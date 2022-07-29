中共中央會議不再提GDP增長目標，官媒新華社稱「經濟大省要勇挑大樑」
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根據官媒新華社發布的通稿，中共中央政治局最新會議討論了疫情、財政貨幣政策、糧食安全、金融風險、一帶一路、社會保障等內容。值得注意的是，會議沒有提及任何GDP增長目標，而是強調「力爭實現最好結果」。
文：德國之聲中文網（新華社、路透社）
根據官媒新華社發布的通稿，中共中央政治局最新會議討論了疫情、財政貨幣政策、糧食安全、金融風險、一帶一路、社會保障等內容。值得注意的是，會議沒有提及任何GDP增長目標，而是強調「力爭實現最好結果」。
7月28日的這場由習近平主持的會議召開之後，新華社在通稿中寫道：「會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。」
這一「力爭實現最好結果」之表述，和今（2022）年4月中共中央政治局會議後的「努力實現年度經濟和社會發展目標」，以及習近平6月22日在金磚峰會上的「加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響」說法，形成了一定的差異。不過，總理李克強在一週前的世界經濟論壇上則謹慎表示，中國將「爭取全年經濟發展取得比較好的成績」。
路透社援引一些分析人士的觀點指出，中國官方今年年初設定的GDP增長5.5％的經濟發展目標已經無法實現。
由於上海、深圳、北京等多個城市在今年出現了疫情並採取了嚴格封控措施，全國第二季度的GDP同比增長率僅有0.4％，遠遠低於第一季度的4.8％，為2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來的最低值。中國國家統計局以國際環境複雜嚴峻、中國疫情多發等不利影響加大來解釋「極不尋常」的經濟發展，並稱第二季度後經濟下行壓力明顯增大。
「經濟大省要勇挑大樑」
經濟分析機構「凱投宏觀」認為，7月28日的中共中央經濟會議表明，中國領導層不會為了實現預定增長目標而出台大規模的經濟刺激措施；而且，鑑於北京當局將努力穩定困境中的房地產市場，2022年的中國經濟「很可能不會增長」，即便根據官方的統計數字，GDP全年增長也最多為4％。
不過，在接受路透社採訪時，華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，中共中央在此次會議上並沒有解釋「力爭實現最好結果」到底和年初制訂的5.5％增長目標之間究竟有著怎樣的關係。他認為，「力爭實現最好結果」很可能意味著各地方政府需要盡最大努力來實現既定增長目標。
新華社通稿也提到了「經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。」
屈慶預計，今年下半年中國政府不會出台大規模的新經濟政策，而是會把重心放在貫徹既有方針上。
此前，中國政府已經深化了稅收減免，加快了地方政府特別債券的發行以促進基礎設施投資，並降低了汽車購置稅。新華社通稿還提到了加大對企業的信貸支持、提高產業鏈穩定性、支持中西部地區改善營商環境等措施。「要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和制度環境，讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投。」
而在疫情方面，中共中央政治局也在會議中強調，「要堅決認真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住；要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。