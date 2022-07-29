中共中央會議不再提GDP增長目標，官媒新華社稱「經濟大省要勇挑大樑」

文：德國之聲中文網（新華社、路透社）

根據官媒新華社發布的通稿，中共中央政治局最新會議討論了疫情、財政貨幣政策、糧食安全、金融風險、一帶一路、社會保障等內容。值得注意的是，會議沒有提及任何GDP增長目標，而是強調「力爭實現最好結果」。

7月28日的這場由習近平主持的會議召開之後，新華社在通稿中寫道：「會議強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。」

這一「力爭實現最好結果」之表述，和今（2022）年4月中共中央政治局會議後的「努力實現年度經濟和社會發展目標」，以及習近平6月22日在金磚峰會上的「加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響」說法，形成了一定的差異。不過，總理李克強在一週前的世界經濟論壇上則謹慎表示，中國將「爭取全年經濟發展取得比較好的成績」。

路透社援引一些分析人士的觀點指出，中國官方今年年初設定的GDP增長5.5％的經濟發展目標已經無法實現。

由於上海、深圳、北京等多個城市在今年出現了疫情並採取了嚴格封控措施，全國第二季度的GDP同比增長率僅有0.4％，遠遠低於第一季度的4.8％，為2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來的最低值。中國國家統計局以國際環境複雜嚴峻、中國疫情多發等不利影響加大來解釋「極不尋常」的經濟發展，並稱第二季度後經濟下行壓力明顯增大。

「經濟大省要勇挑大樑」

經濟分析機構「凱投宏觀」認為，7月28日的中共中央經濟會議表明，中國領導層不會為了實現預定增長目標而出台大規模的經濟刺激措施；而且，鑑於北京當局將努力穩定困境中的房地產市場，2022年的中國經濟「很可能不會增長」，即便根據官方的統計數字，GDP全年增長也最多為4％。

不過，在接受路透社採訪時，華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，中共中央在此次會議上並沒有解釋「力爭實現最好結果」到底和年初制訂的5.5％增長目標之間究竟有著怎樣的關係。他認為，「力爭實現最好結果」很可能意味著各地方政府需要盡最大努力來實現既定增長目標。

新華社通稿也提到了「經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。」

屈慶預計，今年下半年中國政府不會出台大規模的新經濟政策，而是會把重心放在貫徹既有方針上。

此前，中國政府已經深化了稅收減免，加快了地方政府特別債券的發行以促進基礎設施投資，並降低了汽車購置稅。新華社通稿還提到了加大對企業的信貸支持、提高產業鏈穩定性、支持中西部地區改善營商環境等措施。「要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和制度環境，讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投。」

而在疫情方面，中共中央政治局也在會議中強調，「要堅決認真貫徹黨中央確定的新冠肺炎防控政策舉措，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，該保的要堅決保住；要做好病毒變異跟蹤和新疫苗新藥物研發。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航