如何寫出有亮點的履歷與自傳？善用心智圖，避免這11類常見錯誤
我們想讓你知道的是
確保自傳的段落有邏輯，用「心智圖」聯想內容，並避免犯下常見的錯誤，將履歷自傳的整理書寫更好，不論是新鮮人或是轉換跑道，都可以離心目中理想的工作更近一步。
文：林易璁
鳳凰花開，時至畢業季節，我因為講師與職涯顧問身份的關係，有機會前往大專院校分享履歷自傳課程，以及健檢諮詢同學們的履歷自傳。其中發現幾個共通的問題是：自傳內容有的是少少兩三百個字；有的是內容文不對題，自傳跟應徵職務對不上；有的是沒有凸顯個人的特色，自傳內容只是流水帳。
自傳段落有邏輯
就讀大四即將畢業的同學，有的有豐富的社團經驗，有的參加學校的各類專題競賽，有的利用暑假或是平日課堂之餘工讀，每一位同學都有不同的特色跟專長。首先，會建議自傳可以寫800-1000字左右的內容，大約是一張A4大小。
一般來說，大學生會有社團經驗以及工讀經歷，所以可以將自傳分為四個段落，包括特質優勢，社團經驗，工讀經歷，未來規劃等內容。
- 特質優勢：您的個性特質，跟這個工作是否有吻合可以適性適位？
- 社團競賽：社團競賽經驗，哪些硬實力或軟實力可以立即運用上？
- 工讀經歷：過去工讀經歷，有哪些技能可以在工作上面快速上手？
- 未來規劃：未來一到兩年，你有哪些規劃可以後續幫助工作表現？
心智圖法好聯想
在一對一面對面履歷健檢最後即將結束時，會詢問同學有沒有任何想要提問的問題，有些同學都會詢問：「不知道要如何寫自傳」、「自傳沒有任何想法」；這時候，我們可以運用心智圖法來結合水平聯想、垂直聯想發想內容。
比如說，我們要找的工作是社群小編，我們可以在中心主題寫上「社群小編」，接下來可以在主題四周順時鐘寫上四個主幹，分別是「個性特質」、「社團經驗」、「工讀經歷」、「未來規劃」，再來，如果我們有三個工讀經驗，我們可以在工讀經驗後方畫上三個枝幹，分別寫上三家公司的名稱。接著，根據不同的主幹去做水平聯想以及垂直聯想。例如：
- 您的創意發想跟文字敏銳度可以運用未來的工作上面，我們可以將這個特質寫在「個性特質」這一個主幹。
- 您曾在社團擔任幹部，善於團隊合作跨單位溝通協調，我們可以將這個能力寫在「社團經驗」這一個主幹。
- 您曾經在學校行政單位工讀，會做成效分析比較圖表，我們可以將這個經歷寫在「工讀經驗」這一個主幹。
- 您現在會文字行銷能力，未來想要考取企劃相關證照，我們可以將這個計畫寫在「未來規劃」這一個主幹。
透過不斷水平聯想跟垂直聯想之後，接下來，將每一個主幹的關鍵字組成句子，分段寫在自傳當中，最後，再逐一潤飾微調過即可。
常見錯誤要避免
我在履歷健診時，看到許多朋友在履歷跟自傳上常常遇到一些小錯誤，將相關需要避免錯誤資訊整理在下方。
- 應徵職務寫都可：應徵職務寫「不拘、正職、只要有能力都可以」都是錯的，須正確寫上要應徵職務名稱。
- 自傳圖文不相符：應徵職務跟履歷自傳描述的要是同一個職務，不要應徵行政助理，自傳卻都寫行銷經驗。
- 職務自傳沒訂做：不同的職務內容，需要根據不同的職務客製化自傳以及履歷，不要用一份應徵兩個職務。
- 履歷照片不合適：照片不要用藝術照跟生活照。根據人力銀行統計，放對合適的照片，面試機會會多三倍。
- 時間順序無邏輯：無論是工作或學歷，建議從最近寫到最遠的工作或學校說明。學歷建議放最後兩個即可。
- 我的家庭寫太多：自傳不需說明你的血型星座，也不需說明你家中有多少人，這些都與工作沒有直接相關。
- 工作內容不相關：自傳說明內容與想要應徵工作的工作內容沒有相關，也沒有說明個人專長技能相關應用。
- 績效成果未量化：自傳內容建議將工作成果，專案金額，年度績效，專案里程碑加以數據量化、呈現績效。
- 專業證照無相關：專業證照需與應徵職務相關性高。不要應徵軟體工程師，證照卻放上許多保險相關證照。
- 火星圖文加錯字：履歷自傳在送出前，建議給朋友檢查過一遍，避免火星文或是錯別字等不該出現的錯誤。
- 格式轉換未確認：避免格式或字體跑掉，使用人力銀行或是線上履歷格式，給人資前請記得轉換成PDF格式。
履歷自傳需更新
每一年到了年底的時候，公司主管都會針對單位員工打考績，我們除了訂定下一年的年度計劃之外，也可以重新檢視自己在工作上的表現，同時根據今年實際狀況更新在履歷自傳上面。
- 學歷證照需更新：今年是否學歷更上一層樓？取得新的證照？與他人差異化？
- 專案成就要升級：今年的專案跟以往專案相比，是否有新的成就？新的突破？
- 特殊表現附證明：今年公司上級是否有針對您的工作表現頒發獎狀以茲鼓勵？
- 未來規劃重思考：可以重新盤點思考未來一到兩年有哪些計畫？哪些新想法？
透過履歷自傳的整理書寫，祝福每一位即將出社會工作的新鮮人或是轉換跑道找工作的朋友，都可以找到心目中理想的工作。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。