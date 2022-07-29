英國國家安全顧問：西方與中俄缺乏溝通面臨核武風險，時局比冷戰更危險

英國國家安全顧問斯蒂芬・洛夫格羅夫爵士（Sir Stephen Lovegrove）說，西方因為與俄羅斯和中國沒有展開足夠的對話，面臨核戰爭的危險。

7月27日由美國首都華盛頓的戰略和國際研究中心舉行的一次線上活動中，洛夫格羅夫爵士發表講話，對目前的國際局勢發出警告。

洛夫格羅夫爵士說，敵對大國在冷戰時期彼此之間更了解對方，而今天缺乏對話使誤判的可能性更大。他提出既要增強自身威懾力，同時又要加強軍備控制。

洛夫格羅夫爵士此番演講，正值美國總統拜登和中國國家主席習近平通電話之前。這是美、中兩位領導人自今年3月以來的首次通話。

預計他們將討論引發中、美關係持續緊張的台灣問題和川普時代對中國進口商品徵收關稅等敏感問題。

國際秩序

洛夫格羅夫爵士的演講從俄羅斯入侵烏克蘭開始。他說，在烏克蘭發生的一切展現出來的是冷戰後國際秩序繼承者之間展開的更為廣泛的競賽。

他說：「這場競賽具有深遠的影響。它將決定我們是生活在一個由中國、俄羅斯這樣在地區間咄咄逼人大國一心追求『強權即公理』卻不受約束限制的世界，還是一個所有國家都能確保其主權、競爭不會演變成衝突，而且我們合作共同保護地球的世界。」

「隨著這場競賽的展開，我們正在進入一個危險的新擴散時代，在這個時代，技術變革正在增加許多武器的破壞潛力，而這些武器系統也更容易獲得。」

「我們需要開始思考新的安全秩序。」

戰略穩定

洛夫格羅夫爵士認為，現在戰略穩定面臨危險，因為冷戰時期，戰略穩定受到威脅「基本上是可預測的、線性的過程，可以被監測和應對。」

「現在，我們面臨著更廣泛的戰略風險和升級途徑，這是由科學技術的發展所驅動的，包括快速的技術進步、向混合戰爭的轉變，以及在空間和網絡等新領域不斷擴大的競爭。」

他說使情況更加嚴重的是：「俄羅斯一再違反對核不擴散條約的承諾；中國擴大其核武庫和常規武器庫的速度和規模，而且中國對參與任何軍備控制協議表現出漫不經心」。

美英與盟國

洛夫格羅夫爵士在談到如何應對穩定所面對的危險時說，要從威懾和軍控兩個方面著手，採取更加廣泛和更為深入的方法

「在美國和英國，我們已經開始在威懾方法層面走向更深入的整合。從英國的角度來看，綜合威懾意味著匯總政治、外交、經濟和軍事等國家實力的所有槓桿以產生效果。綜合威懾也意味著在政府和社會中以更廣泛、更加聯合的方式工作。」

他說這意味著與合作伙伴更加緊密攜手，「通過北約，但也通過諸如澳英美聯盟（AUKUS）這樣的新組合，並加強我們與歐洲－大西洋、印度－太平洋和世界各地的合作伙伴的關係。」

「在一個侵略大國崇尚勢力範圍概念的時代，我們必須確保弱勢國家有能力保護自己，從而首先阻止侵略的發生。」

如何軍控

在如何控制軍備方面，他提到了四個原則：

規範行為，不排除協商新的軍備協議；

擴大對話範圍，除了與傳統核大國溝通，還與世界其他國家溝通；

開始對話，建立互信應對虛假消息；

盡早行動重建互信機制。

他說：「對話本身也有重要的內在價值。套用丘吉爾必須引用的一句話來說，我們要的是談來談去，而不是打來打去。」

「在冷戰期間，我們受益於一系列的談判和對話，增進了我們對蘇聯理論和能力的了解，反之亦然。這給了我們雙方更大的信心，不會誤判核戰爭。今天，我們對未來可能威脅到我們的其他國家特別是中國，卻並沒有同樣的基礎。」

英媒反應

英國《每日電訊報》報導說，洛夫格羅夫爵士這一演講「體現英國立場趨於強硬」，警告說「世界可能不再有冷戰時期阻止與蘇聯爆發核戰爭的安全保障，提出中國與西方發生『不可控衝突』的可能前景。」

英國小報《每日郵報》報導說，洛夫格羅夫爵士的這一演講堪稱「里程碑」，他說「英國的敵人正在研發高科技武器和激光，同時大量儲藏化學武器和傳統巡航導彈」。

「國家安全顧問透露出對未來大型戰爭的害怕，因為信任已經打破，還說北京和莫斯科似乎很樂於漠視國際條約。」

《衛報》報導稱，洛夫格羅夫爵士讚揚了白宮與中國重新接觸的決定，但是同時也強調科技進步帶來的風險。

《泰晤士報》報導的標題是：「與敵人對話，不然有核戰爭危險」。報導說：西方有可能陷入與中國或俄羅斯的核衝突中，因為敵對大國之間的非正式溝通渠道已經崩潰了。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰