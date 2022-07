《權力遊戲》與《魔戒》兩大熱門奇幻系列正面鬥法，誰將勝出？

奇幻迷們似乎從來沒有這麼被「寵壞」過。

在不到兩個星期之內,史上最成功的奇幻題材系列影集中的兩部都將各自推出最新力作:《權力遊戲》(Game of Thrones)的衍生劇《龍之家族》(House of the Dragon)和《魔戒:統御魔戒》(Lord of the Rings: The Rings of Power)將要正面對決,爭奪你的眼球和讚譽。

兩邊陣營均公開地淡化有關相互對抗的討論,但是由於兩部新作的相似度、規模以及在競爭平台上線的時機等,被比較是無可避免的——《龍之家族》將在8月21日首播,而《統御魔戒》則是在9月2日推出。

令這場巨量級收視對決更加矚目的是,兩大系列在此之前是存在於兩個完全不同的媒體宇宙當中——「權力遊戲」系列是作為電視劇出現的,而「魔戒」到現在為止還只推出過系列電影。

我們對這兩個系列了解有多少呢?它們將如何爭奪這個奇幻題材市場的王座?

《龍之家族》和《統御魔戒》的故事情節

Photo Credit: HBO Max / BBC News 《龍之家族》與《統御魔戒》一樣,都是一部前傳。

一個是電視劇大製作系列,一個是奧斯卡得獎的三部曲電影,兩部新作都是各自系列的前傳。

《龍之家族》的背景設定在《權力遊戲》原劇事件發生的幾百年前,集中講述坦格利安家族(House Targaryen)跌宕起伏的歷程,他們是原劇中爭奪維斯特洛土地統治權的各大家族之一。

《統御之戒》的背景則要更往前推一些:這個系列故事發生的時間比《哈比人》(The Hobbit,《霍比特人》)和《魔戒》三部曲講述的歷險還要早數千年。

它的主要故事線是大反派索倫(Sauron)的崛起征程。

在哪裡看?

Photo Credit: Amazon Studios / BBC News 亞馬遜希望《統御魔戒》能夠發揮魔力,令它在串流市場上爭得一席之地。

它們將在不同的平台上開播。《龍之家族》由HBO Max製作,電視播映版權將與各國和地區單獨訂立協議。

《統御魔戒》是亞馬遜(Amazon)公司的王牌,用來和Netfilx和迪士尼(Disney)等其他串流平台競爭,因此只會在亞馬遜的Prime Video服務平台上提供收看。

演員

Photo Credit: HBO Max / BBC News 出演出《王冠》(The Crown)和《神秘博士》的麥特・史密斯是《龍之家族》中的知名演員之一。

《龍之家族》會比《統御魔戒》有更多的熟悉面孔,比如出演過英劇《浴血黑幫》(Peaky Blinders)的派迪・康斯丁(Paddy Considine)和《神秘博士》(Dr Who,《超時空奇俠》/《異世奇人》)的麥特・史密斯(Matt Smith)等。

《統御魔戒》將會主要由新面孔出演,比如英國演員莫菲德・克拉克(Morfydd Clark),她飾演的角色是凱蘭崔爾(elf Galadriel),這個角色在「魔戒」電影系列中曾由凱特・布蘭切特(Cate Blanchett)飾演。

映前呼聲誰更大?

Photo Credit: Getty Images / BBC News 除了票房大獲成功之外,《魔戒》系列電影還合共贏得17個奧斯卡獎。

兩部新劇的期待值和話題熱度都非常高,提前發佈的預告片都激起極大興趣,觀看量以百萬計。

HBO的《龍之家族》的第一部官方預告片(2021年10月在YouTube上發佈)至今已經有超過1700萬觀看量。

《統御魔戒》的第一部預告片在今年2月發佈,當時是作為美式橄欖球職業聯賽(NFL)決賽超級碗(Superbowl,超級杯)賽前馬拉松式廣告的一部分,在YouTube上被觀看超過3000萬次。

兩部劇均吸引了大量媒體的關注——特別是圍繞各自的製作規模和成本。《統御魔戒》預計將是電視史上製作最昂貴的節目,亞馬遜表示為此製作撥出了超過10億美元。

《龍之家族》涉及的費用也同樣驚人——第一季10集的單集製作費被指約在2000萬美元左右。

注定火爆?

Photo Credit: Amazon Studios / BBC News 亞馬遜的這部新劇取材自「魔戒三部曲」最後一部《王者歸來》的附錄。

這是很多粉絲腦中的問題,但是兩部劇都面臨某些挑戰。

對於《統御魔戒》來說,主要的挑戰是從電影到電視劇的轉變。此外,與那部取得巨大成功的系列電影不一樣,電視劇不會有奧斯卡得獎導演彼得・傑克遜(Peter Jackson)執導,也沒有那樣眾星雲集的演員陣容。

另一個挑戰則是與J・R・R・托爾金(J.R.R. Tolkien)有關,這個創造了「魔戒」宇宙的作家和製作人在1973年已經去世。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 「魔戒」宇宙的創造者J・R・R・托爾金生前並沒有看到這個電影系列的巨大成功。

亞馬遜沒有取得《精靈寶鑽錄》(The Silmarillion)的版權,這是在托爾金故去後的1977年出版的故事集,是這本書設定了《哈比人》和《魔戒》當中一系列事件的歷史框架。

劇集製作人轉而從「魔戒三部曲」最後一部《王者再臨》(The Return of the King)的附錄當中尋找靈感。

對於苛刻的奇幻迷來說,跟隨原著的設定——俗稱「原著黨」——常常會到達有如宗教的程度。

與原著分離的《統御魔戒》能贏得他們的認可嗎?操作方可能需要施點「法術」才能說服托爾金的鐵粉,相信這部新作也是值得納入他所創造的宇宙的。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 啟發《權力遊戲》的書作者喬治・R・R・馬丁也參與了《龍之家族》的製作。

《權力遊戲》的粉絲則不會有同樣的擔憂:啟發這部原創劇的書作者喬治・R・R・馬丁(George R.R. Martin)也參與了《龍之家族》的製作。

事實上,這部新劇是改編自馬丁在2018年的書《火與血》(Fire and Blood)當中一些章節。

《龍之家族》或許還會得益於一個事實:在2019年八季完結的《權力遊戲》現在仍然大受歡迎。

但這裡也有一個大陷阱:劇集的最後第八季受到廣泛批評,令粉絲帶著苦澀的滋味告別這個系列。

雖然有著驚人的收視率,但是這些粉絲當中有相當大的數量都對最後結局感到失望。他們還會回來再看更多關於維斯特洛的故事嗎?

Photo Credit: HBO Max / BBC News 儘管劇集大獲成功,但是很多粉絲和劇評人對於2019年《權力遊戲》最後第八季的結局感到失望。

誰將贏得粉絲的心?