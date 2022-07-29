美國GDP連兩季萎縮陷「技術性衰退」，拜登信心喊話：經濟走在正確道路上
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儘管GDP連兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。
（中央社）美國經濟受物價飛漲、利率走升夾擊，國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，符合技術性衰退定義。通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位的消費支出仍有成長，但明顯降溫。
美國商務部28日公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9％，延續首季萎縮1.6％的格局。這項眾所矚目的數據公布前，華爾街分析師預期第2季GDP折合年率擴張0.3％，經濟驚險躲過技術性衰退。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行打亂供應鏈，加上2月爆發的俄烏戰爭推升原油、小麥等大宗商品價格，美國通膨在第2季衝上40年高點，消費者信心低落、購買力打折扣。聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨而積極升息，導致房貸利率竄升，住宅投資明顯冷卻。
民間消費占美國經濟產值約2／3。根據商務部數據，第2季消費支出折合年率僅成長1％，不如前幾個月。隨著COVID-19疫情趨緩、消費從貨品轉向服務，第2季服務消費成長4.1％，非耐久財及耐久財消費分別下滑5.5％、2.6％。
企業持續填補庫存，但速度減慢，因而削弱經濟成長。受房貸利率飆升影響，住宅固定投資折合年率驟降14％。
COVID-19大流行兩年多來，美國經濟復甦軌跡有別於以往，景氣逐步降溫，就業成長卻依舊旺盛。過去4個月，美國每月平均新增38萬就業人口，失業率保持在3.6％，接近半世紀低點，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）因而認為經濟沒有處於衰退。
多數經濟學家也不認為美國經濟已陷入衰退。穆迪分析公司（Moody's Analytics）指出，撇除GDP，美國國家經濟研究局（NBER）認定景氣循環採納的就業、消費支出、工業生產及每週工時等數據持續成長，經濟尚未正式衰退。
但愈來愈多經濟學家認為，聯準會積極緊縮貨幣政策，企業投資減碼且延緩徵才、民眾眼見物價高漲而逐漸看緊荷包，美國經濟下半年會陷入溫和衰退。
為壓制通膨，聯準會自3月起連4次例會決議升息，聯邦資金利率目標區間已從COVID-19大流行後趨近零升到2.25％至2.5％。鮑爾27日暗示9月可能再度升息3碼（0.75個百分點），但強調決策依據是後續經濟數據。
商務部28日公布的是第2季GDP初估數據，未來幾個月會依更多資料修訂。
根據NBER，衰退定義是經濟活動廣泛、顯著且長時間走弱，參考指標包括GDP、民眾所得及支出、就業成長。美國上次經濟衰退是2020年2月至4月，時值COVID-19疫情爆發導致經濟活動大規模停擺。
美國GDP再次萎縮，拜登稱經濟走在正確道路上
（中央社）美國第2季國內生產毛額（GDP）再次萎縮，總統拜登（Joe Biden）28日致力舒緩選民對經濟狀態的擔憂，表示在聯邦準備理事會採取行動抑制通膨之際，經濟成長放緩不令人意外。
美國商務部今天公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9％，延續首季萎縮1.6％的格局。
路透社報導，拜登在聲明中表示：「在聯準會採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩不令人意外。我們走在正確的道路上，我們經歷過渡期後將更強大、更穩固。」
儘管GDP連兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。
美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。
根據路透社／易普索（Ipsos）民調，拜登支持率已跌至36％的新低紀錄，在食品雜貨、天然氣、住房價格攀升下，選民最關心的就是經濟。
Fed升3碼，專家：升息特快車步調放緩 經濟衰退風險增
（中央社）美國聯準會宣布升息3碼，專家指出，利率決策符合市場預期，可以觀察到美國上半年從強力打通膨開始轉向更關注經濟面，今年的升息特快車有望看到終點，但要留意經濟衰退風險可能正在上升。
專家表示，Fed這次升息3碼符合預期，台灣央行不太可能近期宣布召開臨時理事會。
歷經2天會議，美國聯邦準備理事會（Fed）在台灣時間28日凌晨2時宣布利率決策，12名官員全數同意再次升息3碼（0.75個百分點），把聯邦資金利率目標區間調高到2.25％至2.5％，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準。
- 市場如何看待這次決議與後續貨幣政策步調？
美國6月消費者物價指數（CPI）年增率一度飆升到9.1％，讓市場一度擔心7月一口氣升4碼，不過，隨著聯準會官員說法持續淡化市場4碼預期，Fed這次升3碼決議符合預期，美股也聞訊大漲。
台經院六所所長吳孟道告訴《中央社》記者，美國升息方向沒有改變，但可以感受到姿態放緩，鷹派立場有點鬆動。美國觀察到支出、生產面指標有些下滑，先前快速升息的效果正在慢慢發酵，對經濟造成一些負面影響，因此在升息步調上不會像過去衝那麼快。
第二，美國聯準會主席鮑爾提到通膨預期從高點反轉，6月CPI應是高峰，接下來慢慢往下，鮑爾說9月可能還是升2碼，但未來決策指引相較過去幾次會較不明確，後續要視當時數據再做決定，但年底前利率可能介於3％到3.5％之間。
鮑爾提到美國就業市場穩健，雖然經濟成長有放緩，但不認為美國經濟目前陷入衰退。吳孟道對此認同，他指出，美國失業率目前低於4％仍在很低的水準，可以看到勞動市場表現很不錯，生產力跟需求沒有想像中疲軟，但外部不確定性確實增加，可能影響全球經濟走勢。
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
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聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
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理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
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另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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