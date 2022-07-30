《權力遊戲》與《魔戒》兩大熱門奇幻系列正面鬥法，誰將勝出？
我們想讓你知道的是
喬治・R・R・馬丁的確想要變化兩部劇的競爭之勢，今年較早前一次關於「權力遊戲」系列的Podcast訪問中，他說：「所有這些關於《龍之家族》和《統御魔戒》對打的宣傳是非常狹隘的觀點。」「我們為什麼假定奇幻世界只夠容納一個劇集？我希望兩部劇都能成功，」他說。
奇幻迷們似乎從來沒有這麼被「寵壞」過。
在不到兩個星期之內，史上最成功的奇幻題材系列影集中的兩部都將各自推出最新力作：《權力遊戲》（Game of Thrones）的衍生劇《龍之家族》（House of the Dragon）和《魔戒：統御魔戒》（Lord of the Rings: The Rings of Power）將要正面對決，爭奪你的眼球和讚譽。
兩邊陣營均公開地淡化有關相互對抗的討論，但是由於兩部新作的相似度、規模以及在競爭平台上線的時機等，被比較是無可避免的——《龍之家族》將在8月21日首播，而《統御魔戒》則是在9月2日推出。
令這場巨量級收視對決更加矚目的是，兩大系列在此之前是存在於兩個完全不同的媒體宇宙當中——「權力遊戲」系列是作為電視劇出現的，而「魔戒」到現在為止還只推出過系列電影。
我們對這兩個系列了解有多少呢？它們將如何爭奪這個奇幻題材市場的王座？
《龍之家族》和《統御魔戒》的故事情節
一個是電視劇大製作系列，一個是奧斯卡得獎的三部曲電影，兩部新作都是各自系列的前傳。
《龍之家族》的背景設定在《權力遊戲》原劇事件發生的幾百年前，集中講述坦格利安家族（House Targaryen）跌宕起伏的歷程，他們是原劇中爭奪維斯特洛土地統治權的各大家族之一。
《統御之戒》的背景則要更往前推一些：這個系列故事發生的時間比《哈比人》（The Hobbit，《霍比特人》）和《魔戒》三部曲講述的歷險還要早數千年。
它的主要故事線是大反派索倫（Sauron）的崛起征程。
在哪裡看？
它們將在不同的平台上開播。《龍之家族》由HBO Max製作，電視播映版權將與各國和地區單獨訂立協議。
《統御魔戒》是亞馬遜（Amazon）公司的王牌，用來和Netfilx和迪士尼（Disney）等其他串流平台競爭，因此只會在亞馬遜的Prime Video服務平台上提供收看。
演員
《龍之家族》會比《統御魔戒》有更多的熟悉面孔，比如出演過英劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的派迪・康斯丁（Paddy Considine）和《神秘博士》（Dr Who，《超時空奇俠》/《異世奇人》）的麥特・史密斯（Matt Smith）等。
《統御魔戒》將會主要由新面孔出演，比如英國演員莫菲德・克拉克（Morfydd Clark），她飾演的角色是凱蘭崔爾（elf Galadriel），這個角色在「魔戒」電影系列中曾由凱特・布蘭切特（Cate Blanchett）飾演。
映前呼聲誰更大？
兩部新劇的期待值和話題熱度都非常高，提前發佈的預告片都激起極大興趣，觀看量以百萬計。
HBO的《龍之家族》的第一部官方預告片（2021年10月在YouTube上發佈）至今已經有超過1700萬觀看量。
《統御魔戒》的第一部預告片在今年2月發佈，當時是作為美式橄欖球職業聯賽（NFL）決賽超級碗（Superbowl，超級杯）賽前馬拉松式廣告的一部分，在YouTube上被觀看超過3000萬次。
兩部劇均吸引了大量媒體的關注——特別是圍繞各自的製作規模和成本。《統御魔戒》預計將是電視史上製作最昂貴的節目，亞馬遜表示為此製作撥出了超過10億美元。
《龍之家族》涉及的費用也同樣驚人——第一季10集的單集製作費被指約在2000萬美元左右。
注定火爆？
這是很多粉絲腦中的問題，但是兩部劇都面臨某些挑戰。
對於《統御魔戒》來說，主要的挑戰是從電影到電視劇的轉變。此外，與那部取得巨大成功的系列電影不一樣，電視劇不會有奧斯卡得獎導演彼得・傑克遜（Peter Jackson）執導，也沒有那樣眾星雲集的演員陣容。
另一個挑戰則是與J・R・R・托爾金（J.R.R. Tolkien）有關，這個創造了「魔戒」宇宙的作家和製作人在1973年已經去世。
亞馬遜沒有取得《精靈寶鑽錄》（The Silmarillion）的版權，這是在托爾金故去後的1977年出版的故事集，是這本書設定了《哈比人》和《魔戒》當中一系列事件的歷史框架。
劇集製作人轉而從「魔戒三部曲」最後一部《王者再臨》（The Return of the King）的附錄當中尋找靈感。
對於苛刻的奇幻迷來說，跟隨原著的設定——俗稱「原著黨」——常常會到達有如宗教的程度。
與原著分離的《統御魔戒》能贏得他們的認可嗎？操作方可能需要施點「法術」才能說服托爾金的鐵粉，相信這部新作也是值得納入他所創造的宇宙的。
《權力遊戲》的粉絲則不會有同樣的擔憂：啟發這部原創劇的書作者喬治・R・R・馬丁（George R.R. Martin）也參與了《龍之家族》的製作。
事實上，這部新劇是改編自馬丁在2018年的書《火與血》（Fire and Blood）當中一些章節。
《龍之家族》或許還會得益於一個事實：在2019年八季完結的《權力遊戲》現在仍然大受歡迎。
但這裡也有一個大陷阱：劇集的最後第八季受到廣泛批評，令粉絲帶著苦澀的滋味告別這個系列。
雖然有著驚人的收視率，但是這些粉絲當中有相當大的數量都對最後結局感到失望。他們還會回來再看更多關於維斯特洛的故事嗎？
誰將贏得粉絲的心？
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