拜習過去4次通話大事紀：除了台灣緊張局勢與俄烏戰爭，拜登、習近平還對談過哪些議題？
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在昨晚的通話之前，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平曾進行過4次通話。以下為拜習兩人過去4次通話大事紀：
（中央社）在美中因台灣議題及俄羅斯入侵烏克蘭戰事關係緊繃之際，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平昨（28日）晚再度通話。這是這兩位領導人第5度通話。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，兩人這次對談所含議程包羅萬象，「從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更妥善管理兩國之間的競爭，特別是經濟領域的競爭」。
以下為拜習兩人過去4次通話大事紀：
第1次：2021年2月10日（以美國時間為主，下同）
拜登與習近平在這天晚間通話。這是拜登1月20日就任以來，美中兩國元首首次通話。拜登對中國的經濟作為、鎮壓香港、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。
美國學者認為，拜登的對中政策不會回到過去；中國媒體則稍顯樂觀，指拜登藉由通話表達了對習近平及中國的尊重。
會談過後，拜登表達對中美強力競爭的憂慮。他說，美國得趕快採取行動，以免中國搶得優勢。
第2次：2021年9月9日
拜登與習近平二度通話。兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論，也討論兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。一名美國政府高階官員對媒體形容，這場90分鐘的對話語氣既「親切」又「坦率」。
白宮聲明稱兩人進行「廣泛的戰略性討論」，包括雙方利益和價值趨於一致以及趨於分歧的領域。美方高階官員告訴記者，討論聚焦於經濟議題、氣候變遷和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。
中國官媒則稱，習近平告訴拜登，美國對中國採取的政策使中美關係「遭遇嚴重困難」，但稱雙方同意繼續透過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話。
第3次：2021年11月15日
拜登與習近平這天進行視訊會議，期間習近平重申「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，拜登則表示堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為。
這場美中領袖視訊會議是拜登上任後首度與習近平進行視訊面對面會談。會談時間約3個半小時。
學者表示，拜習會顯示雙方有不可協調的分歧，儘管美方把目標降低到避免美中競爭演變成為武裝衝突，但這恐怕只是一廂情願，美國須有務實的計畫。
中國國內外學者對會談成果的看法偏向保守，認為拜登與習近平各說各話，美中僵局仍難緩解。
第4次：2022年3月18日
俄羅斯軍事入侵烏克蘭當時邁入第4週，拜登與習近平透過視訊會議討論烏克蘭局勢和台灣議題。
儘管拜習兩人花了近2小時交換意見，但從雙方事後公布的訊息看來，中方仍不打算加入譴責與制裁俄羅斯的陣營。
中方也再度指稱拜登不支持台獨，還表示「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。在白宮公布的對話紀要中，美方則明確表示拜登重申美方對台政策不變，反對片面改變台海現狀。
新聞來源
延伸閱讀
- 裴洛西訪台引發中美緊張新局勢：拜習會通話超過2小時，習近平警告拜登「玩火必自焚」
- 全面解讀拜習會：拜登打臉習近平認定的「台海現狀」，還暗中捅了他好幾刀
- 與習近平通話近2小時，拜登不只談烏克蘭危機也表示「不支持台獨」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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