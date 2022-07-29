地球超載日來臨：NGO估今年所有資源7/28已耗盡，2022年剩餘日子都是「資源赤字」

（中央社）非政府組織警告，人類昨（28）日寫下一個不值得驕傲的里程碑，2022年內全球所有的可持續生產資源在昨天提前消耗殆盡，因此在今（2022）年剩餘的日子裡，人類都將生活在「資源赤字」中。

《法新社》報導，昨天是「地球超載日」（Earth Overshoot Day）。全球生態足跡網絡（Global Footprint Network）和世界自然基金會（WWF）表示，「地球超載日」代表人類用光「生態系統一年內能再生的所有資源」的時間點。

全球生態足跡網絡主席瓦克爾納格（Mathis Wackernagel）表示：「從1月1日到7月28日，人類已耗盡地球全年所能再生的資源，這就是為什麼7月28日被訂為『地球超載日』。」

瓦克爾納格還說，地球擁有許多庫存資源，因此人們可以在一段時間內用盡地球資源，但不能永遠超支，「就像金錢一樣，有時候我們可以花費超過自身收入的金錢，直到我們破產為止」。

One thing that surprised me this year: How much some circular businesses can reduce overshoot. https://t.co/SivDu9B2ow pic.twitter.com/2CP5qK7A9o — Mathis Wackernagel (@MaWackernagel) July 26, 2022

根據研究人員1990年代開創的這套衡量方式，如今需1.75個地球，才能以可持續方式為世界人口提供資源。

瓦克爾納格指出，如果世界上的每個人都像美國人那樣過生活，那麼這個日期還會來得更早，3月13日就會發生。

這兩個非政府組織將矛頭指向糧食生產系統和其「可觀」的生態足跡，「整體來說，地球有超過一半、即55％的生物承載力（biocapacity）被用來養活人類。」

全球生態足跡網絡的梅赫斯（Laetitia Mailhes）說，如果人類的肉類消耗量可以減半，地球超載日的日期可再延後17天；如果限制食物浪費，則「可將這個日期推遲13天」。由於全球多達1/3的糧食都被浪費掉了，因此任何改善措施都可說相當重要。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航