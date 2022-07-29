美國眾議院議長裴洛西29日出訪亞洲，台灣行程僅列「暫定」，葛來儀憂美中軍事衝突建議延期

NBC：裴洛西29日出訪亞洲，「暫定」台灣行程

（中央社）美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）今（29）日引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。

《NBC News》今天引述兩位不具名消息人士表示，裴洛西29日將率領國會團訪問亞洲。根據其中一名今天下午看過出訪行程的消息人士，裴洛西將造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，而外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

報導說，裴洛西邀請幾位資深國會議員參與訪團，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），以及去（2022）年11月曾率團訪台的眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）。高野今天婉拒回應。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）辦公室昨天向《中央社》記者證實，麥考爾也受邀，但因有其他安排無法參與。

裴洛西在美國總統繼承順位排名第2，傳出將訪問台灣後引起中國高度不滿，揚言將強硬回應。截至目前，裴洛西辦公室都以安全慣例為由，不願討論出訪行程，美國行政部門也尚未證實。

若順利成行，裴洛西將是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，首位訪問台灣的美國眾議院議長。

談到裴洛西訪台可能性，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天告訴《中央社》記者，就她了解，裴洛西決心要去台灣，過去一週的情勢升高她不去的代價。

不過，葛來儀認為裴洛西還是有方法能夠延後行程，保全面子。她說，美國國會或行政部門需要採取其他作為，展現美國捍衛自身利益及支持台灣的決心，才不會看來軟弱，「這是可行的」。

裴洛西對中國人權立場強硬，曾在天安門拉布條挺民主

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西以對中國強硬開啟政治生涯，當時還是新科國會議員的她敢於天安門事件兩年後，就在天安門廣場拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」黑布條。

逾30年後，裴洛西可能的台灣行將對中國的外交強硬立場推向最顛峰，官員擔心此行結果恐具挑釁意味，此事已經造成華府和北京最高層關係緊張。

美中關係風險很高，華府致力平衡之際，裴洛西是否率團訪台仍在未定之天。但可以確定的是，對美國和對裴洛西本人而言，她的決定對外交政策和人權立場將是關鍵的一刻。

《美聯社》報導，1989年天安門學生民主運動遭武力鎮壓時，裴洛西還是新科議員。兩年後她與較資深議員訪問北京，媒體拍下3位美國議員拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑布條，武警很快趕到，一行人遭到短暫拘留。

一段當時的畫面錄到裴洛西說：「他們過去兩天以來一直告訴我們，中國有言論自由。」

華府倡議團體「爭取香港運動」（The Campaign for Hong Kong）總裁朱牧民（Samuel Chu）說，那次訪問對裴洛西產生「深刻而且持久」的影響，成為她領導風格的基調。

裴洛西為中國人權發聲，1993年就曾致力反對北京申辦夏季奧運會，後來也反對北京申辦2008年奧運會。多年來，她尋求將中國的貿易地位與人權紀錄掛鉤，致力確保中國在監督下加入世界貿易組織（WTO）。

裴洛西過去也不乏實質表態挑戰中國之舉，包括2009年她曾將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席胡錦濤。

幾天後她回到華府，在國會一場紀念天安門事件20週年的演說中指出，「中國是一個非常重要的國家」，她並概括敘述美國對中國關係「在各個層面上」的重要性。

「但是經濟體規模、國家大小、關係厚薄，這些都不代表我們不應該暢所欲言。」裴洛西說：「我說過了，如果我們不大聲說出對於中國和西藏人權的擔憂，我們就喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威。」

兩黨國會議員都對裴洛西這趟可能的台灣行展現支持，將此行視為重要外交任務，而且等同於美國政府立法部門的表態。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）指出：「我充分理解世局敏感，但有個極其明顯的事實：如果我們容許中國從根本上就誰可以、誰不可以訪問台灣這件事說三道四，那麼台灣將遭到孤立。」

他強調：「我們不可以讓中國這樣幹。現在，她得作出判斷，看此刻出訪是否最明智。」

華府智庫主任葛來儀：憂美中衝突，建議延期

（中央社）美國眾議院議長裴洛西計劃訪台，華府的兩岸事務專家葛來儀以美中可能因此爆發軍事衝突為由建議延期，並呼籲美中雙方停止升高緊張態勢，明確傳達彼此關切與紅線。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀，及美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）聯名投書《紐約時報》，開頭直言美中在台海處在對撞路線上。

他們寫道，中國野心隨軍事實力提升，可能即將有能力併吞民主台灣，即使與美國一戰也在所不惜。中共總書記習近平今年秋季爭取史無前例的第3任期，沒有顯得軟弱的本錢。習近平不斷加強對台施壓，顯然認為美國可能即將正式支持台獨。

兩人形容美國長期奉行的戰略模糊已變成「戰略困惑」，總統拜登多次在涉台議題上失言，包括明言美國有協防台灣的承諾，破壞當初精心策劃、數十年來維護台海和平的政策。此外，美台官方往來、軍事合作及美國軍艦通過台海等過去低調的作為也逐漸檯面化。