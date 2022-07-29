美國GDP連兩季萎縮陷「技術性衰退」，拜登信心喊話：經濟走在正確道路上

（中央社）美國經濟受物價飛漲、利率走升夾擊，國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，符合技術性衰退定義。通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位的消費支出仍有成長，但明顯降溫。

美國商務部28日公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9％，延續首季萎縮1.6％的格局。這項眾所矚目的數據公布前，華爾街分析師預期第2季GDP折合年率擴張0.3％，經濟驚險躲過技術性衰退。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行打亂供應鏈，加上2月爆發的俄烏戰爭推升原油、小麥等大宗商品價格，美國通膨在第2季衝上40年高點，消費者信心低落、購買力打折扣。聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨而積極升息，導致房貸利率竄升，住宅投資明顯冷卻。

民間消費占美國經濟產值約2／3。根據商務部數據，第2季消費支出折合年率僅成長1％，不如前幾個月。隨著COVID-19疫情趨緩、消費從貨品轉向服務，第2季服務消費成長4.1％，非耐久財及耐久財消費分別下滑5.5％、2.6％。

企業持續填補庫存，但速度減慢，因而削弱經濟成長。受房貸利率飆升影響，住宅固定投資折合年率驟降14％。

COVID-19大流行兩年多來，美國經濟復甦軌跡有別於以往，景氣逐步降溫，就業成長卻依舊旺盛。過去4個月，美國每月平均新增38萬就業人口，失業率保持在3.6％，接近半世紀低點，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）因而認為經濟沒有處於衰退。

多數經濟學家也不認為美國經濟已陷入衰退。穆迪分析公司（Moody's Analytics）指出，撇除GDP，美國國家經濟研究局（NBER）認定景氣循環採納的就業、消費支出、工業生產及每週工時等數據持續成長，經濟尚未正式衰退。

但愈來愈多經濟學家認為，聯準會積極緊縮貨幣政策，企業投資減碼且延緩徵才、民眾眼見物價高漲而逐漸看緊荷包，美國經濟下半年會陷入溫和衰退。

為壓制通膨，聯準會自3月起連4次例會決議升息，聯邦資金利率目標區間已從COVID-19大流行後趨近零升到2.25％至2.5％。鮑爾27日暗示9月可能再度升息3碼（0.75個百分點），但強調決策依據是後續經濟數據。

商務部28日公布的是第2季GDP初估數據，未來幾個月會依更多資料修訂。

根據NBER，衰退定義是經濟活動廣泛、顯著且長時間走弱，參考指標包括GDP、民眾所得及支出、就業成長。美國上次經濟衰退是2020年2月至4月，時值COVID-19疫情爆發導致經濟活動大規模停擺。

美國GDP再次萎縮，拜登稱經濟走在正確道路上

（中央社）美國第2季國內生產毛額（GDP）再次萎縮，總統拜登（Joe Biden）28日致力舒緩選民對經濟狀態的擔憂，表示在聯邦準備理事會採取行動抑制通膨之際，經濟成長放緩不令人意外。

美國商務部今天公布，經通膨與季節調整，第2季GDP折合年率萎縮0.9％，延續首季萎縮1.6％的格局。

路透社報導，拜登在聲明中表示：「在聯準會採取行動抑制通貨膨脹的同時，經濟放緩不令人意外。我們走在正確的道路上，我們經歷過渡期後將更強大、更穩固。」

After historic economic growth – regaining all private sector jobs lost during the pandemic – we knew the economy would slow down as the Fed acts on inflation.



Our job market is strong, spending is up, and unemployment is down. We have the resilience to weather the transition. — President Biden (@POTUS) July 28, 2022

儘管GDP連兩季下滑符合衰退的標準定義，白宮表示，由於消費者支出和就業市場表現依然強勁，現況距離符合更廣泛的衰退條件還差很遠。

美國11月8日將舉行期中選舉，民主黨對國會的控制權岌岌可危，對經濟的憂慮已成為拜登首要施政重點。

根據路透社／易普索（Ipsos）民調，拜登支持率已跌至36％的新低紀錄，在食品雜貨、天然氣、住房價格攀升下，選民最關心的就是經濟。

Fed升3碼，專家：升息特快車步調放緩 經濟衰退風險增

（中央社）美國聯準會宣布升息3碼，專家指出，利率決策符合市場預期，可以觀察到美國上半年從強力打通膨開始轉向更關注經濟面，今年的升息特快車有望看到終點，但要留意經濟衰退風險可能正在上升。

專家表示，Fed這次升息3碼符合預期，台灣央行不太可能近期宣布召開臨時理事會。

歷經2天會議，美國聯邦準備理事會（Fed）在台灣時間28日凌晨2時宣布利率決策，12名官員全數同意再次升息3碼（0.75個百分點），把聯邦資金利率目標區間調高到2.25％至2.5％，達到不刺激也不拖慢經濟的中性水準。

市場如何看待這次決議與後續貨幣政策步調？

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率一度飆升到9.1％，讓市場一度擔心7月一口氣升4碼，不過，隨著聯準會官員說法持續淡化市場4碼預期，Fed這次升3碼決議符合預期，美股也聞訊大漲。

台經院六所所長吳孟道告訴《中央社》記者，美國升息方向沒有改變，但可以感受到姿態放緩，鷹派立場有點鬆動。美國觀察到支出、生產面指標有些下滑，先前快速升息的效果正在慢慢發酵，對經濟造成一些負面影響，因此在升息步調上不會像過去衝那麼快。

第二，美國聯準會主席鮑爾提到通膨預期從高點反轉，6月CPI應是高峰，接下來慢慢往下，鮑爾說9月可能還是升2碼，但未來決策指引相較過去幾次會較不明確，後續要視當時數據再做決定，但年底前利率可能介於3％到3.5％之間。

鮑爾提到美國就業市場穩健，雖然經濟成長有放緩，但不認為美國經濟目前陷入衰退。吳孟道對此認同，他指出，美國失業率目前低於4％仍在很低的水準，可以看到勞動市場表現很不錯，生產力跟需求沒有想像中疲軟，但外部不確定性確實增加，可能影響全球經濟走勢。