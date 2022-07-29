2022/07/29,
國際

裴洛西訪台引發中美緊張新局勢：拜習會通話超過2小時，習近平警告拜登「玩火必自焚」

裴洛西訪台引發中美緊張新局勢：拜習會通話超過2小時，習近平警告拜登「玩火必自焚」
Photo Credit: AP / 達志影像

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拜、習二人都沒有直接提及裴洛西可能訪台一事，但中國要求美方「不要玩火」的立場已經相當明確。一些分析人士認為，習近平也希望避免兩岸事態升級，因為他希望在秋季召開的中國黨代表大會上獲得第三個任期。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席週四（28日）上午進行了視訊會談，這是拜登就任以來兩人之間第五次會談，根據美國白宮，視訊會議於美東時間上午8點33分開始，通話持續了2小時又17分鐘，於美東時間上午10時50分結束。

本次會談前傳出美國眾議院議長裴洛西8月可能訪台，牽動美中台原本就已經很緊張的關係，也成為本次對談的重點事項。

針對台灣議題，習近平強調「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚」，他說中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一中原則是中美關係的政治基礎。「我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間」。

習近平也說，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一致的，堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點」。

另外，上個月北約峰會的首次將「來自中國的挑戰」納入戰略文件，習近平於對談中也指出，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導，強調中美雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。

白宮：美國政策沒有改變，強烈反對破壞台海和平

美國白宮於二人通話後發表新聞稿，表示這通電話是拜登政府努力維持、深化美中之間溝通渠道的一部分努力，「負責任的管理我們的分歧，並在我們的利益一致的地方共同努力」。內容僅提到兩位領導人討論了一系列對中美關係、其他地區和全球重要議題，並責成彼此團隊後續跟進今天的談話內容，特別是在氣候變遷與衛生安全上的議題。

在台灣議題上，拜登強調美國的政策沒有改變，美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定。

外界如何解讀這通電話？

根據中國外交部與白宮揭露的對談內容，拜、習二人都沒有直接提及裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台一事，但中國要求美方「不要玩火」的立場已經相當明確。《路透社》引述一位了解電話會議安排的人士表示，拜登政府認為領導人之間的接觸是緩和台灣緊張局勢的最佳方式；一些分析人士認為，習近平也希望避免兩岸事態升級，因為他希望在秋季召開的中國黨代表大會上獲得第三個任期。

《CNN》也指出，美國希望大幅改善與北京關係的可能很低。拜登政府希望與習近平保持個人聯繫，是希望避免誤解導致的衝突，但最多也只能做到這樣。

政治新聞網站「Axios」指出，雖然拜登曾三次表示美國承諾保衛台灣，儘管白宮堅稱美國的政策沒有改變，不過根據政策，美國在台灣議題上仍沒有明確立場。

至於外界預期美國可能會在這次的對談中放寬對中國的關稅，中美雙方都沒有進一步的說明。美國官員表示，視訊會議前並沒有做出相關決策。

裴洛西擬訪台，美航空母艦打擊群朝台灣方向行進

根據中國「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative），美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）及其打擊群，包括伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）以及補給艦「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe T-AO-199）等船隻25日結束新加坡訪問後駛向南海水域。

美軍尚未透露雷根號打擊群最終目的地，但香港《南華早報》指出，若持續沿同一方向前進，航母編隊的航線將抵達台灣海峽。報導指出可能與美國眾議院議長裴洛西傳出將造訪台灣，台海緊張情勢升高有關。

裴洛西尚未確認其訪問計劃，但如果她真的造訪台灣，將是自1997年以來美國最高級別的訪台政治人物。美國官員告訴《美聯社》，如果裴洛西前往台灣，美軍將加強在印太地區的部署與活動，包括戰機、艦隊、監控設備和其他軍事系統，將為她旅途以及在當地提供「雙重的保護環」。

北京堅決反對訪台計畫，中國官媒《環球時報》痛批這是1979年中美建交以來美國「最惡劣的挑釁之一」。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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2022/07/28,
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

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Photo Credit：台灣世界展望會

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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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