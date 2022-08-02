俄烏戰爭現況：西方現代武器壓制了俄軍在頓巴斯的火力，但烏軍缺乏訓練成隱憂

烏克蘭東部前線的士兵表示，先進的西方武器阻止了俄羅斯的猛烈轟炸。但這僅是短暫的平靜，還是戰爭動向正在轉變的跡象？

在巴赫穆特（Bakhmut）北部的山坡上，五股濃煙穿過清澈的藍天。巴赫穆特是一個幾乎空寂無人的農業城鎮，數周以來一直被俄羅斯持續轟炸。

「這不是我們的生活，沒有地方是安全的，我真希望我的生命結束了。」86歲的安娜・伊萬諾娃（Anna Ivanova）說。她在一根拐杖的幫助下彎下腰，從她的花園裡拔草，兩架烏克蘭戰機在空中呼嘯而過。10分鐘後，五聲或更多的轟鳴聲不斷地從燦爛的黃色向日葵田地向西傳來。

從北部被摧毀的斯洛夫揚斯克市，到南部頓涅茨克附近被遺棄的村莊。任何一個開車接近烏克蘭東部頓巴斯地區蜿蜒前線的人都能感覺到，俄羅斯似乎無休止的隨意猛烈轟炸，仍像以往一樣瘋狂。

但是，在頓涅茨克外小麥田的角落，烏克蘭炮兵部隊的指官德米特羅（Dmitro）堅定不移的表示：「他們不經常開火。（俄羅斯部隊的）火炮射速下降了一半。也許更多，下降了三分之二。」他拍了拍他旁邊一輛綠色大汽車的側面。

Photo Credit: BBC News

這輛車是一門自走火炮，巨大的炮管指向南方俄羅斯控制的領土。這是法國製造的「凱撒」，現在可以在頓巴斯的鄉間小路上看到的，越來越多的先進的西方武器之一。德米特羅和這裡的許多人認為，這些武器正在幫助他們，扭轉對抗俄羅斯的局面。

隨著震耳欲聾的爆炸聲，「凱撒」向27公里外的俄羅斯步兵部隊和幾門火炮發射了3發炮彈中的第一發。「我們現在更凖確了，我們還可以打到更遠的地方。」他笑著說。在一分鐘內，炮兵隊又發射了兩枚炮彈，在俄羅斯炮兵部隊有機會追蹤其位置並進行還擊之前，這輛車已經迅速離開了。

最近幾周，烏克蘭平民和士兵看到上傳到網路上的無人機影片和其他影片似乎顯示，在俄羅斯控制的領土上發生了一系列大規模爆炸，他們常常為此而興高采烈。據廣泛報導，這些爆炸來自遠離前線的大型彈藥庫，但現在新抵達的西方武器可以觸及，包括美國的高機動性多管火箭系統（Himars）和波蘭的「克萊博」（Krab）自走榴彈炮。

「聽聽那沉默」，留著鬍子的52歲的尤里・貝雷扎（Yuri Bereza）說，他指揮著一支負責保衛斯拉夫揚斯克的志願部隊。最近的一個早上，在一個多小時的時間裡，到訪城東的防禦塹壕網絡，聽不到任何爆炸聲。「這都是因為你們給我們的火炮，因為它的凖確性」貝雷扎說「以前，俄羅斯的火砲數量是我們的50倍。現在更像是五比一。他們的優勢現在微不足道了，現在你可以稱之為敵我相當。」

但貝雷扎和德米特羅一樣強調，烏克蘭需要更多的西方武器，才能發起有效的反攻。「他們打不過我們，我們也打不過他們。我們需要更多的裝備，尤其是裝甲，坦克、飛機、沒有這些東西，將會有大量的生命損失。這就是俄羅斯發動戰爭的方式。他們拋棄生命。」貝雷扎說。「理想情況下，我們想要的（西方武器）是已經送來的三倍，而且要快」德米特羅表示。

Photo Credit: BBC News 尤里・貝雷扎表示，西方武器幾乎讓烏克蘭軍隊的火力堪比俄羅斯。

但是，缺乏武器並不是唯一可能阻礙烏克蘭決心解放被佔領領土的因素。儘管俄羅斯的轟炸有所減少，但俄羅斯部隊繼續向戰略重鎮巴赫穆特推進，這引發了烏克蘭軍隊對人力和訓練不足的擔憂。

「有個簡單的把戲」，一個魁梧的身影喊道。他躺在一條土路上，瞄凖步槍，40個細心的烏克蘭士兵圍著他。「把你的腿像這樣抬起來」，這名男子說。他曾是一名英國傘兵，是一個私人組織的成員，該組織為最近抵達前線增援的一個烏克蘭旅提供支援。

烏克蘭士兵都是志願者，只接受過幾個月的基礎訓練。他們的指揮官與西方教官達成了一項為期五天訓練的非正式協議。「當然，這很可怕。我以前從未見過戰爭。」該部隊22歲的指揮官說。他是一名律師，要求我們不要透露他的姓名。「令人擔憂的是，這些人缺乏西方國家的基本作戰技能」另一名前美國海軍陸戰隊員羅伯（Rob）說。

Photo Credit: BBC News 包括莫扎特集團在內的私人組織在烏克蘭東部獨立運作。

就目前而言，西方政府拒絶派遣官員或軍事承包商進入烏克蘭，幫助招募和訓練士兵。一些私人組織在這裡獨立運作。「這只是滄海一粟。但這在小範圍內產生了影響」，美國海軍陸戰隊退役上校安迪・米爾本（Andy Milburn）在觀看訓練課時表示。

他強調，他的莫扎特團隊與美國政府「零」接觸，也沒有得到美國政府的支持，但他批評西方國家拒絶更直接地接觸是「神經脆弱」和「短視的」。「這是荒謬的。但是這些人失去了太多的人，他們沒有（足夠的烏克蘭教官）」他說，「西方國家現在需要為此做出計劃。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航