頂新劣油案全案定讞，味全前董座魏應充另判9年2月將第三度入獄

頂新公司2012年至2014年間，向越南大幸福公司進口劣質油品，製成食用油販售，不法獲利逾1億元，時任董座魏應充被控違反《食品安全衛生管理法》，法院2019年先針對其中部分犯行判他4年8月定讞，魏服刑後於去（2021）年1月獲假釋。

《蘋果日報》報導，最高法院昨（29）日針對他其餘犯行，依《食安法》販賣假冒食品罪及《刑法》詐欺取財罪，判刑4年10月，另外，得易科罰金部分判刑4年4月，合計9年2月定讞，這也將是他第3度入獄，檢方已啟動防逃機制。

一審無罪，二審15年

《聯合新聞網》報導，全案緣起於頂新製油前總經理陳茂嘉去越南訪廠後，發現大幸福公司原料不合格，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，裁示繼續合作生產，被法院認定明知劣油卻採購，違反《食安法》。

彰化地檢署2014年10月依違反《食安法》及詐欺等罪嫌，起訴頂新公司和魏應充等人，但一審認定《食安法》對原料並無規範，飼料用油經精煉後只要符合食用標準，無法證明危害人體、且無法證明消費者是被騙才買頂新的油等理由，判全案無罪。

二審認為，越南大幸福公司銷售給頂新的油品，沒有越南主管機關核發的合法食品生產廠商證書，產品只能作為飼料用，不能供人食用，改依違反《食安法》、詐欺等罪，判魏應充15年徒刑，其中6年得易科罰金。

《ETtoday新聞雲》報導，上訴後，最高法院指二審認定魏應充是在2014年3月20日召開糧油事業群經營決策會，才得知向越南大幸福收購的原料油不合格，2019年11月將二審在這個時間點之前判魏有罪的45個犯行，發回台中高分院更一審。

《中央社》報導，更一審認為，魏應充等人枉顧應有社會責任及消費大眾身體健康，可預見大幸福公司所販售原料油欠缺可供人食用品質，加以精煉製成食用油產品販售，嚴重影響民眾食品衛生安全及消費者權益。更一審判決，魏應充販賣假冒食品等39罪成立，19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑，以新台幣1000元折算1日；20罪不得易科罰金部分，判刑9年2月，應執行有期徒刑4年10月。

《ETtoday新聞雲》報導，而魏應充同案所犯另26罪，被最高院駁回上訴定讞，其中7罪各判刑7月到1年6月，不得易科罰金，經檢方聲請法院定應執行刑，連同先前味全混油案所判2年徒刑，合併應執行4年8月徒刑。另19罪各判刑6月以下，都可易科罰金。

《中央社》報導，魏應充先前已因味全混油案判刑2年入獄，假釋出獄，最高法院2019年間就頂新劣油案部分判刑定讞後，法院裁定連同味全混油案合併執行4年8月，魏應充於2021年1月19日出監至今。

檢方後續將就魏應充所涉頂新劣油案、味全混油案聲請法院再定一次應執行刑，再扣除魏應充先前已執行的刑期，因此實際執行刑期仍待法院裁定。

《自由時報》報導，魏應充稍早在臉書粉絲專頁發表簡短聲明表示，相信很多人都已經看到不好的消息，也很關心三董的情況，晚點公關系統會提供三董的聲明，也先謝謝大家不斷透過私訊來關心董仔。據轉述，魏應充心情平穩，很關心團隊的穩定性，希望大家保持正常步調，頂新和德文教基金會將繼續維持公益步調，味全龍則繼續朝季後賽目標前進。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺