曾是法國殖民地，永珍也有一座融合瀾滄佛塔藝術、紀念戰役的法式凱旋門
我們想讓你知道的是
永珍凱旋門採競標制，那時美國資助了寮國一筆興建新機場的資金，寮國政府沒有依照美政府的想法行事，反而用此資金打造了凱旋門；在眾多參賽者中，寮人Tham Sayasithsena所設計的模型拔得頭籌，其創作理念是在法國凱旋門的基礎上融入瀾滄設計，因此順利地成為永珍凱旋門的建築師。
後疫情時代，泰國長程客運巴士公司已陸續開通10條往來泰寮的國際巴士路線，泰國這一端，除了曼谷與清萊外，主要乘車地點多集中於泰東北，其中農開到永珍這一條路線，最為人熟知，只要通過友誼大橋一號橋（Thai-Laos Friendship Bridge No.1），就能從泰國快速進入寮國首都。
永珍做為寮國首都，國際化的程度遠比不上曼谷、雅加達等東南亞大城市，曾經有背包行家評論她是東南亞十大無聊的城市，主要原因還是在於寮國的觀光與文化政策都尚未成熟，所以當地的交通、行旅與風土人情，相較於湄公河對岸的泰國，都有明顯落差。即便如此，仔細看看這座城市，還是有值得記錄的人文景色，如永珍凱旋門（ປະຕູໄຊ，patuxay，Victory Gate of Vientiane）就是其中一處。
巴黎凱旋門（1806-1836 AD）是拿破崙為紀念法國於1805年打敗俄奧聯軍之役，於1806年下令修建而成，這類以石碑、石柱或石門形式的紀念碑銘，從古文明兩河流域時代就開始，古人不約而同地採用堅固石材，或鐫刻、銘文當時具有意義的一段戰役或歷史，使其華麗傳世；而在永珍，也有一座這樣的凱旋門（1957-1968？AD）（註1），同樣經過不同政權的時代洗禮，歷經停建、重啟與完工的波折過程，用以紀念為國捐軀的寮國英雄們。
除了一些報導外，現階段有關永珍凱旋門的歷史記載很少，因此朱拉隆功大學（簡稱朱大）建築系團隊特地前往調研，並於2020年發表了〈寮國永珍凱旋門建築元素探討〉（Xeuaxok, et al., 2020）（註2），用以分析永珍凱旋門的文化意義。
在說明永珍凱旋門的文化符碼前，必須先認識寮國近代幾段歷史，方便理解凱旋門建造時的社會背景：
- 1893年法國壓迫泰國簽下《法暹條約》，該條約幾經轉折，於1907年正式簽訂，寮國成為法國的保護國。
- 1954年簽署日內瓦停戰協定，法國自寮國撤軍，寮國脫離法國殖民統治，獲得獨立，但寮國境內仍然內戰不斷。
- 1975年寮共宣佈廢除600年的君主制度，成立「寮人民民主共和國」。
從上述可知，在文化上，寮國曾經是法國殖民地，所以在永珍出現紀念戰役的法式凱旋門，不難理解；而時間上，永珍凱旋門始建於1957年，剛好是在寮國獨立後不久，那時寮國實施君主制，且內戰不斷，這些社會條件構成了該建築的時空背景，其創造於寮國政權更替、紛擾不止的年代。
永珍凱旋門採競標制，那時美國資助了寮國一筆興建新機場的資金，寮國政府沒有依照美政府的想法行事，反而用此資金打造了凱旋門；在眾多參賽者中，寮人Tham Sayasithsena所設計的模型拔得頭籌，其創作理念是在法國凱旋門的基礎上融入瀾滄設計（Lancang Style），因此順利地成為永珍凱旋門的建築師。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。