20年前透過MV翻拍《還珠格格》與《神鵰俠侶》，奠定了歌手丹長在越南樂壇的男神地位
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這首《摯愛風雲》MV前30秒就讓《神鵰俠侶》的幾位經典角色出場，分別有小龍女、楊過、周伯通，以及大鵰，正是翻拍《神鵰俠侶》經典的一部MV。雖然並不是以電視劇的形式再造，以拍攝技術和特效手法而言也相對粗糙，但以越南當時的影視資本而言，已經是一部大製作影視作品。
聊起20年前的影視娛樂，總會讓人回憶起陪伴無數人童年的《還珠格格》、《神鵰俠侶》、《倩女幽魂》等經典電視劇。當時，這些古裝劇、武俠劇風靡全亞洲，港澳台等地電視台接連翻拍，至今仍有中國製作繼續改編出品，可見經典作品的不敗魅力。
將焦點拉回到我們的東南亞鄰居—越南，20年前的越南也和我們一樣瘋狂迷戀小燕子、紫薇、小龍女等角色。由其他國家轉播到越南電視台的影劇同樣創下了可觀的收視率，比起大成本地電視劇翻拍，越南更擅長的是以MV形式再造經典。其中，也少不了越南不老男神—丹長（Đan Trường）的推波助瀾。現在，就跟筆者一起坐上時光機，回到20年前看看越南版《還珠格格》、《神鵰俠侶》、《倩女幽魂》，並且認識丹長這位影響越南樂壇的重要歌手吧！
《摯愛風雲（Nắng Gió Tình Ta）》，丹長、錦璃（Cẩm Ly）
這首《摯愛風雲》MV前30秒就讓《神鵰俠侶》的幾位經典角色出場，分別有小龍女、楊過、周伯通，以及大鵰，正是翻拍《神鵰俠侶》經典的一部MV。雖然並不是以電視劇的形式再造，以拍攝技術和特效手法而言也相對粗糙，但以越南當時的影視資本而言，已經是一部大製作影視作品。
搭配上金庸神劇的流行，這部《摯愛風雲》也成為越南一代人的國民情歌。同時也將丹長這位歌手推上演藝生涯的巔峰。在彼時，華人影視稱霸亞洲的時代裡，丹長將音樂與影視綁定行銷，並且將大量華語熱門歌曲翻唱成越南語版。這不僅讓他找到邁向家喻戶曉的兩大流量密碼，也成為影響80年代、90年代越南人最重要的藝人之一。
《舊時記憶（Hoài Niệm Cũ）》，丹長
不管你是哪一個國家的亞洲面孔，聽到這一前奏馬上就會引起相同的共鳴！沒錯，這就是《還珠格格》的主題曲《當》。越南歌名翻譯作《舊時記憶（Hoài Niệm Cũ）》，然而其實就是丹長翻唱的越南版《當》。同樣以MV翻拍的模式來創造越南版《還珠格格》，接連出品了《舊時記憶（Hoài Niệm Cũ）》、《有你的人生（Khi Có Em Trong Đời）》、《夢幻的愛（Ảo Mộng Tình Yêu）》《愛粉如夢（Tình Hồng Như Mơ）》系列都是呈現這部經典影劇的故事。這也是越南影視史上，耗資最多用以翻拍電視劇的MV系列作品。
《紅雪（Tuyết Hồng）》，丹長
除了翻拍經典電視劇，丹長也嘗試創作編寫新的題材。這首《紅雪》就是以《倩女幽魂》為基底改編而成的故事，講述一名秀才書生與善良女鬼的奇幻愛情故事。當然，這段人鬼戀雖然愛地真摯，歷經千辛萬苦，最終仍逃不過人鬼殊途的命運，硬生生被拆散。有情人不能終成眷屬的悲戚，引發許多人的共鳴，這也更助長了丹長在越南樂壇的知名度。
越南的不老男神—丹長，本名是范丹長，出生於1976年，從1990年代出道以來，就搭上華人影視稱霸亞洲的世代。彼時的越南才剛開始大量普及電視、電腦等設備，身為胡志明市人的丹長，很快就抓到這個時代的觀眾喜好。他嘗試許多不同的曲風，從早期大量翻唱華語熱門歌曲打開知名度，到後期引進R&B、Hip Hop曲風掀起越南樂壇的新風潮，期間拍攝許多古裝MV映入人心，讓他幾乎佔據了從1995年至2005年間的重要影視版面。
出道以來發行六十幾張專輯，總銷量達兩百多萬張，同時丹長在幾個越南主要流行音樂獎項如：Zing Music Awards、HTV Awards、白金星星（Ngôi Sao Bạch Kim）、黃梅獎（Giải Mai Vàng）、綠波獎（Giải Làn Sóng Xanh）中屢次獲得「最佳男歌手」、「年度歌手」、「最受喜愛男歌手」等等獎項，可以說是影響80年代、90年代年輕人最重要的歌手之一。
此外，丹長也是越南演藝圈中第一位開啟藝人行銷推廣策略的鼻祖，如同我們現在很熟悉明星或是藝人的「人設」，丹長是第一位完整實踐這類策略並且成功獲得眾多鐵粉的越南藝人。丹長的作品大多聚焦在人的情感、家國情懷、民族自豪等等主題，音樂元素日漸新穎的同時，仍多有古裝或是傳統服飾造型亮相，曲風則是以他渾厚的嗓音唱出扣人心弦的抒情歌曲見長。完整的藝人行銷策略，精準的市場眼光和丹長本人對音樂事業的熱愛，讓這位大小通吃、推陳出新的藝人現在還推出古裝電玩的遊戲代言結合音樂作品驚艷眾人。丹長對社會、歌唱的熱愛滋潤了他的人生，平時保養有道，看不出實際年齡的帥氣臉龐也獲封不老男神的稱號，至今仍活躍於樂壇當中。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。