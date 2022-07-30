逃避雖可恥但有用：國家首腦下台後形形色色的海外流亡之路

斯里蘭卡爆發經濟危機，局勢動蕩，時任總統拉賈帕克薩2022年7月13日乘軍用飛機逃往馬爾地夫，稍後再乘飛機前往新加坡，在那裡宣布辭職。

新加坡外長聲稱拉賈帕克薩是持短期私人旅行簽證入境的。一個人權組織上書新加坡司法部長，請求以刑事犯罪控罪逮捕拉賈帕克薩，因為他在斯里蘭卡內戰中扮演的角色涉嫌刑事犯罪。

斯里蘭卡內閣發言人又宣布他將不日返國。

歷史上因為各種原因被趕下台、流亡海外的國家元首並不罕見。戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）是這個名單上最新一員。

美國西北大學政治學教授艾貝爾・埃斯克利巴－福爾奇弗克（Abel Escriba-Folch）和丹尼爾・克爾瑪立克（Daniel Krcmaric）的研究顯示，1946年至2012年期間，有180多名被趕下台的國家元首流亡海外。

他們的流亡之路各不相同。

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班娜姬．布托（1984 - 1986， 1999 - 2007）和納瓦茲・謝里夫（1999 - 2007）

有些國家的政治環境可能導致領導人流亡海外的情況比其他國家更多，巴基斯坦就是一個例子。

班娜姬．布托（Benazir Bhutto）的政治生涯彷彿過山車那樣跌宕。她曾兩次被迫流亡，但在這兩次流亡之後（第一次是在英國，然後在阿聯酋），她又回到巴基斯坦，再度登上總理之位。

她第一次當選後聲望達到巔峰，成為當時世界上最引人注目的女性領導人之一，她的集會總是吸引難以計數的人參加。

她是有史以來第一位在穆斯林佔人口多數的國家擔任元首的女性，而且先後兩次：1988-1990，以及1993-1996。但在這兩次任期中她都因涉嫌腐敗而被總統免職。

布托夫人2007年在一次自殺式炸彈襲擊中喪生。她的父親和兩個兄弟也死於暴力襲擊。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 納瓦茲・謝里夫

布托兩次擔任總理，兩次被免職，兩次接替她的都是納瓦茲・謝里夫（Nawaz Sharif）。

但是，1999年，他被軍方廢黜，和布托一樣，被迫流亡，且在前往沙特阿拉伯之前被短暫監禁。

又過了14年，謝里夫殺回國內，領導反對派重返政壇，為他贏得第三次總理任期。

但是，2017年巴拿馬文件醜聞曝光，揭出與離岸公司的關聯和他家族財富報表上未顯示的資產，巴基斯坦最高法院裁定他終身不得擔任公職。

還有一位巴基斯坦政壇要人，在1999年迫使布托和謝里夫流亡海外的政變中奪取政權的佩爾韋茲・穆沙拉夫（Pervez Musharraf），後來也是在流亡中結束了自己的政治生涯。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 馬可仕（揮手者） 1965年當選總統。他的兒子，右二，2022年當選費菲律賓總統。

費迪南德・馬可仕

1986年，費迪南德・馬可仕（Ferdinand Marcos）聲稱在總統選舉中獲勝，但受到欺詐指控，引發大規模抗議示威，事態嚴峻，一觸即發。

時任美國總統雷根（Ronald Reagan）建議他放棄在菲律賓的權力爭奪，流亡夏威夷。

「菲律賓曾是美國的殖民地，馬可仕是重要的反共盟友，他得到了（來自華盛頓）的慷慨經濟和軍事支持，」 埃斯克利巴-福爾奇教授說。

他說，這也可以是一個先例，為即將離任的獨裁者提供一個安全的流亡目的地，結果可以說是使政權過渡比其他方式更順利。

馬可仕家族統治時期的最大特色包括針對反對者的政治暗殺、泛濫的侵犯人權行為、 腐敗和炫耀性揮霍（其妻伊美黛・馬可仕的鞋子收藏堪稱傳奇），與此同時，數百萬人則生活在極端貧困中，國家的債務不斷增加。

2022年5月，馬可仕的兒子，綽號「邦邦」（Bongbong）的小費迪南德・馬可仕在大選中獲得壓倒性勝利，當選總統，被稱為政治王朝的驚人捲土重來。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿亞圖拉・何梅尼，伊朗最高領導人，精神領袖。

伊朗宗教領袖何梅尼（1964-1979）和國王巴勒維（1979-1980）

魯霍拉・何梅尼（Ruhollah Khomeini）是伊朗宗教領袖。他反對並推翻了國王沙阿・穆罕默德・禮薩・巴勒維（Shah Mohammed Reza Pahlavi）的親西方政權，並創建了今天人們所知的伊斯蘭共和國。

事關立國之本和國家前途方向的鬥爭，兩人都面臨流放的懲戒。巴勒維難以找到一個安全的避風港，這對其他考慮消極退出戰略的領導人不啻為一個警告。

何梅尼在1964年因不加掩飾、直言不諱地反抗當局而被流放，先到了土耳其、伊拉克，然後又去了法國。他在那裡號召支持者推翻巴勒維政權。

不過，巴勒維在國內越來越不受歡迎，伊朗各地陸續爆發騷亂、罷工和示威活動。

1979年1月，他的政府被推翻，他和家人逃往海外。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 伊朗前國王巴勒維

同年2月1日，何梅尼凱旋歸國，與他一起乘飛機返回伊朗的記者們記得，當時大家都在擔心飛機會被擊落。《BBC》的國際事務記者約翰・辛普森當時也在飛機上。

何梅尼回國後在全民公投中贏得壓倒性的勝利，並被成為為伊朗的政治和宗教領袖。

巴勒維國王和法拉赫皇后先飛往埃及的阿斯旺。官方報導稱國王夫婦出國「度假」和療病修養。

隨後，他曾先後在摩洛哥、巴哈馬、墨西哥、美國和巴拿馬短暫停留，1980年7月27日在開羅死於癌症。

巴勒維作為被廢黜的君主在美國接受治療這件事曾引發美國駐德黑蘭大使館遭武裝襲擊和人質危機，美國外交人員被拘押了400多天。

1989年6月4日，作為最高領袖統治伊朗十年的何梅尼去世。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿根廷前總統伊莎貝爾・貝隆（Isabel Peron）是世界上第一位女總統。

伊莎貝爾・貝隆

阿根廷前總統伊莎貝爾・貝隆（Isabel Peron）是世界上第一位女總統，但自1981年以來，她在西班牙過著與世隔絶的生活。