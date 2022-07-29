烏克蘭總統澤倫斯基與妻子替《Vogue》拍照引發爭議，專家：其實他們很聰明

烏克蘭戰爭持續至今已經超過150天，週四（28日） 烏克蘭建國日當天，至少有20枚俄羅斯導彈向烏克蘭北部發射，擊中基輔附近地區。而就在此時，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelenskyy ）和夫人歐倫娜 （Olena Zelenska）為時尚雜誌《Vogue》拍攝的系列照片在網路上刊出，引發巨大的爭議。

這篇名為〈勇敢的肖像：烏克蘭第一夫人歐倫那．澤倫斯基〉的封面故事，以4000字的長文描述戰爭中「形象塑造的力量」，談論這對夫婦如何出現在世界各地的媒體上，以 爭取國際支持和軍事援助 ；也提到身為女性，第一夫人在戰爭中的角色不再只是次要、裝飾性的，她如何運用自己的形象， 如何幫助烏克蘭贏得世界的支持，並且安撫烏克蘭民心。

照片中，澤倫斯基身穿他著名的橄欖綠棉T，歐倫娜則穿著烏克蘭品牌的服飾。 在文章中， 澤倫斯基稱歐倫 娜「她當然是我的愛人，但她也是我最好的朋友。」歐倫娜則談論了她的家人在俄羅斯入侵後的戰時經歷，「 這是我生命中最可怕的幾個月，也是每個烏克蘭人的生活」，她說激勵自己的是烏克蘭的同胞，「 我們期待勝利。 毫無疑問，我們將獲勝。 這就是讓我們繼續前進的動力。」

撰寫這篇文章的記者多納迪奧（Rachel Donadio）在推特上表示，這篇文章是「我職業生涯中最感人、最難忘的任務之一。」這組照片由擅長名人肖像的美國知名攝影師安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）拍攝。

歐倫娜也在她的Instagram上轉發了這組照片，她表示，登上Vogue雜誌封面對許多成功、傑出的人來說是多麽大的光榮與夢想，但我唯一希望的是，他們不是因為自己國家的戰爭而登上封面。她也對烏克蘭的女性們喊話，在戰鬥的、當志工的、身處難民營中的、在警笛聲下完成工作的、在被佔領地堅持的，「你們每一個人都是代表我們國家的臉孔，都是我們的封面故事。」

看起來立意良善的封面故事，在網路上卻引發正反兩極的迴響。

美國律師兼政治評論員AJ Delgado說：「這年頭沒有什麼會讓我感到震驚的，但澤倫斯基和他的妻子在他們的士兵死去的同時拍攝時尚《Vogue》，這很詭異。」她說，「 我想必須保持品牌化，這樣美國傻子的現金就會源源不斷地流向我們。」

推特上一名美國保守派的社運份子 （Scott Presler）則質疑，「為什麼我們要向烏克蘭匯款540億美元，讓澤倫斯基和他的妻子可以為Vogue拍照？你在打仗，你有時間拍照嗎？」

Massive amount of ukrainian soldiers dying every day, Zelensky : lets have a vogue shooting pic.twitter.com/BrNPYKZYR6 — Levi (@Levi_godman) July 26, 2022

也有網友認為，「西方國家正在從他們納稅人的血汗錢中向烏克蘭提供數十億美元的援助，而澤倫斯基總統正在為《Vogue》雜誌拍攝照片。」

社群媒體上多數的民眾認為，「 在戰爭發生時這不是正確的行為」，「 《Vogue》雜誌是不是在浪漫化戰爭啊？」

在《Vogue》釋出的系列照片中，烏克蘭第一夫人歐倫娜站在一輛被摧毀的烏克蘭軍用設備前，3名全副武裝的女兵站在她身後。

另外一張照片，歐倫娜坐在總統官邸馬林斯基宮的大理石階梯上，後方堆滿補給物資，身穿防彈背心的丈夫澤倫斯基站在身後保護著她。

Photo Credit: Vogue 網站翻攝

不過也有人對這組照片抱持正面看法。

退休的美國外交官費南德茲（Alberto Miguel Fernandez）認為，澤倫斯基夫婦非常聰明，這組照片非常具體的吸引了極具影響力的西方讀者，「看看過去幾年《Vogue》的封面故事是誰，（這些讀者）他們將時尚和精英（自由主義）政治視為一體。」

記者Mark Ames也指出，澤倫斯基替《Vogue》拍攝照片當作噱頭是有意義的，這針對的是《Vogue》上層讀者群：「在紐約西部，對烏克蘭的支持按照階級劃分：在較富裕的郊區有很多烏克蘭國旗，在工人階級/農村/黑人地區很少見。」

《華爾街日報》首席外交記者Yaroslav Trofimov則認為，「澤倫斯基主要的任務是直接與盟國的民眾對話，使烏克蘭議題盡可能與廣泛受眾有關，從而受到他們選出來的官員重視。」「這就是為什麼他在坎城電影節、格拉斯頓柏立當代表演藝術節上演講——或者拍攝《Vogue》。」

《Vogue》在Instagram釋出的封面故事拍攝花絮，兩天內已累積近72萬次觀看，這篇文章除了在網站上發表以外，將在10月份發佈於印刷雜誌上。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元