猴痘疫情擴散：巴西及西班牙出現首起死亡案例，舊金山宣布8月進入緊急狀態
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全美目前有4600個猴痘病例，其中加州有約800例，舊金山就占了281例。而由於全美短缺疫苗，讓人們為了少之又少的疫苗排隊好幾個小時，而且往往在疫苗用完後，就只能眼巴巴地離開。
西班牙和巴西昨（29）日通報了首例與猴痘相關的死亡病例。這是截至目前，非洲以外地區首次傳出猴痘死亡病例。根據世衛7月22日的報告，全球各地僅5起死亡病例，全部發生在非洲地區；現在死亡病例開始出現在歐洲和拉丁美洲。
而舊金山宣布8月1日進入緊急狀態；美國加州有約800例，舊金山就占了281例；由於全美短缺疫苗，讓人們為了少之又少的疫苗排隊好幾個小時，舊金山市長表示，他們迫切的需要疫苗。
巴西和西班牙出現非洲之外首兩起死亡病例
（中央社）巴西衛生部昨天確認巴西首例猴痘死亡病例，死者是一名41歲男性，住在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）烏柏蘭狄亞市（Uberlândia）。這是非洲以外首例猴痘死亡病例。
巴西衛生部指出，該名患者有免疫力低下和淋巴癌，導致病情迅速惡化，被送到首府好景市（Belo Horizonte）的一家公立醫院，然後轉入加護病房，死因是猴痘加重中毒性休克。
這是非洲以外首例猴痘死亡病例。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，今（2022）年1月到7月22日，全世界有5例猴痘死亡病例，全部在非洲大陸，其中3例在奈及利亞，2例在中非共和國。
根據「用數據看世界」（Our World In Data）28日的數據，全球有超過2萬1000例猴痘確診病例，其中978例在巴西發現。
鑒於各國猴痘病例激增，增加國際傳播風險，世衛組織23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
迄今為止，巴西米納斯吉拉斯州已有44例猴痘確診病例，另有130例在調查中，2例疑似病例。根據米納斯吉拉斯州衛生廳，其他確診病例均為男性，年齡在22至48歲之間，身體健康。衛生廳聲明表示，正對所有患者接觸者進行監測，只有好景市有社區傳播。
猴痘病毒引起的疾病症狀與普通天花相似，但比較不嚴重，主要症狀包括面部、手、腳、眼睛、嘴巴或生殖器長水皰，發燒、淋巴結腫大、頭痛和肌肉疼痛。猴痘的臨床護理除了管理併發症和預防長期後遺症外，還側重於緩解症狀，患者應接受液體和食物，保持足夠的營養狀況，繼發性細菌感染應根據醫師指示進行治療。
西班牙昨天通報首起與猴痘相關的死亡病例，據信是與目前歐洲疫情有關的首起死亡病例，也是非洲以外地區疫情的第2例。
綜合《法新社》與《路透社》報導，巴西稍早通報一起與猴痘有關的死亡病例，是當前疫情中非洲大陸以外地區的首例。
西班牙是全球猴痘疫情最嚴重的國家之一。據西班牙緊急情報與警報協調中心指出，已有4298人感染猴痘病毒。西班牙緊急情況與警報協調中心在報告裡說：「可取得資料的3750起（猴痘）病例中，有120例住院（占3.2％），1例死亡。」由於還在等待驗屍結果，西班牙官員不願透露這起病例的具體死因。
世衛表示，自5月爆發疫情以來，在非洲以外的全球各地共驗出1萬8000起猴痘病例。根據世衛7月22日的報告，全球各地僅5起死亡病例，全部發生在非洲地區。世衛秘書長譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）27日表示，非洲以外猴痘確診病例在78個國家現蹤，有70％是在歐洲發現，25％是在美洲。
舊金山宣布8月1日進入緊急狀態
由於感染猴痘病例持續增加，舊金山今天宣布8月1日進入緊急狀態，允許相關單位官員免去繁複行政程序，迅速因應這項公共危機，這讓人想起1980年代開始肆虐該市的愛滋病疫情。
舊金山市市長布里德（London Breed）說：「我們身處一個非常可怕的地方，我們不希望聯邦政府忽視我們的需要。許多LGBTQ社群的領導人，數週前也要求提供額外的幫助、支援和協助。」她說，這個城市「迫切需要疫苗」。
布里德的宣布受到同性戀權利倡議人士的歡迎。他們先前宣稱舊金山因應猴痘病毒的作為遲緩，並對此感到愈來愈沮喪。儘管任何人都可能被感染，但目前為止的猴痘案例，大多為從事男男間性行為者。
代表舊金山的民主黨籍州參議員魏納（Scott Wiener）說：
「先前對抗愛滋病毒（HIV）和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，舊金山站在公共衛生的最前線，現在對抗猴痘時亦然。我們不能、也不會讓LGBTQ社群孤立無援。」
根據舊金山公共衛生局的數據，全美目前有4600個猴痘病例，其中加州有約800例，舊金山就占了281例。而由於全美短缺疫苗，讓人們為了少之又少的疫苗排隊好幾個小時，而且往往在疫苗用完後，就只能眼巴巴地離開。
上週，LGBTQ社群的成員，在一次舊金山的聽證會上表達了他們的憤怒和沮喪，稱他們只能依靠社群媒體獲知相關訊息，因為舊金山公共衛生部門沒有提供篩檢或疫苗接種等基本資訊。
36歲的坦普拉諾（Tom Temprano）曾在6月底參加舊金山「同志驕傲」週末活動，他接獲通知，稱至少有一名參加者的猴痘篩檢呈陽性反應。他因此撥了地方衛生當局為協助民眾接種疫苗所提供的4個電話號碼，但電話都沒人接，他還留了言。
1980年代初期，愛滋病（AIDS）在舊金山和其他地區肆虐之際，美國政府反應遲鈍，諸如ACT UP這樣的團體誕生，並發起行動對抗愛滋病。
針對各界擔心美國錯失抑制猴痘的良機一事，聯邦官員表示，儘管有疫苗供應的問題，美國的猴痘疫情仍可被擋下。
公共衛生部門表示，猴痘病毒由皮膚接觸感染，包括性行為、接吻、近距離呼吸、共用床上用品或衣物。當局也要求有感染風險的人，在人群中活動時不要將皮膚暴露出來，並觀察是否有諸如發燒、水泡、皮膚出現疹子等症狀。
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