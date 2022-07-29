內建六軸防手震Hybrid雲台！華碩Zenfone 9單手更好拍

華碩5G旗艦手機Zenfone 9亮麗登場！採用4奈米製程Snapdragon® 8+ Gen 1處理器，5.9吋精巧機身蘊藏極致效能。5000萬畫素主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術，超大感光元件為同級手機[1]之最，無論是動態拍照、錄影或夜拍，皆能擁有穩定清晰的專業攝影體驗。嶄新四色：午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍，7月29日全台華碩專賣店、ASUS Store及各大電商平台[2]開賣，8月1日全通路上市，電信搭配指定專案手機0元起[3]。8月底前，購機登錄送郵政禮券NT$2,000，加碼送手機攝影線上學堂(價值NT$1,990)；華碩專賣店獨家贈送延長保固半年及KKBOX 90天儲值序號卡(總價值NT$2,148)，8月8日前登錄再抽50組飛利浦君爵柔膚電鬍刀(價值NT$8,888)；另有校園專案購機95折，詳情請參考：Zenfone 9活動官網。

Zenfone 9機身側面的ZenTouch按鍵內建指紋感應器，一觸解鎖超便利，亦可滑動查看通知、重整網頁或多媒體控制[4]，單手操控自如。砂岩紋路質感背蓋防汙，「雙擊背蓋」快速啟動自訂功能[5]。雙鏡頭模組包含5000萬畫素主鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭；光軌模式[6]下，以預設長曝光參數拍攝瀑布、星軌、車流等流動軌跡，一鍵直覺專業成像。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；120Hz AMOLED螢幕讓畫面更加流暢真實，搭配Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，並保留3.5mm耳機孔，提供絕佳聽覺饗宴。8G/128G，建議售價NT$19,990；8G/256G，建議售價NT$21,990；16G/256G，建議售價：NT$25,990，詳情請參考ASUS Zenfone 9

身兼攝影師身分的知性女星林予晞為Zenfone 9品牌大使，給予正面評價：「Zenfone 9具備全手動的攝影功能，能自行決定快門時間、ISO、對焦等，跟專業相機的使用感受非常類似；六軸防手震Hybrid雲台大幅減少晃動，讓拍攝更加穩定。」此外，林予晞也將與四位攝影專家—章潔、武敬凱、Ada Lin與Sammi Fang，分別就城市夜拍/街景、人像、動態錄影、美食、旅遊風景五大主題，規劃手機攝影線上學堂，內容實用、精彩可期。

華碩專為Zenfone 9用戶開發「Connex智慧擴充配件組」與「快取背包配件」。「Connex智慧擴充配件組」包含多功能手機殼、便攜卡夾及可自動開啟串流媒體的感應式手機架，供消費者自由組裝使用，建議售價：NT$1,290，詳請請參考：Connex智慧擴充配件組。「快取背包配件」採用磁吸與繩索雙重防摔裝置，將Zenfone 9固定於背帶上變身運動攝影機，解放雙手，記錄雙眼所見景致；取下手機立即開啟相機應用程式，不錯過精彩瞬間。建議售價：NT$2,099，詳情請參考：快取背包配件。