曾是法國殖民地，永珍也有一座融合瀾滄佛塔藝術、紀念戰役的法式凱旋門

後疫情時代，泰國長程客運巴士公司已陸續開通10條往來泰寮的國際巴士路線，泰國這一端，除了曼谷與清萊外，主要乘車地點多集中於泰東北，其中農開到永珍這一條路線，最為人熟知，只要通過友誼大橋一號橋（Thai-Laos Friendship Bridge No.1），就能從泰國快速進入寮國首都。

Photo Credit：張雅粱 懸掛泰寮國旗的友誼大橋

永珍做為寮國首都，國際化的程度遠比不上曼谷、雅加達等東南亞大城市，曾經有背包行家評論她是東南亞十大無聊的城市，主要原因還是在於寮國的觀光與文化政策都尚未成熟，所以當地的交通、行旅與風土人情，相較於湄公河對岸的泰國，都有明顯落差。即便如此，仔細看看這座城市，還是有值得記錄的人文景色，如永珍凱旋門（ປະຕູໄຊ，patuxay，Victory Gate of Vientiane）就是其中一處。

Photo Credit：張雅粱 美麗的永珍凱旋門

巴黎凱旋門（1806-1836 AD）是拿破崙為紀念法國於1805年打敗俄奧聯軍之役，於1806年下令修建而成，這類以石碑、石柱或石門形式的紀念碑銘，從古文明兩河流域時代就開始，古人不約而同地採用堅固石材，或鐫刻、銘文當時具有意義的一段戰役或歷史，使其華麗傳世；而在永珍，也有一座這樣的凱旋門（1957-1968？AD）（註1），同樣經過不同政權的時代洗禮，歷經停建、重啟與完工的波折過程，用以紀念為國捐軀的寮國英雄們。

除了一些報導外，現階段有關永珍凱旋門的歷史記載很少，因此朱拉隆功大學（簡稱朱大）建築系團隊特地前往調研，並於2020年發表了〈寮國永珍凱旋門建築元素探討〉（Xeuaxok, et al., 2020）（註2），用以分析永珍凱旋門的文化意義。

在說明永珍凱旋門的文化符碼前，必須先認識寮國近代幾段歷史，方便理解凱旋門建造時的社會背景：

1893年法國壓迫泰國簽下《法暹條約》，該條約幾經轉折，於1907年正式簽訂，寮國成為法國的保護國。

1954年簽署日內瓦停戰協定，法國自寮國撤軍，寮國脫離法國殖民統治，獲得獨立，但寮國境內仍然內戰不斷。

1975年寮共宣佈廢除600年的君主制度，成立「寮人民民主共和國」。

從上述可知，在文化上，寮國曾經是法國殖民地，所以在永珍出現紀念戰役的法式凱旋門，不難理解；而時間上，永珍凱旋門始建於1957年，剛好是在寮國獨立後不久，那時寮國實施君主制，且內戰不斷，這些社會條件構成了該建築的時空背景，其創造於寮國政權更替、紛擾不止的年代。

永珍凱旋門採競標制，那時美國資助了寮國一筆興建新機場的資金，寮國政府沒有依照美政府的想法行事，反而用此資金打造了凱旋門；在眾多參賽者中，寮人Tham Sayasithsena所設計的模型拔得頭籌，其創作理念是在法國凱旋門的基礎上融入瀾滄設計（Lancang Style），因此順利地成為永珍凱旋門的建築師。