 工作內容不相關：自傳說明內容與想要應徵工作的工作內容沒有相關，也沒有說明個人專長技能相關應用。 績效成果未量化：自傳內容建議將工作成果，專案金額，年度績效，專案里程碑加以數據量化、呈現績效。 專業證照無相關：專業證照需與應徵職務相關性高。不要應徵軟體工程師，證照卻放上許多保險相關證照。 火星圖文加錯字：履歷自傳在送出前，建議給朋友檢查過一遍，避免火星文或是錯別字等不該出現的錯誤。 格式轉換未確認：避免格式或字體跑掉，使用人力銀行或是線上履歷格式，給人資前請記得轉換成PDF格式。

履歷自傳需更新

每一年到了年底的時候，公司主管都會針對單位員工打考績，我們除了訂定下一年的年度計劃之外，也可以重新檢視自己在工作上的表現，同時根據今年實際狀況更新在履歷自傳上面。

學歷證照需更新： 今年是否學歷更上一層樓？取得新的證照？與他人差異化？

今年是否學歷更上一層樓？取得新的證照？與他人差異化？ 專案成就要升級： 今年的專案跟以往專案相比，是否有新的成就？新的突破？

今年的專案跟以往專案相比，是否有新的成就？新的突破？ 特殊表現附證明： 今年公司上級是否有針對您的工作表現頒發獎狀以茲鼓勵？

今年公司上級是否有針對您的工作表現頒發獎狀以茲鼓勵？ 未來規劃重思考：可以重新盤點思考未來一到兩年有哪些計畫？哪些新想法？

透過履歷自傳的整理書寫，祝福每一位即將出社會工作的新鮮人或是轉換跑道找工作的朋友，都可以找到心目中理想的工作。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航