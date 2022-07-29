烏克蘭總統澤倫斯基與妻子替《Vogue》拍照引發爭議，專家：其實他們很聰明

我們想讓你知道的是
烏克蘭首都基輔附近地區遭到俄羅斯導彈攻擊的同時，烏克蘭總統澤倫斯基和第一夫人歐倫娜為時尚雜誌《Vogue》所拍照片釋出，隨即在網路上引發正反意見。
烏克蘭戰爭持續至今已經超過150天，週四（28日）烏克蘭建國日當天，至少有20枚俄羅斯導彈向烏克蘭北部發射，擊中基輔附近地區。而就在此時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和夫人歐倫娜（Olena Zelenska）為時尚雜誌《Vogue》拍攝的系列照片在網路上刊出，引發巨大的爭議。
這篇名為〈勇敢的肖像：烏克蘭第一夫人歐倫那．澤倫斯基〉的封面故事，以4000字的長文描述戰爭中「形象塑造的力量」，談論這對夫婦如何出現在世界各地的媒體上，以爭取國際支持和軍事援助；也提到身為女性，第一夫人在戰爭中的角色不再只是次要、裝飾性的，她如何運用自己的形象，如何幫助烏克蘭贏得世界的支持，並且安撫烏克蘭民心。
照片中，澤倫斯基身穿他著名的橄欖綠棉T，歐倫娜則穿著烏克蘭品牌的服飾。在文章中，澤倫斯基稱歐倫娜「她當然是我的愛人，但她也是我最好的朋友。」歐倫娜則談論了她的家人在俄羅斯入侵後的戰時經歷，「這是我生命中最可怕的幾個月，也是每個烏克蘭人的生活」，她說激勵自己的是烏克蘭的同胞，「我們期待勝利。毫無疑問，我們將獲勝。這就是讓我們繼續前進的動力。」
撰寫這篇文章的記者多納迪奧（Rachel Donadio）在推特上表示，這篇文章是「我職業生涯中最感人、最難忘的任務之一。」這組照片由擅長名人肖像的美國知名攝影師安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）拍攝。
歐倫娜也在她的Instagram上轉發了這組照片，她表示，登上Vogue雜誌封面對許多成功、傑出的人來說是多麽大的光榮與夢想，但我唯一希望的是，他們不是因為自己國家的戰爭而登上封面。她也對烏克蘭的女性們喊話，在戰鬥的、當志工的、身處難民營中的、在警笛聲下完成工作的、在被佔領地堅持的，「你們每一個人都是代表我們國家的臉孔，都是我們的封面故事。」
看起來立意良善的封面故事，在網路上卻引發正反兩極的迴響。
美國律師兼政治評論員AJ Delgado說：「這年頭沒有什麼會讓我感到震驚的，但澤倫斯基和他的妻子在他們的士兵死去的同時拍攝時尚《Vogue》，這很詭異。」她說，「我想必須保持品牌化，這樣美國傻子的現金就會源源不斷地流向我們。」
推特上一名美國保守派的社運份子（Scott Presler）則質疑，「為什麼我們要向烏克蘭匯款540億美元，讓澤倫斯基和他的妻子可以為Vogue拍照？你在打仗，你有時間拍照嗎？」
也有網友認為，「西方國家正在從他們納稅人的血汗錢中向烏克蘭提供數十億美元的援助，而澤倫斯基總統正在為《Vogue》雜誌拍攝照片。」
社群媒體上多數的民眾認為，「在戰爭發生時這不是正確的行為」，「《Vogue》雜誌是不是在浪漫化戰爭啊？」
在《Vogue》釋出的系列照片中，烏克蘭第一夫人歐倫娜站在一輛被摧毀的烏克蘭軍用設備前，3名全副武裝的女兵站在她身後。
另外一張照片，歐倫娜坐在總統官邸馬林斯基宮的大理石階梯上，後方堆滿補給物資，身穿防彈背心的丈夫澤倫斯基站在身後保護著她。
不過也有人對這組照片抱持正面看法。
退休的美國外交官費南德茲（Alberto Miguel Fernandez）認為，澤倫斯基夫婦非常聰明，這組照片非常具體的吸引了極具影響力的西方讀者，「看看過去幾年《Vogue》的封面故事是誰，（這些讀者）他們將時尚和精英（自由主義）政治視為一體。」
記者Mark Ames也指出，澤倫斯基替《Vogue》拍攝照片當作噱頭是有意義的，這針對的是《Vogue》上層讀者群：「在紐約西部，對烏克蘭的支持按照階級劃分：在較富裕的郊區有很多烏克蘭國旗，在工人階級/農村/黑人地區很少見。」
《華爾街日報》首席外交記者Yaroslav Trofimov則認為，「澤倫斯基主要的任務是直接與盟國的民眾對話，使烏克蘭議題盡可能與廣泛受眾有關，從而受到他們選出來的官員重視。」「這就是為什麼他在坎城電影節、格拉斯頓柏立當代表演藝術節上演講——或者拍攝《Vogue》。」
《Vogue》在Instagram釋出的封面故事拍攝花絮，兩天內已累積近72萬次觀看，這篇文章除了在網站上發表以外，將在10月份發佈於印刷雜誌上。
新聞來源
- Ukraine President Zelensky’s Vogue feature with wife sparks mixed response（Evening Standard）
- Zelenskys' 'Vogue' Photoshoot in War-Torn Ukraine Divides Public（Newsweek）
延伸閱讀
- 澤倫斯基為各國量身打造鼓舞人心的演說內容，試圖證明溝通力量比俄戰鬥機更強大
- 對美國提珍珠港、和德國談柏林圍牆，BBC稱烏克蘭總統澤倫斯基向全世界示範「大師級」的演說技巧
- 「幼兒園同學都聽他指揮玩遊戲」，澤倫斯基傳記作者：他天生就有領導基因，普亭顯然低估了他的能耐
- 對比普亭一件外套40萬，澤倫斯基的200元橄欖綠棉T，隱喻烏克蘭以小搏大的精神
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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我們想讓你知道的是
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
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經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
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