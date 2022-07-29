俄烏戰爭推升物價與運輸成本，土耳其央行上修通膨預測年底達60.4%，創24年新高

（中央社）土耳其中央銀行今天（當地時間28日）上修通膨預測值，估計今（2022）年底將達60.4％。土耳其力行以低利率促進生產及出口的政策，及俄烏戰爭推升物價等因素，土國通膨率已創24年來最高紀錄。

土耳其中央銀行1月估計今年底通膨率將達23.2％，4月調升至42.8％。《每日晨報》（Daily Sabah）今天報導，央行再次上修17.6個百分點，使年底通膨率預測值來到60.4％。

此外，土耳其中央銀行第3季通膨報告預測，6月飆升至近79％的通膨率將於2024年逐漸降至個位數。央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）表示，央行將持續採取措施，管理商業及消費者貸款的任何異常現象，近期這些現象已經好轉。

根據央行第3季報告，今年底糧食通膨率預測值從49％上修為71.3％。2023年通膨率則由12.9％上調至19.2％，2024年的通膨率預測值是8.8％。

考哲歐魯說，6月份消費者物價指數（CPI）雖然高於預期，但核心通膨率顯示前景更為樂觀，需求降溫應該會在下半年有所助益。

土耳其今年經常帳赤字規模擴大，考哲歐魯也對此抱持樂觀態度。他說，全球物價一旦恢復正常，在土耳其觀光業高於預期的收益助攻下，收支就會好轉。

根據土耳其國家統計機構數據，土耳其6月通貨膨脹年增率飆升至78.6％，土國國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）7月1日承諾，消費者物價將於今年12月開始下降。

數據顯示，整體通膨主要是受運輸成本上漲123.4％、加上非酒精飲料上漲94％所推升。家庭用品價格的飆升幅度也高達81.1％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航