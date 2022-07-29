香港男團MIRROR演唱會發生意外兩舞蹈員受傷，粉絲暴怒、港府下令暫停演出

香港人氣男團MIRROR昨晚（28日）在紅館舉行的演唱會，舞台發生嚴重意外，台上一大型投映裝置突然倒下，壓傷兩名舞蹈員，MIRROR在台上的成員則未有受傷。主辦單位宣布腰斬演出，香港特首李家超表示感震驚，港府指示演唱會要暫停，並成立小組跟進調查。

伊利沙伯醫院周四晚發出新聞稿，指就事件共接收兩名傷者，一人頸部受傷，情況嚴重；另一傷者頭部受傷，情況穩定。

MIRROR為現時香港最紅的男團，早前演唱會門票開售引來全港粉絲瘋搶。演唱會原定舉行12場，周四晚發生嚴重意外的是第四場。根據網上流傳影片，發生意外時，正是MIRROR其中兩名最具人氣的成員Edan和Anson Lo表演《Elevator》，連同台上其他舞蹈員約有十數人。意外發生時，舞台上方吊掛著的6塊大型投映裝置正升高，但其中一塊突然垂直向下墜，直接壓倒其中一名剛好走過下面的舞蹈員，而附近另一名舞蹈員亦被波及。

意外發生後，現場燈光立刻調暗，影片聽到不少人在尖叫，也有人指摘演唱會主辦方妄顧演出者的安全。其後，警方、消防及救護人員進場，主辦單位亦宣布演出腰斬，並要求在場觀眾離開。

從另一片段可見，MIRROR的經理人「花姐」黃慧君到台上呼籲觀眾盡快離場，又承諾會處理現場安全問題及演唱會的門票，她更一度鞠躬致歉。不過，從現場影片聽到，有人不滿大叫「你仲好講安全，場場都係咁」，但也有人拍掌鼓勵，大叫「加油」。

MIRROR演唱會並非首次出現意外，之前另一名成員Frankie在台上演講時失足跌下台，幸好當時未有嚴重傷害；另一成員Anson Kong在升降台上跳唱時，升降台也曾突然大力搖晃，只是AK平衡過來沒掉下台；而演唱會周一（25日）首晚，大會安排12人在一高空橋上跳唱，眾人未有繫上安全帶，但被拍得兩截橋在跳唱時十分搖晃，主辦方被公眾批評後第二日已取消相關環節。

演唱會開始前也發生小插曲，演出前的總綵排有一位舞蹈員受傷，一班參演的舞蹈員更在IG上展示「黑畫面」，以示對大會未有注重安全不滿。

港府下令停演

事件發生後，行政長官李家超發表聲明回應MIRROR演唱會意外，表示對事故感到震驚，向傷者致以慰問，希望他們早日康復。李家超表示，已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康文署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。

而文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，非常關注MIRROR演唱會意外事件，已要求康文署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處及有關人士調查意外成因以及作出跟進工作。楊潤雄說，因應該意外，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。康文署及勞工處在前日曾經就近日發生的舞台事件，聯絡演唱會主辦機構，並要求主辦機構檢視情況及提供改善措施。

而演唱會主辦機構Music Nation及Makerville則於周五凌晨發出道歉聲明，對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況，「我們會對傷者提供一切所需協助。我們會徹查事故原因。」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex