【破解陰謀論】飛機雲其實是「化學尾跡」？某種勢力正在向民眾噴灑危險的化學物質？

Photo Credit: AFP / BBC News 有不少陰謀論者把飛機尾跡稱為是「化學尾跡」。

夏天，陽光明媚的早晨，一個網路詞流行起來：「化學尾跡」。這個名詞背後的真相是什麼？

抬頭仰望湛藍的天空，你可能會看到飛機後面拖著一道道濃濃的白色尾跡。

它們主要由水組成，被稱為飛機尾跡或者蒸氣尾跡。但越來越多的人錯誤地認為，那是一些邪惡事情正在發生的證據。

一些人認為，某種勢力正在向民眾噴灑危險的化學物質──也就是所謂的化學尾跡。對於其目的，沒有明確定論，但是說法不一。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行之後，陰謀論思維激增，再加上眼下恰逢夏季旅行旺季、天空晴朗，曾經沒有多少人重視的化學尾跡論，現在又受到一些網路紅人的推廣。

什麼是蒸氣尾跡？

蒸氣尾跡是由噴氣燃料燃燒產生的水蒸氣和細煤煙顆粒，凝結成冰晶而形成的。在低濕度的空氣中，晶體就會消散。在高濕度情況下，它們會持續存在，最終在天空的大片區域形成肉眼可見的蒸氣軌跡。

濕度差異為有些飛機會產生蒸氣尾跡、而有些則不會提供了解釋。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有些飛機會留下蒸氣尾跡，有些則不會。

英國氣象局氣象學家麥吉弗恩對BBC表示，高濕度意味著蒸氣尾跡可以持續很長時間，並變成薄層的卷雲。卷雲很短、呈分離或發絲狀，常出現在高海拔區域。

他指出，雲層中即使有那些所謂的化學物質也不太可能達到地面，因為它們所處的海拔如此非常高。

化學尾跡論的追隨者們堅持認為，清晨的化學尾跡會導致當天晚些時候雲層覆蓋更大 - 但這個現象可以用自然對流過程來解釋。英國氣象局表示，這是由於太陽使地面升溫，導致溫暖空氣上升，並在當天晚些時候凝結成雲。

陰謀論是如何開始的？

20世紀90年代，就開始盛行一個說法，政府或某些勢力經常定期從客運航班向地球噴灑化學物質。

最初，相信這種說法的人聲稱，含有有毒金屬鋇的噴霧劑是用來安撫大眾或減少人口的。

但這個想法一直在發展，這意味著今天的「化學尾跡論」出現了幾個不同說法。

Photo Credit: BBC News 相信化學尾跡理論的一些人認為，在屋外擺上白醋可以幫助化解。

近年來，追隨者們擴大了指控範圍，聲稱尾跡被用來傳播COVID-19病毒、傳發疫苗、啟動「精神控制」、減少人口或推動「世界新秩序」。

今年，有關的虛假指稱變得格外頻繁，以至於事實核查慈善機構Full Fact自4月以來已經發布了10條闢謠消息。

宣傳化學尾跡論的網紅們在臉書（Facebook）和Telegram等平台上非常活躍，他們在這些平台上討論當天所謂的「噴灑，並跟蹤飛機」。一些人建議在戶外放一碗白醋，說這樣可以清除有化學尾跡的天空。

多個化學尾跡社交媒體組織還經常發布反疫苗貼文，宣揚否認氣候變化的理論，這些理論得益於COVID-19大流行期間陰謀論的增加，以及美國前總統特川任期內匿名者Q（QAnon）陰謀論的興起。

這種現象是國際性的，追隨者遍及英國、歐洲、澳洲和美洲，實際上，遍及任何有商用飛機或軍用飛機飛行的地方。化學尾跡論也得到了一些名人和網路紅人的支持。

Photo Credit: BBC News 噴氣燃料燃燒產生的水蒸氣和細煤煙顆粒凝結成冰晶而形成的。

真相是什麼？

像許多持續存在的陰謀論一樣，化學尾跡的說法也有一個核心。

在20世紀50年代和60年代，也就是該陰謀論誕生的幾十年前，在一系列秘密細菌戰測試中，英國大部分地區都被噴灑了可空氣傳播的化學物質。另外在1950年，一艘船向舊金山噴灑了一種化學製劑，以評估生物武器襲擊人口稠密地區的影響。

化學尾跡陰謀論者把這樣的秘密實驗來作為他們的論點的根據，但完全誇大其實，因為他們聲稱，由於各種各樣的原因，我們不斷地──而且非常明顯地在遭受成噸的危險化學物質的故意噴灑。

和其他陰謀論者一樣，化學尾跡論崇尚者也會抓住新聞事件來推動他們的議程，例如在最近熱浪席捲英國期間發布的這樣的信息：

Photo Credit: TWITTER/MAZE OF DECEPTION / BBC News 在最近熱浪席捲英國期間發布的一條推文說，英國政府周日授權飛機48小時釋放化學物質，聚集太陽熱量，以獲得高溫記錄。（此為虛假信息）

沒有證據表明這條推文中的說法是真的，這條推文也無法解釋歐洲同期創紀錄的氣溫。

英國航空公司飛行員協會（BALPA）告訴BBC，他們知道這些「沒有證據」的化學尾跡理論。

該協會表示，「這些虛假理論分散了我們的注意力，使我們偏離了真正重要的東西，偏離了我們認為應該進一步研究的領域。」

人們擔心高空飛行的飛機會對長期氣候變化帶來影響──不是透過故意釋放秘密化學物質，而是通過一種名為「輻射強迫」的機制帶來的飛機尾跡。

BALPA告訴BBC，他們正在促進開展一項全面的研究試驗，研究航空、而不是二氧化碳對污染的影響，以及飛機尾跡對氣候變化的影響。

Photo Credit: BBC News

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航