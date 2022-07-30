20年前透過MV翻拍《還珠格格》與《神鵰俠侶》，奠定了歌手丹長在越南樂壇的男神地位

聊起20年前的影視娛樂，總會讓人回憶起陪伴無數人童年的《還珠格格》、《神鵰俠侶》、《倩女幽魂》等經典電視劇。當時，這些古裝劇、武俠劇風靡全亞洲，港澳台等地電視台接連翻拍，至今仍有中國製作繼續改編出品，可見經典作品的不敗魅力。

將焦點拉回到我們的東南亞鄰居—越南，20年前的越南也和我們一樣瘋狂迷戀小燕子、紫薇、小龍女等角色。由其他國家轉播到越南電視台的影劇同樣創下了可觀的收視率，比起大成本地電視劇翻拍，越南更擅長的是以MV形式再造經典。其中，也少不了越南不老男神—丹長（Đan Trường）的推波助瀾。現在，就跟筆者一起坐上時光機，回到20年前看看越南版《還珠格格》、《神鵰俠侶》、《倩女幽魂》，並且認識丹長這位影響越南樂壇的重要歌手吧！

《摯愛風雲（Nắng Gió Tình Ta）》，丹長、錦璃（Cẩm Ly）

這首《摯愛風雲》MV前30秒就讓《神鵰俠侶》的幾位經典角色出場，分別有小龍女、楊過、周伯通，以及大鵰，正是翻拍《神鵰俠侶》經典的一部MV。雖然並不是以電視劇的形式再造，以拍攝技術和特效手法而言也相對粗糙，但以越南當時的影視資本而言，已經是一部大製作影視作品。

搭配上金庸神劇的流行，這部《摯愛風雲》也成為越南一代人的國民情歌。同時也將丹長這位歌手推上演藝生涯的巔峰。在彼時，華人影視稱霸亞洲的時代裡，丹長將音樂與影視綁定行銷，並且將大量華語熱門歌曲翻唱成越南語版。這不僅讓他找到邁向家喻戶曉的兩大流量密碼，也成為影響80年代、90年代越南人最重要的藝人之一。

《舊時記憶（Hoài Niệm Cũ）》，丹長

不管你是哪一個國家的亞洲面孔，聽到這一前奏馬上就會引起相同的共鳴！沒錯，這就是《還珠格格》的主題曲《當》。越南歌名翻譯作《舊時記憶（Hoài Niệm Cũ）》，然而其實就是丹長翻唱的越南版《當》。同樣以MV翻拍的模式來創造越南版《還珠格格》，接連出品了《 舊時記憶（ Hoài Ni ệ m C ũ ） 》、《 有你的人生（ Khi Có Em Trong Đờ i） 》、《 夢幻的愛（ Ả o M ộ ng Tình Yêu ） 》《 愛粉如夢（ Tình H ồ ng Nh ư M ơ ） 》系列都是呈現這部經典影劇的故事。這也是越南影視史上，耗資最多用以翻拍電視劇的MV系列作品。

《紅雪（Tuyết Hồng）》，丹長

除了翻拍經典電視劇，丹長也嘗試創作編寫新的題材。這首《紅雪》就是以《倩女幽魂》為基底改編而成的故事，講述一名秀才書生與善良女鬼的奇幻愛情故事。當然，這段人鬼戀雖然愛地真摯，歷經千辛萬苦，最終仍逃不過人鬼殊途的命運，硬生生被拆散。有情人不能終成眷屬的悲戚，引發許多人的共鳴，這也更助長了丹長在越南樂壇的知名度。

越南的不老男神—丹長，本名是范丹長，出生於1976年，從1990年代出道以來，就搭上華人影視稱霸亞洲的世代。彼時的越南才剛開始大量普及電視、電腦等設備，身為胡志明市人的丹長，很快就抓到這個時代的觀眾喜好。他嘗試許多不同的曲風，從早期大量翻唱華語熱門歌曲打開知名度，到後期引進R&B、Hip Hop曲風掀起越南樂壇的新風潮，期間拍攝許多古裝MV映入人心，讓他幾乎佔據了從1995年至2005年間的重要影視版面。

出道以來發行六十幾張專輯，總銷量達兩百多萬張，同時丹長在幾個越南主要流行音樂獎項如：Zing Music Awards、HTV Awards、白金星星（Ngôi Sao Bạch Kim）、黃梅獎（Giải Mai Vàng）、綠波獎（Giải Làn Sóng Xanh）中屢次獲得「最佳男歌手」、「年度歌手」、「最受喜愛男歌手」等等獎項，可以說是影響80年代、90年代年輕人最重要的歌手之一。

此外，丹長也是越南演藝圈中第一位開啟藝人行銷推廣策略的鼻祖，如同我們現在很熟悉明星或是藝人的「人設」，丹長是第一位完整實踐這類策略並且成功獲得眾多鐵粉的越南藝人。丹長的作品大多聚焦在人的情感、家國情懷、民族自豪等等主題，音樂元素日漸新穎的同時，仍多有古裝或是傳統服飾造型亮相，曲風則是以他渾厚的嗓音唱出扣人心弦的抒情歌曲見長。完整的藝人行銷策略，精準的市場眼光和丹長本人對音樂事業的熱愛，讓這位大小通吃、推陳出新的藝人現在還推出古裝電玩的遊戲代言結合音樂作品驚艷眾人。丹長對社會、歌唱的熱愛滋潤了他的人生，平時保養有道，看不出實際年齡的帥氣臉龐也獲封不老男神的稱號，至今仍活躍於樂壇當中。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒