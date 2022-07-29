和寶可夢一起飛翔、再次自由旅行！The Pokémon Company『飛翔皮卡丘計畫』與中華航空合作推出皮卡丘彩繪機

2020 年起，疫情讓世界上超過一半以上的人無法自由外出，探索未知的世界。為此 The Pokémon Company 決定啟動「飛翔皮卡丘計畫」，海外第一站選擇落腳台灣，和中華航空公司合力推出皮卡丘彩繪機及一系列周邊商品， 期盼看到大家踏出戶外，重拾對旅遊的熱情。

The Pokémon Company 向世界傳達「出外旅行、出門冒險」的樂趣

由於疫情的關係，世界上有許多人的行動受到限制，The Pokémon Company 基於社會責任使命，思考在疫情中能夠為社會帶來什麼樣的貢獻時，透過號召公司內部志願者，集合眾人之力構思出「飛翔皮卡丘計畫」。「出外旅行、出門冒險」一直是寶可夢系列遊戲的中心思想之一，當大眾受疫情影響、長時間無法外出時，The Pokémon Company 希望能透過此計畫為社會大眾加油打氣，鼓勵世界各地喜愛寶可夢的人們重返天空、重拾對旅行的熱情。

未來寶可夢還會與更多與城市、交通機關合作，將世界連接在一起，傳達「出外旅行、出門冒險」的樂趣。讓世界各地的粉絲們因為寶可夢而相連，透過寶可夢再次尋求新的風景、新的邂逅。

The Pokémon Company和中華航空共同發表皮卡丘彩繪機。Photo Credit：The Pokémon Company

The Pokémon Company與中華航空合作

為回饋台灣社會與喜愛寶可夢的社會大眾，The Pokémon Company無償授權中華航空公司並負擔彩繪施工費用，攜手推出「皮卡丘彩繪機 CI」，在繁星點綴的粉彩夜空中，和11隻寶可夢一同飛向黎明。除「皮卡丘彩繪機 CI」外，亦預計推出機內服務用品、周邊商品等一系列「飛翔皮卡丘計畫」專屬商品。

圖為3D示意圖，圖片僅供參考。Photo Credit：The Pokémon Company

「皮卡丘彩繪機 CI」設計概念

閃爍星辰點綴的紫色背景象徵著黎明前的夜空。皮卡丘、謝米以及卡比獸等11隻寶可夢將陪伴大家飛上天際，別忘了觀察一下牠們睡得香甜的可愛表情喔！

關於「飛翔皮卡丘計畫」

自1996年寶可夢系列遊戲誕生以來， The Pokémon Company致力於讓的現實生活和虛擬世界更加充實。如今寶可夢深受世界各地廣大粉絲的喜愛。The Pokémon Company深切感受其應背負的企業社會責任，且需對社會做出更多出貢獻。為回饋社會，The Pokémon Company推出「飛翔皮卡丘計畫」，希望藉此讓大家重拾對旅行的熱情。本計畫成立以來，在日本已與Skymark航空公司合作推出「皮卡丘彩繪機BC」「皮卡丘彩繪機BC2」，並在沖繩縣推出一系列活動及商品。

關於The Pokémon Company

The Pokémon Company是以「寶可夢」的品牌管理為目的而設立的公司。現在以品牌的原點「電子遊戲」為首， 在「卡牌遊戲」、「電視動畫或電影等影像作品」、「周邊商品」、「合作推廣」、「活動」、「直營店鋪寶可夢中心」等領域發展，並策劃以上所有相關內容。

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