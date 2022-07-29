2022/07/29,
經濟

俄烏戰爭推升物價與運輸成本，土耳其央行上修通膨預測年底達60.4%，創24年新高

俄烏戰爭推升物價與運輸成本，土耳其央行上修通膨預測年底達60.4%，創24年新高
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根據土耳其國家統計機構數據，土耳其6月通貨膨脹年增率飆升至78.6％，土國國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）7月1日承諾，消費者物價將於今年12月開始下降。

（中央社）土耳其中央銀行今天（當地時間28日）上修通膨預測值，估計今（2022）年底將達60.4％。土耳其力行以低利率促進生產及出口的政策，及俄烏戰爭推升物價等因素，土國通膨率已創24年來最高紀錄。

土耳其中央銀行1月估計今年底通膨率將達23.2％，4月調升至42.8％。《每日晨報》（Daily Sabah）今天報導，央行再次上修17.6個百分點，使年底通膨率預測值來到60.4％。

此外，土耳其中央銀行第3季通膨報告預測，6月飆升至近79％的通膨率將於2024年逐漸降至個位數。央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）表示，央行將持續採取措施，管理商業及消費者貸款的任何異常現象，近期這些現象已經好轉。

根據央行第3季報告，今年底糧食通膨率預測值從49％上修為71.3％。2023年通膨率則由12.9％上調至19.2％，2024年的通膨率預測值是8.8％。

考哲歐魯說，6月份消費者物價指數（CPI）雖然高於預期，但核心通膨率顯示前景更為樂觀，需求降溫應該會在下半年有所助益。

土耳其今年經常帳赤字規模擴大，考哲歐魯也對此抱持樂觀態度。他說，全球物價一旦恢復正常，在土耳其觀光業高於預期的收益助攻下，收支就會好轉。

根據土耳其國家統計機構數據，土耳其6月通貨膨脹年增率飆升至78.6％，土國國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）7月1日承諾，消費者物價將於今年12月開始下降。

數據顯示，整體通膨主要是受運輸成本上漲123.4％、加上非酒精飲料上漲94％所推升。家庭用品價格的飆升幅度也高達81.1％。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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